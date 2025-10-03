Bản tin trưa 3-10: 10 phường, xã có số người vi phạm giao thông nhiều nhất cả nước; Tạm giữ hình sự người đàn ông bắt tài xế xe buýt quỳ và đánh 03/10/2025 12:28

(PLO)- Thủ tướng quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng cho 15 địa phương khắc phục hậu quả bão số 10; 10 phường, xã có số người vi phạm giao thông nhiều nhất cả nước; Một phụ nữ tông trụ điện tử vong khi đang trên đường đến bệnh viện; Tạm giữ hình sự người đàn ông bắt tài xế xe buýt quỳ và đánh bằng thắt lưng; CSGT Tây Ninh cứu hai người mắc kẹt trong ô tô đang bốc cháy…

Ngày 2-10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết trên cơ sở phân tích dữ liệu tập trung lưu trữ tại đơn vị cho thấy có 10 phường (xã) có người vi phạm giao thông nhiều nhất trên toàn quốc (thống kê từ ngày 1-7 đến 1-9.

Cụ thể, 10 địa phương gồm: Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên với 2.189 trường hợp vi phạm; Phường Mạo Khê, Quảng Ninh với 1.768 trường hợp vi phạm giao thông; Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh với 1.609 trường hợp vi phạm; Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng với 1.558 trường hợp vi phạm.

Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai với 1482 trường hợp vi phạm; Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với 1.478 trường hợp vi phạm; Phường Chánh Hưng, TP.HCM với 1.467 trường hợp vi phạm giao thông.

Phường Bình Đông, TP.HCM với 1.466 trường hợp vi phạm; Phường Phú Định, TP.HCM với 1.437 trường hợp vi phạm; Phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM với 1.428 trường hợp vi phạm.