Ngày mai, xét xử hoa hậu Thùy Tiên, ‘Hằng Du Mục’, ‘Quang Linh Vlogs’ vụ kẹo Kera 18/11/2025 17:15

(PLO)- Theo cáo buộc, các bị cáo đã thu tổng số tiền hơn 17 tỉ đồng từ việc bán kẹo Kera; trừ đi các chi phí, thu lợi bất chính số tiền hơn 12 tỉ đồng...

Video: Ngày mai, xét xử hoa hậu Thùy Tiên, ‘Hằng Du Mục’, ‘Quang Linh Vlogs’ vụ kẹo Kera.

Ngày mai (19-11), TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life. Trong vụ án, các bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục", Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (tức "Quang Linh Vlogs", thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên) bị đưa ra xét xử về tội lừa dối khách hàng trong vụ kẹo Kera.