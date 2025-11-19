Tòa nhận định về vai trò của 4 cá nhân tại Công ty Sen Vàng trong vụ Thùy Tiên 19/11/2025 18:57

(PLO)- HĐXX nhận định các cá nhân tại Công ty Sen Vàng không đàm phán, trao đổi nội dung liên quan đến việc quảng bá sản phẩm kẹo Kera... nên không có dấu hiệu đồng phạm với các bị cáo trong vụ án.

Chiều 19-11, sau một ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục", Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt); Phạm Quang Linh (tức "Quang Linh Vlogs", thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) mỗi bị cáo 2 năm tù cùng về tội lừa dối khách hàng.

Cùng tội danh này, bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) bị tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù; Lê Thành Công 3 năm tù.

Tất cả các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Hoa hậu Thùy Tiên rời tòa sau phiên xét xử sơ thẩm

HĐXX nhận định các cá nhân tại Công ty Sen Vàng (đơn vị quản lý Thùy Tiên), gồm: Phạm Thị Kim Dung (Tổng giám đốc), Dương Đình Phan (Phó Tổng giám đốc), Phạm Thị Việt Mỹ (Giám đốc phát triển kinh doanh) và Thái Trần Minh Tâm (nhân viên), quá trình điều tra xác định không tham gia bàn bạc, trao đổi quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera...

Các cá nhân này không đàm phán, trao đổi nội dung liên quan đến việc quảng bá sản phẩm kẹo với các cổ đông công ty. Việc Thùy Tiên tham gia quảng bá, giới thiệu kẹo Kera là việc làm cá nhân, không đại diện cho Công ty Sen Vàng.

Chỉ đến ngày 7-3-2025, sau khi Thùy Tiên nhờ Công ty Sen Vàng ký hợp thức Hợp đồng dịch vụ với Công ty Chị Em Rọt để hợp thức hóa việc Tiên quảng bá kẹo Kera cho khách hàng từ tháng 12-2024, bà Dung mới chỉ đạo các cá nhân trên tại công ty soạn thảo, ký hợp đồng để giúp giữ gìn hình ảnh cho Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến Công ty Sen Vàng.

Công ty Sen Vàng và 4 cá nhân không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng trên cho Thùy Tiên.

Do đó, theo HĐXX, hành vi của bà Phạm Thị Kim Dung cùng 3 cá nhân chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm với các bị cáo trong vụ án.

Tuy nhiên, đối với hành vi sai phạm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tại kết luận điều tra đã kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định pháp luật, nên HĐXX không xem xét xử lý.

Quá trình xét xử, bà Phạm Thị Kim Dung và 3 cá nhân tại Công ty Sen Vàng vắng mặt.

Tại phần xét hỏi, Thùy Tiên khai Công ty Sen Vàng là đơn vị quản lý của mình. Công ty quản lý sẽ hưởng 30% doanh thu từ các hợp đồng quảng cáo và sẽ xử lý về pháp lý, hành chính...

HĐXX đặt vấn đề: "Công ty quản lý có tư vấn hay cảnh báo Tiên khi quảng bá kẹo Kera hay không?". Thùy Tiên cho biết có báo với công ty sắp tới mình muốn làm sản phẩm kẹo rau với Công ty Chị Em Rọt.

HĐXX đã xét hỏi để làm rõ việc Thùy Tiên đề nghị ký hợp đồng hợp thức hợp tác quảng cáo giữa Công ty Chị Em Rọt với Công ty Sen Vàng với mục đích là để loại bỏ vai trò của Thùy Tiên với tư cách chủ sở hữu sản phẩm, Tiên chỉ là người quảng cáo. Hợp đồng được ký ngày 7-3-2025 nhưng đề ngày 5-12-2024 (trước thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera ngày 12-12-2024).

HĐXX chất vấn: "Ai là người tư vấn bị cáo ký hợp đồng lùi ngày với Công ty Sen Vàng? Những cá nhân tư vấn cho bị cáo Tiên về việc ký hợp đồng lùi ngày và các cá nhân công ty quản lý của bị cáo có thể bị xem xét về hành vi che giấu tội phạm".

Vấn đề này, Thùy Tiên khai không nhớ chính xác.