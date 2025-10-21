VKSND Khu vực 3 - TP.HCM phổ biến Nghị quyết thí điểm kiện dân sự để bảo vệ lợi ích công cộng 21/10/2025 15:16

(PLO)- VKSND Khu vực 3 - TP.HCM coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu gắn với trách nhiệm, bình xét thi đua hằng năm của cán bộ, công chức.

Ngày 21-10, VKSND Khu vực 3 - TP.HCM tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Nghị quyết quy định cụ thể về các nhóm dễ bị tổn thương; lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước; các trường hợp VKS khởi kiện để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công; thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự công ích..., có hiệu lực từ 1-1-2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Hòa, Viện trưởng VKSND Khu vực 3, cho biết hội nghị này nhằm xác định vai trò, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ mới, đảm bảo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong đơn vị.

Ông Hồ Văn Hòa, Viện trưởng VKSND Khu vực 3 - TP.HCM, phát biểu khai mạc hội nghị.

Việc Quốc hội trao quyền thí điểm cho VKSND khởi kiện vụ án dân sự công ích là một bước tiến lịch sử, thể hiện rõ vai trò của ngành Kiểm sát không chỉ là cơ quan kiểm sát mà còn là chủ thể chủ động bảo vệ công lý, lợi ích công cộng và quyền con người.

Hội nghị cũng góp phần cụ thể hóa chủ trương cải cách tư pháp, nâng cao vai trò của Viện kiểm sát trong cả lĩnh vực hình sự và dân sự – nhất là trong việc chủ động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhóm yếu thế trong xã hội, đồng thời tăng cường trách nhiệm công tố, nâng cao chất lượng kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử, hạn chế tối đa tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần, kéo dài thời gian tố tụng.

Về công tác chuyên môn nghiệp vụ, VKSND Khu vực 3 yêu cầu tất cả các bộ, công chức bộ phận hình sự, dân sự, tin báo và khiếu tố rà soát các hồ sơ đang giải quyết, các nguồn tin báo/đơn khiếu nại những trường hợp có dấu hiệu xâm phạm đến chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc lợi ích công thì thông báo cho cán bộ thuộc tổ chuyên trách, đầu mối thực hiện Kế hoạch.

VKSND Khu vực 3 coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu gắn với trách nhiệm, bình xét thi đua hằng năm của cán bộ, công chức.

Về công tác tuyên truyền, VKSND Khu vực 3 đã ban hành Bảng thông báo, xây dựng nơi tiếp nhận về việc VKSND khởi kiện vụ án dân sự theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 để niêm yết tại trụ sở đơn vị và trụ sở của các UBND phường trên địa bàn.

Viện cũng tuyên truyền qua mạng xã hội như lập trang Facebook, Zalo, trong đó thường xuyên truyền tải các thông tin liên quan đến cơ chế thực hiện việc khởi kiện của VKS.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Huỳnh Thị Ngọc Hoa, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM, ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức hội nghị của đơn vị, đồng thời định hướng các nội dung trọng tâm cần triển khai.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Hoa, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bà Hoa cũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết số 205/2025/QH15 về việc giao VKSND thực hiện quyền khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người yếu thế và các lợi ích công cộng, là bước tiến mới trong việc phát huy vai trò của VKSND, khẳng định rõ hơn chức năng bảo vệ pháp chế XHCN và bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân.

Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM bày tỏ mong muốn các đơn vị chủ động tìm hiểu, nắm chắc quy định, đồng thời tăng cường sự phối hợp với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể tại địa phương nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm.

Qua đó đảm bảo việc thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả thực chất, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và giữ vững trật tự, kỷ cương pháp luật.

Các đơn vị chụp hình kỷ niệm.

Hội nghị cũng tiến hành chuyên đề “Rút kinh nghiệm các vụ án hình sự trả hồ sơ để điều tra bổ sung” năm 2025, nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử, góp phần bảo đảm việc giải quyết án đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm...