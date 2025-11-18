Infographic: Những con số đáng chú ý trong vụ kẹo Kera liên quan hoa hậu Thùy Tiên 18/11/2025 17:23

(PLO)- Theo cáo buộc, hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng 2 bị cáo khác đã lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính hơn 12 tỉ đồng từ việc bán kẹo Kera.

Ngày mai (19-11), TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life.

Trong vụ án, các bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục", Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (tức "Quang Linh Vlogs", thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) bị xét xử về tội lừa dối khách hàng.

Theo cáo trạng, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies - kẹo Kera là sản phẩm của Công ty Chị Em Rọt ký hợp đồng gia công, đóng gói với do Công ty Asia để sản xuất.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm; thổi phồng công dụng của sản phẩm... để bán hàng qua livestream cho 56.385 khách hàng 129.617 hộp kẹo Kera, thu tổng số tiền hơn 17,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.