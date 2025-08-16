Công an đình chỉ vụ án liên quan giám đốc Bệnh viện đa khoa và CDC Cần Thơ 16/08/2025 19:15

(PLO)- Công an TP Cần Thơ kết luận, đình chỉ điều tra vụ sai phạm đấu thầu kit test tại Bệnh viện đa khoa và CDC Cần Thơ giai đoạn 2020-2021, do không có vụ lợi.

Ngày 16-8, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra liên quan đến vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ trong giai đoạn 2020-2021.

Theo kết luận, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mượn, mua tổng cộng 19.914 kit test của Công ty Việt Á sản xuất, đã thanh toán 3.414 kit test trị giá hơn 2,4 tỉ đồng, còn 16.500 test chưa thanh toán. Trong đó có ba hợp đồng mua sắm dưới 100 triệu đồng thực hiện dưới hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Các gói thầu này không có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, không đăng tải trên cổng thông tin đấu thầu và chỉ thu thập duy nhất báo giá của Công ty Việt Á. Bệnh viện lựa chọn duy nhất sản phẩm Việt Á mà không so sánh với sản phẩm khác, gây thiệt hại hơn 1,1 tỉ đồng.

Ông Trần Quốc Luận, Giám đốc bệnh viện, thừa nhận việc mua sắm ba gói thầu dưới 100 triệu đồng là chưa đúng quy định. Cơ quan điều tra xác định trách nhiệm thuộc về ông Luận và ông Huỳnh Quốc Hưng, thành viên tổ lựa chọn nhà thầu, Trưởng khoa Dược.

Tại CDC Cần Thơ, đơn vị đã liên hệ Công ty TNHH khoa học Hợp Nhất để mượn test xét nghiệm Việt Á, sau đó hợp thức hồ sơ đấu thầu để thanh toán cho Công ty Hợp Nhất.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Cần Thơ.

Giai đoạn 2020-2021, CDC mua 50.352 test Việt Á từ Công ty Hợp Nhất với số tiền hơn 20,3 tỉ đồng, đồng thời còn mượn hơn 193.700 test chưa thanh toán. Trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Quang Thông, nguyên Giám đốc CDC; ông Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc CDC; bà Trần Phương Hà, Trưởng khoa Dược vật tư y tế; ông Huỳnh Văn Út Cưng, Phó khoa Dược vật tư y tế.

Về lý do đình chỉ vụ án, Cơ quan CSĐT xác định các vi phạm trên diễn ra trong bối cảnh TP Cần Thơ thực hiện Chỉ thị 15, 16 để phòng, chống dịch COVID-19. Việc mượn kit test là nhằm phục vụ yêu cầu cấp bách xét nghiệm cho cán bộ, bầu cử HĐND các cấp và tách nhanh F0 trong cộng đồng.

Cơ quan điều tra kết luận các cá nhân liên quan không có vụ lợi, việc làm mang tính chất tình thế, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch.

Cơ quan điều tra kiến nghị Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ và CDC Cần Thơ xử lý trách nhiệm đối với những người có liên quan theo quy định.