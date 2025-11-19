Toàn cảnh phiên xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục 19/11/2025 21:16

(PLO)- Sau một ngày xét xử, TAND TP.HCM tuyên phạt hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục mỗi người 2 năm tù cùng về tội lừa dối khách hàng; buộc các bị cáo liên đới nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 12 tỉ đồng.

Ngày 19-11,TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life.

Sau một ngày xét xử, tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu Thùy Tiên); Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt); Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlog, thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), mỗi bị cáo 2 năm tù cùng về tội lừa dối khách hàng.

Cùng tội danh này, bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) bị tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù; Lê Thành Công 3 năm tù. Tất cả các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Khoảng 6 giờ 55 phút, xe dẫn giải các bị cáo chính trong vụ án đến TAND TP.HCM. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu Thùy Tiên) trước giờ phiên xét xử.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) rời xe dẫn giải vào phòng chờ xét xử.

Bị cáo Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) bước xuống từ xe dẫn giải.

Có 10 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục - mỗi bị cáo có hai luật sư bào chữa.

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Tuấn Anh. Bên cạnh đó, đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa theo sự phân công của VKSND Tối cao, gồm các kiểm sát viên: ông Vũ Mạnh Long, ông Trần Xuân Yêm, ông Nguyễn Duy Thi và bà Nguyễn Thị Lan.

Ngoài các bị cáo, tòa còn triệu tập 26 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có đại diện Công ty Chị Em Rọt (bị cáo Lê Tuấn Linh đại diện theo pháp luật); Công ty Cổ phần Asia, ông Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs), bà Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái của Quang Linh Vlogs).

Cáo trạng xác định Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục, Thùy Tiên là các KOL, đã trực tiếp cùng Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội. Mục đích của việc này nhằm để bán kẹo Kera thu lợi bất chính.

Theo cáo trạng, các bị cáo đã livestream (phát video trực tiếp thông qua các nền tảng trực tuyến trong thời gian thực) tổng cộng 6 lần, trong đó Hằng Du Mục tham gia livestream 5 lần, Quang Linh Vlogs 6 lần, Nguyễn Thúc Thùy Tiên 3 lần... để bán tổng cộng 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu tổng số tiền hơn 17,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) mức án từ 2 năm - 2 năm 6 tháng tù về tội lừa dối khách hàng.

Bị cáo Phạm Quang Linh bị VKS đề nghị 2 năm - 2 năm 6 tháng tù về tội lừa dối khách hàng.

Cùng tội danh, đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Lê Tuấn Linh từ 3-4 năm tù.

Bị cáo Lê Thành Công cũng bị đề nghị mức án 3-4 năm tù.

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, hoa hậu Thùy Tiên gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất đối với khách hàng - những người đã luôn yêu thương, tin tưởng bị cáo. Vì sự quảng cáo của bị cáo mà đã sử dụng sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿ Với cùng tội danh lừa dối khách hàng, 3 bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị tuyên phạt 2 năm tù (các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng).



Bị cáo Lê Thành Công (cổ đông sáng lập Công ty Chị Em Rọt) bị tuyên phạt 3 năm tù (bị phạt bổ sung 50 triệu đồng).

Bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt) bị tuyên phạt 3 năm tù (bị phạt bổ sung 50 triệu đồng).