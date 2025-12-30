TP.HCM kiên quyết không để ma túy thâm nhập cơ quan, cơ sở giáo dục, y tế 30/12/2025 12:26

(PLO)- TP.HCM siết chặt khâu tuyển dụng, quản lý và đánh giá nhân sự, kiên quyết không để ma túy thâm nhập cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế và doanh nghiệp.

Sáng 30-12, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị và quán triệt, triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 200 điểm cầu trên địa bàn TP.HCM.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, tham dự hội nghị.

Về phía lãnh đạo TP.HCM có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng tham dự hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Không ‘phó mặc’, ‘khoán trắng’ cho cấp dưới

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã quán triệt Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định, Nghị quyết 02 không chỉ là một văn bản chỉ đạo, mà còn là một lời hiệu triệu chính trị mạnh mẽ, là cam kết danh dự của Đảng bộ TP.HCM trước Đảng, trước nhân dân về quyết tâm nói không với ma túy.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

TP.HCM xác định đây là việc quan trọng, cấp bách, phải được xây dựng, triển khai từ cơ cở với phương châm “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một trận địa, mỗi địa phương là một pháo đài trong phòng, chống ma túy”. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, gắn với 3 giảm: “giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại” của ma túy và 5 tăng: “tăng hiệu quả lãnh đạo, tăng hiệu lực tổ chức thực hiện, tăng kiểm tra, giám sát, tăng nguồn lực, tăng chuyển đổi số”; thực hiện đồng bộ với chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội từ khu phố, ấp, khu dân cư.

Đặc biệt, TP.HCM chú trọng phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức trong trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống ma túy, không ‘phó mặc’, ‘khoán trắng’ cho cấp dưới.

Không để ma túy thâm nhập vào cơ quan, tổ chức, đoàn thể

Nêu rõ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền; phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát của HĐND, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội để thực hiện hiệu quả công tác này.

Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan ma túy, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết của tổ chức đảng trực thuộc, đảng viên trong đơn vị; xem xét xử lý nghiêm nếu để tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy diễn biến phức tạp tại địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách, quản lý.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được quán triệt Nghị quyết 02. Ảnh: THANH THÙY

Tăng cường công tác quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, học viên, sinh viên để phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về ma túy.

Đồng thời, TP.HCM cũng siết chặt khâu tuyển dụng, quản lý và đánh giá nhân sự, kiên quyết không để ma túy thâm nhập vào cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế và doanh nghiệp.

Cùng với đó, đẩy mạnh phòng ngừa gắn với bảo đảm an sinh xã hội, phát triển giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

TP.HCM cũng xác định nâng cao hiệu quả đấu tranh, với vai trò nòng cốt của lực lượng công an; quản lý chặt địa bàn, đối tượng, ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, sớm định danh, xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa chất, các chất, tiền chất ma túy để kiểm soát chặt chẽ...

Các lực lượng chức năng kiên quyết đánh tận gốc các đường dây, đối tượng cầm đầu, xử lý nghiêm từ buôn bán đến sử dụng trái phép chất ma túy, với phương châm “không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng trái phép chất ma túy".

TP.HCM nâng cao chất lượng công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; đổi mới phương pháp điều trị; tăng cường hỗ trợ y tế, tâm lý, nghề nghiệp cho người sau cai nghiện, giảm tái nghiện một cách thực chất.

Đồng thời, bảo đảm nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực; mỗi xã, phường phải có cơ sở y tế đủ năng lực xác định tình trạng nghiện; ưu tiên kinh phí cho địa bàn trọng điểm, cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng nêu rõ giải pháp tăng cường phối hợp liên ngành, liên địa phương, hợp tác quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phục vụ quản lý, dự báo, đấu tranh phòng, chống ma túy một cách hiện đại, hiệu quả.