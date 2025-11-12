Vụ kẹo Kera: Vì sao hoa hậu Thùy Tiên được đề nghị tình tiết giảm nhẹ đặc biệt? 12/11/2025 20:28

(PLO)- Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng 2 bị cáo khác trong vụ án kẹo Kera sẽ bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 19-11 tới.

Trong vụ án, các bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục"; Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (tức "Quang Linh Vlogs", thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) bị đưa ra xét xử về tội lừa dối khách hàng.

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs, hoa hậu Thùy Tiên không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Hoa hậu Thùy Tiên được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong đó có tình tiết "Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác" quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.