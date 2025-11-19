Vụ kẹo Kera: Lê Thành Công khai về việc tăng vốn góp của Thùy Tiên 19/11/2025 10:17

(PLO)- Bị cáo Công khai khi thực hiện phiên livestreams đầu tiên, công ty bán và thu được tiền ngay nên không yêu cầu Thuỳ Tiên góp tiền, nhưng sau đó bán được hàng nên đã tăng vốn góp của nàng hậu.

Ngày 19-11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life.

Năm bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục", Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (tức "Quang Linh Vlogs", thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) bị đưa ra xét xử về tội lừa dối khách hàng.

Không biết trong kẹo Kera chất xơ lại thấp đến vậy

Là người được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Tuấn Linh nói chỉ nhớ Công ty Chị Em Rọt thành lập để sản xuất video, chương trình truyền hình, livestreams, mua bán, kinh doanh thực phẩm... Bị cáo là giám đốc còn Hằng Du Mục là chủ tịch HĐQT.

Bị cáo Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt thừa nhận thiếu kiến thức về an toàn thực phẩm. Ảnh: THUẬN VĂN

Do công ty mới thành lập nên chưa có điều lệ hoạt động và hoạt động theo quy định pháp luật. Trước khi mua bán kinh doanh kẹo Kera, công ty hoạt động lĩnh vực đào tạo nhà sáng tạo nội dung sản xuất video.

Bị cáo này còn cho biết, bản thân có kiến thức về kinh doanh thực phẩm, có kĩ năng kinh doanh mua bán, còn về quy định an toàn thực phẩm thì bị cáo này bị thiếu kiến thức.

"Khi lên ý tưởng bán thực phẩm ảnh hưởng đến người tiêu dùng thì mình phải biết?" - HĐXX hỏi. Bị cáo Tuấn Linh trả lời: "Đó là nhược điểm của bị cáo".

Về kẹo Kera, bị cáo Tuấn Linh khai tất cả 6 cổ đông đều lên ý tưởng thực hiện. Ban đầu, trên tinh thần thành lập Công ty Kera Việt Nam để làm pháp nhân của kẹo Kera, nhưng thời gian gấp rút nên dùng Công ty Chị Em Rọt là pháp nhân cho kẹo Kera.

"Các bị cáo liên hệ, trao đổi qua hội nhóm zalo, gồm: bị cáo, Hằng, Quang Linh, Thùy Tiên và Lê Thành Công. Còn Trần Chí Tâm (trợ lý Quang Linh Vlogs) và Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái Quang Linh Vlogs) có trong nhóm zalo, nhưng ít tham gia"- Tấn Linh nói.

Về tỉ lệ cổ phần của Thuỳ Tiên, Linh cho biết ban đầu Thuỳ tiên nắm giữ 25% sau đó nâng lên mức 30% do sau phiên livestreams đầu tiên, nhận thấy lợi nhuận cao, nên có người đề nghị tăng vốn của Thùy Tiên lên, nhưng không nhớ rõ là ai đề nghị.

Tuấn Linh còn cho biết đã dùng các trang mạng xã hội "KERA VIỆT NAM" trên nền tảng Tiktok, Facebook... để bán kẹo Kera. "Bị cáo không biết Sobitol (hoạt chất nhuận tràng) có trong kẹo Kera. Hàm lượng chất xơ thấp hơn so với bị cáo quảng cáo" - Linh nói.

Chủ toạ chất vấn: "Ai là người lên kịch bản, chuẩn bị đạo cụ, ý tưởng quay...?". Tuấn Linh trả lời: "Nhân viên trong Công ty Chị Em Rọt lên kịch bản để quay. Số tiền thu về từ bán kẹo hơn 17 tỉ đồng được dùng để tiếp tục tái đầu tư, chi phí bán hàng và chưa phân chia lợi nhuận cho các cổ đông".

Theo HĐXX, bị cáo Tuấn Linh là giám đốc nhưng không xem qua thành phần, không quan tâm chất lượng, khi xem qua kết quả kiểm nghiệm, công bố vẫn lên kế hoạch xây dựng kịch bản khác với giấy tờ công bố. Đối tượng sử dụng kẹo Kera có thể là người già, trẻ em, và người chống chỉ định với chất Sobitol.

Trách nhiệm của chị gái và trợ lý Quang Linh Vlogs tới đâu?

Khi được xét hỏi, bị cáo Lê Thành Công (cổ đông sáng lập Công ty Chị Em Rọt) khai là người lên ý tưởng, liên hệ các đầu mối để sản xuất kẹo Kera, các công việc đều thông qua cổ đông Công ty Chị Em Rọt. Trước đây, bị cáo Công từng phân phối thực phẩm chức năng, chưa có kinh nghiệm trong việc sản xuất, trình tự, thủ tục công bố sản phẩm.

Bị cáo Lê Thành Công. Ảnh: THUẬN VĂN

Bị cáo Công thừa nhận đã tin tưởng và phó mặc cho Nguyễn Phong (Công ty Asia Life - đơn vị sản xuất kẹo Kera) làm việc với cơ quan có thẩm quyền về đăng ký sản phẩm.

Bị cáo này còn cho biết việc ký hồ sơ công bố sản phẩm đều nhờ Công ty Aisa Life làm thủ tục và bị cáo Lê Tuấn Linh ký công bố.

"Vậy vai trò Trần Chí Tâm (trợ lý Quang Linh Vlogs) với Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái Quang Linh Vlogs) tham gia xuyên suốt, thì vai trò họ như thế nào trong việc sản xuất kẹo Kera?" - HĐXX hỏi. Bị cáo Lê Thành Công cho biết, việc lên ý tưởng, quay quảng cáo thì Tâm và Lệ có trong nhóm zalo nên sẽ nắm được, nhưng không tham gia góp ý.

Bị cáo Công khai, khi kinh doanh phiên livestreams đầu tiên, công ty bán và thu được tiền ngay, nên không yêu cầu Thuỳ Tiên góp tiền; các bên cũng chỉ thỏa thuận miệng để tăng vốn cho Tiên. Đối với lợi nhuận thu được, bị cáo Công cho hay, do công ty mới thành lập nên cũng chưa chia tiền, và công ty mới hoạt động nên muốn dành tiền cho các mục tiêu khác.

Việc tăng vốn của Tiên lên 30% sau phiên livestream đầu tiên là do Trần Chí Tâm đề xuất. Tâm là trợ lý của Quang Linh Vlogs, tham gia nhóm để cập nhật thông tin cho Quang Linh. Do Tiên tham gia, và có ảnh hưởng trong phiên livestreams đầu tiên, nên mọi người thống nhất tăng cho Tiên từ 20% lên 30%.