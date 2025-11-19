Hoa hậu Thuỳ Tiên nói bất ngờ về kết quả kiểm nghiệm kẹo Kera 19/11/2025 11:14

(PLO)- Hoa hậu Thuỳ Tiên cho biết cô và cha mình cũng là người sử dụng sản phẩm và không biết về vùng nguyên liệu tạo ra sản phẩm.

Ngày 19-11, TAND TP.HCM xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) cùng hai đồng phạm khác về tội lừa dối khách hàng.

Thấy dự án tiềm năng nên tham gia

Tại toà, Thùy Tiên khai không biết vùng nguyên liệu như thế nào khi quảng cáo về kẹo Kera. Ban đầu vốn góp là 25%, sau phiên livestream đầu tiên, chính mình là người đề xuất nâng mức vốn góp lên 30%. "Bản thân đã trao đổi với Lê Thành Công từ trước buổi livestream, vì thấy dự án kẹo Kera có tiềm năng và bản thân có nhiều ý tưởng muốn tham gia điều hành" - Thùy Tiên nói.

Hoa hậu Thùy Tiên khai rằng thấy mình có nhiều ý tưởng về dự án kẹo Kera nên tham gia. Ảnh: THUẬN VĂN

Thùy Tiên nói thời điểm đó Công ty Sen Vàng là đơn vị quản lý của mình. Công ty quản lý sẽ hưởng 30% doanh thu từ hợp đồng quảng cáo và sẽ đứng ra ký thay, xử lý toàn bộ phần pháp lý, hành chính...

HĐXX đặt vấn đề: "Công ty quản lý có tư vấn hay cảnh báo Tiên khi quảng bá kẹo Kera hay không?". Thùy Tiên cho biết, có báo với công ty rằng sắp tới muốn làm sản phẩm kẹo rau với Công ty Chị Em Rọt.

Khi được tòa hỏi về nhận thức, suy nghĩ khi bản thân là người nổi tiếng, nhiều danh hiệu, có sức ảnh hưởng, hoa hậu Thùy Tiên trình bày, nếu biết sản phẩm không đúng thì sẽ không làm vì xây dựng hình ảnh rất khó khăn.

“Bản thân bị cáo rất bất ngờ về kết quả giám định kẹo Kera. Bị cáo và cha của bị cáo cũng là người trực tiếp sử dụng sản phẩm này. Đây là bài học rất lớn cho cuộc đời bị cáo" - bị cáo Thùy Tiên trình bày.

Cạnh đó, Thùy Tiên khai mình không trực tiếp bán hàng, chỉ xuất hiện với vai trò là đại diện nhãn hàng nhưng có gắn giỏ hàng trên trang cá nhân bán được sản phẩm và được hưởng 6,8 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo Thùy Tiên đã tác động gia đình nộp 3,2 tỉ đồng.

“Bị cáo nộp tiền nhằm khắc phục hậu quả vụ án, dựa trên tỉ lệ cổ phần. Bản thân bị cáo biết việc mình quảng cáo sai sự thật ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của người tiêu dùng” - bị cáo Tiên nói.

Cũng tại tòa, HĐXX đã hỏi để làm rõ việc Thùy Tiên đề nghị ký hợp đồng hợp thức hợp tác quảng cáo giữa Công ty Chị Em Rọt với Công ty Sen Vàng (đơn vị quản lý Thùy Tiên), mục đích là để loại bỏ vai trò của Thùy Tiên với tư cách chủ sở hữu sản phẩm, Tiên chỉ là người quảng cáo. Hợp đồng được ký ngày 7-3-2025 nhưng đề ngày 5-12-2024 (trước thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera ngày 12-12-2024).

HĐXX chất vấn: "Ai là người tư vấn bị cáo ký hợp đồng lùi ngày với Công ty Sen Vàng? Những cá nhân tư vấn cho bị cáo Tiên về việc ký hợp đồng lùi ngày và các cá nhân công ty quản lý của bị cáo có thể bị xem xét về hành vi che giấu tội phạm".

Vấn đề này, Thùy Tiên khai không nhớ chính xác.

Quang Linh Vlogs khai chị gái không tham gia bàn bạc

HĐXX cũng chất vấn Quang Linh Vlogs về lời khai bán hàng, quảng cáo không đúng sự thật là do không hiểu rõ về chất xơ và chỉ nghe thông tin từ các cổ đông khác.

Trả lời, Quang Linh khai mình là người mời trợ lý Trần Chí Tâm và chị gái Phạm Thị Nhật Lệ vào công ty để góp vốn chung với bị cáo; hai người này không tham gia bàn bạc, điều hành, sản xuất sản phẩm. Sau khi xảy ra sự việc, bị cáo Quang Linh đã tác động gia đình nộp lại 1,2 tỉ đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án.

Sau khi HĐXX hỏi, tới đại diện VKS hỏi các bị cáo trong vụ án.

Khi được VKS hỏi về tỉ lệ chia lợi nhuận, bị cáo Lê Tuấn Linh khai, chưa có cơ chế chia lợi nhuận cụ thể. Lợi nhuận có thể chia theo tỉ lệ cổ phần của mỗi cổ đông.

Quá trình điều tra, bị cáo Lê Tuấn Linh bị phong tỏa hơn 200 triệu đồng trong tài khoản. Tại tòa, bị cáo Tuấn Linh mong muốn dùng tiền này để khắc phục hậu quả, bồi thường cho những khách hàng đã mua kẹo Kera.

Trả lời câu hỏi của VKS, bị cáo Lê Thành Công thừa nhận bản thân cùng các cổ đông chưa xuống nhà máy kiểm tra việc sản xuất kẹo Kera. Bị cáo Công mong muốn dùng số tiền đã nộp và tiền đang bị phong tỏa để khắc phục hậu quả vụ án.

Đối với hoa hậu Thùy Tiên, VKS hỏi: "Vì sao muốn tăng vốn góp lên 30%?". Thùy Tiên cho biết việc, muốn tăng vốn góp để tham gia sâu vào việc điều hành doanh nghiệp. Khi quay vùng nguyên liệu để quảng bá kẹo Kera, đưa cho khách hàng một cách nhìn trực quan hơn về sản phẩm dù không biết quy trình sản xuất như thế nào.

Thùy Tiên đồng ý dùng 3,2 tỉ đồng đã nộp khắc phục để khắc phục hậu quả, bồi thường cho khách hàng.