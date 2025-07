KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN (26-7-1960 - 26-7-2025) VKSND TP.HCM: Đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển của Thành phố 26/07/2025 10:37

(PLO)- VKSND TP.HCM đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp có hiệu quả vào hoạt động chung của Thành phố.

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân (26-7-1960 - 26-7-2025) và tiến tới kỷ niệm 50 năm thành lập VKSND TP.HCM, Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Võ Quang Huy - Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM.

Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

. Phóng viên: Thưa ông, VKSND TP.HCM được đánh giá là luôn thực hiện vượt nhiều chỉ tiêu mà Ngành và Quốc hội giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xin ông chia sẻ thêm về những kết quả nổi bật mà VKSND TP.HCM đã đạt được trong thời gian qua?

Phó viện trưởng VKSND TP.HCM Võ Quang Huy. Ảnh: VKSND TP.HCM

+ Ông Võ Quang Huy: VKSND TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ với các ngành như Công an, Tòa án và các cơ quan hữu quan khác trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp có hiệu quả vào hoạt động chung của Thành phố, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đặc biệt, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, chức vụ, VKSND Thành phố đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và TAND TP.HCM, kịp thời đưa ra xét xử nhiều vụ án đặc biệt lớn, dư luận xã hội quan tâm.

Điển hình như: vụ án Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn và các công ty, đơn vị liên quan; đại án đăng kiểm xảy ra Cục Đăng kiểm Việt Nam và 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng với hơn 250 bị cáo,… và một số vụ án khác do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố theo dõi, chỉ đạo…

VKSND TP.HCM được nhận tuyên dương là một trong 9 tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: VKSND TP.HCM

Trong giai 2020-2025, VKSND TP.HCM đã được Đảng và Nhà Nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: năm 2020 được Chủ tịch nước tặng Danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” và Huân chương Lao động hạng Nhì; năm 2023 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; 3 năm liên tục 2020 - 2022 được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ; hai năm liên tục 2023-2024 được tặng Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân và nhiều bằng khen trong các phong trào thi đua khác.

Mới đây, tại buổi lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (26-7-1960 - 26-7-2025), VKSND TP.HCM đã vinh dự được tuyên dương là một trong 9 tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025.

Lãnh đạo VKSND TP.HCM cùng các Viện trưởng VKSND quận, huyện; phòng nghiệp vụ, gương điển hình tiên tiến... chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị điển hình tiên tiến ngành kiểm sát TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030 ngày 28-2-2205. Ảnh: HOÀNG GIANG

. Sau sáp nhập, có thể nói VKSND TP.HCM là đơn vị có khối lượng công việc đứng đầu cả nước. VKSND TP.HCM đã có những giải pháp gì để giải quyết điều này?

+ Trong giai đoạn hiện nay, thế giới có nhiều chuyển biến về chính trị, kinh tế, về cạnh tranh chiến lược, về sự dịch chuyển mạnh mẽ của các trung tâm kinh tế, sự bùng nổ khoa học công nghệ, cùng với những thách thức về biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh truyền thống và phi truyền thống. Từ đó dẫn tới nhiều loại tội phạm mới, những tranh chấp, vi phạm, tội phạm sẽ xuất hiện, gia tăng, diễn biến phức tạp và khó lường.

Trong bối cảnh đó, sau công cuộc sáp nhập, kiện toàn tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị, VKSND TP.HCM sau sáp nhập 3 tỉnh (TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương) đã trở thành đơn vị có số lượng công chức, người lao động lớn nhất cả nước, số lượng VKSND khu vực nhiều nhất (19 khu vực) và khối lượng công việc đứng đầu cả nước. Từ đó, đặt ra rất nhiều thách thức cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trên tất cả các lĩnh vực.

Lãnh đạo của VKSND TP.HCM sau khi sáp nhập 3 tỉnh TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương. Ảnh: THUẬN VĂN

Để giữ vững những thành tích đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới VKSND TP.HCM sẽ phải áp dụng đồng bộ các giải pháp từ công tác chỉ đạo điều hành đến công tác ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

Trong đó, chú trọng các nội dung như: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với công tác cải cách tư pháp của Ngành, bảo đảm thống nhất nhận thức và hành động của công chức, người lao động VKS hai cấp Thành phố.

Tiến hành tập huấn chuyên sâu các luật mới liên quan trực tiếp đến hoạt động của ngành kiểm sát nhân dân; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu công tác, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và tự đào tạo đội ngũ cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ công chức đủ năng lực, đủ tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đổi mới công tác thi đua khen thưởng làm động lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ trong toàn ngành kiểm sát nhân dân Thành phố, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành và hoạt động của VKSND hai cấp Thành phố, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Tiên phong trên mặt trận xây dựng và bảo vệ pháp chế . Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Theo ông, ý nghĩa cốt lõi của Nghị quyết 66 đối với ngành Kiểm sát nói chung và VKSND Thành phố nói riêng là gì? Ông có thông điệp gì gửi đến cán bộ, kiểm sát viên trong ngành và toàn thể nhân dân về tầm quan trọng của việc thực thi pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66? + Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới được đánh giá là “Đột phá của đột phá”, với nội dung nhấn mạnh công tác pháp luật phải trở thành công cụ quản lý nhà nước, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Lãnh đạo VKSND TP.HCM đến thăm nguyên lãnh đạo VKSND Tối cao tại TP.HCM. Ảnh: VKSND TP.HCM Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị đã có những đánh giá đầy đủ về những mặt được, những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật thời gian qua. Qua đó, đề ra những nội dung trọng tâm, cốt lõi, bao gồm những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về một số cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo đột phá trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 66, VKSND hai cấp Thành phố cam kết thực hiện mạnh mẽ các mục tiêu nghị quyết đã đề ra, kêu gọi mỗi công chức ngành kiểm sát nhân dân Thành phố phải trở thành chiến sĩ tiên phong trên mặt trận xây dựng và bảo vệ pháp chế. Tiếp tục đổi mới, thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng, chống tham nhũng. Chú trọng công tác xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật. Đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử trong phiên xét xử đại án đăng kiểm. Ảnh: HOÀNG GIANG Bằng tinh thần đổi mới, tư duy hành động quyết liệt, kiên trì và sáng tạo, ngành kiểm sát nhân dân Thành phố nỗ lực thắp lên ngọn lửa “Đổi mới - Khát vọng - Hành động”, không ngừng phấn đấu xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Kiểm sát chặt chẽ hoạt động các cơ quan tư pháp

. Ông có thể chia sẻ về các định hướng, ưu tiên của VKSND TP.HCM trong những tháng cuối năm 2025 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và sự tin tưởng của người dân?

+ Trong những tháng cuối năm 2025, chúng tôi chú trọng thực hiện các giải pháp để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ như:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện các nhiệm vụ sau sáp nhập, đảm bảo điều kiện hoạt động của VKSND TP.HCM và VKSND các khu vực, đáp ứng yêu cầu thực tế.

Tiếp tục đề ra các biện pháp, giải pháp để tổ chức thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm; khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong 9 tháng đầu năm 2025, bảo đảm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu công tác, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan sai, tòa án tuyên không phạm tội, kiểm sát chặt chẽ hoạt động các cơ quan tư pháp, đảm bảo hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm "VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công".

Áp dụng đồng bộ các biện pháp về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động, đáp ứng nhu cầu thực tế; khẳng định quyết tâm của VKSND Thành phố trong xây dựng nền tảng tư pháp số vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước và TP.HCM; chào mừng Đại hội thi đua yêu nước, Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành kiểm sát nhân dân và hướng tới kỷ niệm 50 năm hoạt động và phát triển của VKSND TP.HCM.

. Ngành kiểm sát nhân dân đang thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Với VKSND Thành phố, quá trình triển khai có những thuận lợi hay vướng mắc gì không, thưa ông?

+ Trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo VKSND Thành phố đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị như: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Nghị quyết 60-NQ/TW ngày 12-4-2025 về đề án sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; các Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; các Kế hoạch, Hướng dẫn của VKSND tối cao và Thành ủy.

Qua đó kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, thành lập các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác để quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau khi sáp nhập. Thống nhất các phương án kết thúc hoạt động VKSND cấp huyện, sáp nhập VKSND 3 tỉnh để thành lập VKSND Thành phố và VKSND 19 khu vực; sắp xếp tổ chức bộ máy, trụ sở, bố trí nhân sự, đặc biệt là các chức vụ lãnh đạo, quản lý, quan tâm quyền lợi của công chức, người lao động liên quan đến việc sáp nhập, hợp nhất…

Viện trưởng VKSND TP.HCM khảo sát, làm việc tại VKSND khu vực 12 - TP.HCM. Ảnh: VKSND TP.HCM

Kết quả, VKSND Thành phố đã hoàn thành xuất sắc, đạt tiến độ về công tác kiện toàn, sắp xếp bộ máy. Ngày 27-6-2025, trên cơ sở Nghị quyết 84/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, VKSND Thành phố (mới) được thành lập với tổng 1.270 biên chế (cấp Thành phố 437 biên chế, cấp khu vực 833 biên chế), gồm 12 phòng thuộc VKSND Thành phố và 19 VKSND khu vực. Từ ngày 1-7-2025, bộ máy mới của VKSND hai cấp Thành phố đã đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, đồng bộ, hiệu quả.

Tuy nhiên, do địa bàn TP.HCM sau sáp nhập rất rộng, dẫn tới nhiều khó khăn như: tình trạng trụ sở, các cơ sở của VKSND Thành phố và một số đơn vị VKSND khu vực không đảm bảo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ, khoảng cách giữa trụ sở với các cơ sở trực thuộc quá xa dẫn đến khó khăn trong công tác chỉ đạo điều hành; một số đơn vị thiếu cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, con dấu (đặc khu Côn Đảo) để thực hiện nhiệm vụ...

Đây là những khó khăn, thách thức cho đơn vị, tuy nhiên toàn thể công chức, người lao động VKSND hai cấp của Thành phố sẽ luôn nỗ lực, quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm.

