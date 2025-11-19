Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục đã được dẫn giải tới toà 19/11/2025 07:07

Ngày 19-11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục") được dẫn giải tới toà.

Trong vụ án, các bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục", Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (tức "Quang Linh Vlogs", thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) bị đưa ra xét xử về tội lừa dối khách hàng.

Bị cáo Phạm Quang Linh - Quang Linh Vlog.

An ninh phiên toà thắt chặt, chỉ có nhà báo, phóng viên được cấp thẻ mới được vào bên trong toà án. Sau khi vào trong, sẽ đi qua cổng an ninh, kiểm tra giấy tờ trước khi vào khu vực xét xử.

Phóng viên được bố trí khu vực tác nghiệp, theo dõi qua mang hình.

Triệu tập chị gái, trợ lý của Quang Linh Vlogs

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Tuấn Anh.

Đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa theo sự phân công của VKSND Tối cao, gồm các kiểm sát viên: ông Vũ Mạnh Long, ông Trần Xuân Yêm, ông Nguyễn Duy Thi và bà Nguyễn Thị Lan.

Có 10 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục mỗi bị cáo có hai luật sư bào chữa.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Hoa hậu Thuỳ Tiên.

Tòa án còn triệu tập 26 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có đại diện Công ty Chị Em Rọt (bị cáo Lê Tuấn Linh đại diện theo pháp luật); Công ty Cổ phần Asia, ông Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs), bà Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái của Quang Linh Vlogs).

Theo cáo trạng, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies - kẹo Kera là sản phẩm của Công ty Chị Em ký hợp đồng với Công ty Asia sản xuất.

Quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, các bị cáo đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm; biết rõ hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera rất thấp, không như quảng cáo "1 viên kẹo bằng một đĩa rau".... nhưng vẫn ban hành công bố kẹo Kera với 10 loại rau, củ, quả chiếm tỉ lệ 28,13%.

6 phiên livestream thu về hơn 17 tỉ đồng

Cụ thể, Lê Tuấn Linh là giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty Chị Em Rọt, trực tiếp ký kết hợp đồng với Công ty Asia để gia công kẹo Kera. Linh phải chịu trách nhiệm về hàng hóa trong hồ sơ công bố sản phẩm; an toàn thực phẩm; công bố, quảng bá sản phẩm kẹo Kera.

Lê Tuấn Linh còn chỉ đạo xây dựng và duyệt các nội dung giới thiệu, quảng bá sai sự thật về nguyên liệu, công dụng của kẹo Kera đến người tiêu dùng trên các nền tảng mạng xã hội để thu lợi bất chính.

Lê Thành Công với tư cách cổ đông sáng lập Công ty Chị Em Rọt đã trực tiếp lên ý tưởng, thỏa thuận việc sản xuất kẹo Kera với Công ty Asia. Theo ý tưởng, Công muốn kinh doanh sản phẩm kẹo làm từ rau, củ, quả và muốn tặng sản phẩm này cho Thùy Tiên vì Tiên không thích ăn rau và muốn Tiên đồng hành cùng sản phẩm.

Cạnh đó, Công cùng Lê Tuấn Linh, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và Thùy Tiên xây dựng kịch bản, đưa ra các các thông tin gian dối về nguyên liệu, công dụng kẹo Kera để bán sản phẩm, thu lợi bất chính.

Hằng Du Mục là Chủ tịch HĐQT Công ty Chị Em Rọt; Quang Linh Vlogs, Thùy Tiên là các cổ đông Công ty Chị Em Rọt. Các bị cáo này còn đồng thời là các KOL, đã trực tiếp cùng Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối về kẹo Kera trên mạng xã hội để bán hàng và thu lợi bất chính.

Các bị cáo bị cáo buộc đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm kẹo Kera; thổi phồng công dụng của kẹo Kera... xây dựng kịch bản, quay video đăng trên kênh tiktok cá nhân.

Các bị cáo đã livestream (phát video trực tiếp thông qua các nền tảng trực tuyến trong thời gian thực) tổng cộng 6 lần, trong đó Hằng Du Mục tham gia livestream 5 lần, Quang Linh Vlogs 6 lần, Nguyễn Thúc Thùy Tiên 3 lần... để bán tổng cộng 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu tổng số tiền hơn 17,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.