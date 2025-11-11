Hoa hậu Thùy Tiên được ghi nhận tình tiết giảm nhẹ nào trong cáo trạng? 11/11/2025 16:00

(PLO)- Theo cáo trạng, hoa hậu Thùy Tiên cùng các bị cáo khác trong vụ án lừa dối khách hàng liên quan kẹo Kera được ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ...

Như PLO đã đưa tin, ngày 19-11, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life.

Trong vụ án, các bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục"; Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (tức "Quang Linh Vlogs", thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) bị đưa ra xét xử về tội lừa dối khách hàng.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục trong 1 phiên giới thiệu sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies - kẹo Kera là sản phẩm của Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu, đứng tên trên Bản tự công bố sản phẩm ngày 17-12-2024, do Công ty Asia sản xuất theo hợp đồng gia công và đóng gói ngày 26-11-2024.

Công ty Chị Em Rọt là chủ sở hữu sản phẩm và trực tiếp kinh doanh, nên phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, quy cách, phẩm chất, công dụng như hồ sơ tự công bố sản phẩm cũng như việc quảng bá bán sản phẩm.

Trong suốt quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, các bị cáo Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và hoa hậu Thùy Tiên đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm.

Các bị cáo này biết rõ hàm lượng chất xơ trong 1 viên kẹo Kera rất thấp, chỉ chiếm tỉ lệ 0,935%/1 viên kẹo, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau và hoàn toàn không có bằng chứng khoa học hay căn cứ để xác định "1 viên kẹo bằng một đĩa rau".

Đồng thời, các bị cáo đã thống nhất xây dựng kịch bản, quay video với thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ sản xuất, hàm lượng chất xơ... để giới thiệu, quảng bá sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội.

Từ ngày 12-12-2024 đến ngày 14-3-2025, đã có 56.385 khách hàng tin tưởng đã mua tổng số 129.617 hộp kẹo Kera, thu tổng số tiền hơn 17,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng của VKSND Tối cao, hành vi Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs, hoa hậu Thùy Tiên đã phạm vào tội lừa dối khách hàng theo điểm d Khoản 2 Điều 198 BLHS.

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs, hoa hậu Thùy Tiên không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ, cáo trạng đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS đối với Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs, hoa hậu Thùy Tiên thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều đóng góp vào hoạt động thiện nguyện.

Đồng thời, đã tác động đề nghị gia đình nộp khắc phục số tiền thu lợi bất chính, cụ thể Thùy Tiên nộp 3,2 tỉ đồng; Hằng Du Mục hơn 2,1 tỉ đồng; Quang Linh Vlogs 1,2 tỉ đồng; Lê Tuấn Linh 600 triệu đồng; Lê Thành Công 1,6 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Nguyễn Thúc Thùy Tiên được đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự "người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đầu, học tập hoặc công tác" quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 BLHS.

Cụ thể, năm 2022, Thùy Tiên được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.