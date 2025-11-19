Toàn cảnh phiên xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục

(PLO)- Sau một ngày xét xử, TAND TP.HCM tuyên phạt hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục mỗi người 2 năm tù cùng về tội lừa dối khách hàng; buộc các bị cáo liên đới nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 12 tỉ đồng.
Ngày 19-11,TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life.
Sau một ngày xét xử, tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu Thùy Tiên); Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt); Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlog, thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), mỗi bị cáo 2 năm tù cùng về tội lừa dối khách hàng.
Cùng tội danh này, bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) bị tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù; Lê Thành Công 3 năm tù. Tất cả các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.
Kết thúc phiên xét xử, hoa hậu Thùy Tiên cùng các bị cáo được đưa lên xe dẫn giải rời tòa. Ảnh: PHẠM NGUYỄN