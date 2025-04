TP.HCM: Đấu tranh quyết liệt, xử lý toàn diện tội phạm liên quan ma túy 17/04/2025 14:35

Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 132-KL/TW ngày 18-3-2025 của Bộ Chính trị (Kết luận số 132) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (Chỉ thị số 36).

TP.HCM có nhiều chỉ đạo phòng, chống và kiểm soát ma túy phù hợp với thực tiễn

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu trực tuyến của Trung ương: Đồng chủ trì Hội nghị có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Đại biểu dự Hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, các lãnh đạo Bộ Công an và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an...

Tại điểm cầu TP.HCM, có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cùng nhiều lãnh đạo sở, ngành.

Hội nghị trực tuyến được tổ chức sáng 17-4. Ảnh: CA

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết, thời gian qua, TP đã ban hành nhiều đề án, nghị quyết, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Công an TP.HCM triển khai phương châm “không đánh khúc giữa”, tập trung triệt phá toàn bộ đường dây, từ đối tượng cầm đầu đến người sử dụng. Kết quả, đã khám phá 306 đường dây, băng nhóm; phát hiện 10.148 vụ, bắt giữ 25.426 đối tượng; thu giữ hơn 5 tấn ma túy.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP báo cáo tham luận tại Hội nghị. Ảnh: CA

Tiêu biểu là chuyên án liên quan đến 4 tiếp viên hàng không, Công an TP đã lần theo “dòng chảy” ma túy, triệt phá gần 500 nhánh tội phạm, khởi tố 1.452 bị can, thu giữ gần 300kg ma túy, 10 khẩu súng, chứng minh các đối tượng đã giao dịch với tổng giá trị gần 28.000 tỷ đồng.

Kiểm soát chặt người sử dụng và người nghiện

Công an TP đã triển khai lực lượng 363 tuần tra kiểm soát, phát hiện 6.802 vụ, 8.249 người sử dụng trái phép chất ma túy, truy xét mở rộng 70 vụ, bắt 179 đối tượng. Đồng thời, tổ chức chiến dịch “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, lập hồ sơ quản lý, cập nhật đầy đủ thông tin đối tượng lên phần mềm quản lý.

Bên cạnh đó, TP.HCM đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng địa bàn không ma túy tại nhiều phường, xã; tổ chức các chương trình “School Tour”, “Uni Tour” tại các trường phổ thông và đại học, giúp nâng cao nhận thức cho giới trẻ.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: CA

Từ đầu năm 2022 đến nay, TP đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 23.648 người; 739 người đăng ký cai nghiện tự nguyện. Riêng trong 5 tháng cao điểm, đã phát hiện mới 6.417 trường hợp dương tính; đưa đi cai nghiện bắt buộc 4.309 người, cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng 482 người. Tỷ lệ cập nhật thông tin người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy và sau cai nghiện lên phần mềm đạt trên 94%.

Chuyển giao, tổ chức hiệu quả các cơ sở cai nghiện

Thực hiện chủ trương giao lực lượng Công an tiếp nhận chức năng quản lý cai nghiện, TP.HCM đã phối hợp các sở, ngành chuyển giao cơ sở cai nghiện cho Công an TP và các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng... Việc chuyển giao diễn ra suôn sẻ, đảm bảo cơ sở vận hành ổn định, không bị gián đoạn.

Công an TP cũng ban hành 3 đề án tổ chức hoạt động các cơ sở cai nghiện; phối hợp chặt chẽ với Tòa án để xét hồ sơ và chuyển giao kịp thời, không để tồn đọng hay quá tải.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy đề nghị các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp như: Tuần tra, kiểm tra các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cơ sở có dấu hiệu biến tướng phức tạp về ma túy, xét nghiệm ma túy với đối tượng bị bắt giữ, truy xét mở rộng từ người sử dụng đến các đối tượng tổ chức, mua bán.

Các đại biểu Công an TP.HCM tham dự hội nghị. Ảnh: CA

Bà cũng nhấn mạnh việc cần nhận diện, phân tích chính xác các nhóm người nghiện, sau cai nghiện, nghi nghiện, nghi sử dụng trái phép... để quản lý toàn diện, đồng bộ thông tin trên hệ thống phần mềm chung.

Để duy trì hoạt động các cơ sở cai nghiện do Công an quản lý, Công an TP đề xuất Chính phủ sớm ban hành văn bản chỉ đạo cho phép UBND các tỉnh tiếp tục sử dụng nguồn ngân sách hỗ trợ từ TP.HCM. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để đảm bảo chế độ, chính sách cho công chức, viên chức, người lao động và học viên, duy trì hoạt động ổn định của hệ thống cai nghiện ma túy trên địa bàn.