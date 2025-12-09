Viện trưởng VKSND TP.HCM: Nhiều nghệ sĩ, người có ảnh hưởng bị khởi tố vì sử dụng ma túy 09/12/2025 12:53

(PLO)- Năm 2025, tình hình tội phạm về ma túy tại TP.HCM diễn biến phức tạp. Các đối tượng cất giấu, phân chia và đóng gói ma túy rồi lợi dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để thực hiện hành vi phạm tội hoặc sử dụng đường hàng không để vận chuyển ma túy.

Báo cáo tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khoá X, sáng 9-12, Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông cho biết năm 2025, tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn TP.HCM tiếp tục được giữ vững.

Một số loại tội phạm khởi tố mới tăng so với cùng kỳ năm 2024, các loại tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn tinh vi, khó lường.

Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong đó, nổi lên một số loại tội phạm về ma túy xảy ra tại các căn hộ chung cư, nhà nghỉ, phòng trọ. Các đối tượng cất giấu, phân chia và đóng gói ma túy rồi lợi dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để thực hiện hành vi phạm tội hoặc sử dụng đường hàng không để vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang nước ngoài hoặc ngược lại. Nhiều nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trong xã hội bị khởi tố, điển hình như vụ người mẫu An Tây (người Tây Ban Nha), ca sĩ Chi Dân tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy,

Cạnh đó, tội phạm về trật tự xã hội có tính chất côn đồ, manh động, liều lĩnh; tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc góp vốn công ty; tội phạm về tham nhũng, chức vụ tiếp tục được phát hiện và xử lý. Cơ quan điều tra (CQĐT) đã phát hiện và khởi tố mới 14.973 vụ với 26.184 bị can.

VKSND hai cấp cũng đã ban hành văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh đối với 100% số nguồn tin mới thụ lý, tiến hành 80 cuộc trực tiếp kiểm sát tại CQĐT cùng cấp...

Trong công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự, VKSND hai cấp đã công tố, kiểm sát việc bắt, tạm giữ 10.911 người. Cơ quan chức năng đã giải quyết 10.707 người, trong đó chuyển khởi tố hình sự là 10.705 người. Đồng thời, công tố, kiểm sát điều tra 26.577 vụ với hơn 41.000 bị can. CQĐT đã giải quyết 16.902 vụ với 21.368 bị can, đang giải quyết 9.675 vụ với 19.681 bị can.

Thông qua hoạt động kiểm sát, VKSND hai cấp đã ban hành 289 kiến nghị yêu cầu CQĐT khắc phục vi phạm, 67 kiến nghị cơ quan, tổ chức có liên quan khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động quản lý để phòng ngừa vi phạm và tội phạm.

Về công tác kiểm tra thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, VKSND hai cấp kiểm sát việc thi hành 177.759 vụ việc với hơn 258.000 tỉ đồng. Cơ quan Thi hành án dân sự kết thúc thi hành 81.977 vụ việc với hơn 55.000 tỉ đồng, đang thi hành 95.782 vụ việc với hơn 200.000 tỉ đồng.