2 ngày tới, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ đón 'cặp đôi' mưa to và triều cường 06/10/2025 19:02

(PLO)- Theo dự báo trong hai ngày tới, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có mưa kết hợp với triều cường, khả năng gây ngập ở một số nơi.

Sở NN&MT TP.HCM vừa triển khai đến các đơn vị liên quan biện pháp phòng chống, ứng phó đợt triều cường đầu tháng 10.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo mực nước cao nhất trong những ngày tới tại các trạm trên sông Sài Gòn (trạm Phú An và trạm Thủ Dầu Một), như sau:

Ngày 7-10 (16-8 Âm lịch): Tại trạm Phú An là 1,54 m (lúc 4 giờ 30 phút) và tại trạm Thủ Dầu Một là 1,66m (lúc 6 giờ ).

Ngày 8-10 (17-8 Âm lịch): Tại trạm Phú An là 1,61 m (lúc 17 giờ 30 phút) và tại trạm Thủ Dầu Một là 1,72 m (lúc 18 giờ 30 phút).

Trong hai ngày tới, triều cường sẽ lên cao ở một số nơi tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ, khả năng gây ngập. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Để chủ động ứng phó với đợt triều cường, Sở NN&MT đề nghị UBND các phường, xã thông báo thường xuyên cho người dân đang sinh sống tại các khu vực xung yếu, ven sông, kênh, rạch, vùng trũng thấp biết để chủ động ứng phó.

Đồng thời, UBND các phường, xã chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát đê bao, bờ bao, kè, cổng, cửa van ngăn triều xung yếu và chuẩn bị vật tư như cừ tràm, vải bạt, bao tải đất, cát... để kịp thời xử lý, gia cố đê bao, bờ bao xung yếu ngay từ giờ đầu.

"Các địa phương không để xảy ra tình trạng tràn đê bao, bờ bao, sự cố cửa van cống kiểm soát triều gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân"- Sở NN&MT đề nghị.

Sở NN&MT đề nghị Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP và Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP... phối hợp với UBND các phường, xã chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị kịp thời xử lý các vị trí đê bao, kè, cống kiểm soát triều, kênh dẫn dòng xung yếu.

Song song đó, các đơn vị có liên quan phải vận hành hiệu quả các cửa xả, cống kiểm soát triều, trạm bơm. Đồng thời, phối hợp với Công an TP bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các điểm ngập úng do triều cường gây ra.

Đối với các tuyến đường ngập do triều cường, đề nghị các đơn vị có biện pháp đảm bảo an toàn như lắp biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng... để tránh xảy ra tai nạn khi ngập úng.

Sở NN&MT cũng đề nghị công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam căn cứ vào tình hình thời tiết trên lưu vực, mực nước hồ, lưu lượng về hồ, diễn biến mực nước triều trên sông Sài Gòn và mưa lớn tại TP.HCM phối hợp trong việc vận hành hồ Dầu Tiếng. Điều này nhằm đảm bảo an toàn công trình và giảm ngập lụt cho hạ du, tránh tổ hợp bất lợi do triều cường, mưa lớn kết hợp xả lũ.