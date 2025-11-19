Chùm ảnh hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs tại tòa
(PLO)- Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs cùng hai bị cáo khác bị VKSND Tối cao truy tố ở khung hình phạt từ 1-5 năm tù.
Ngày 19-11, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) cùng hai đồng phạm khác bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử về tội lừa dối khách hàng.
Các bị cáo bị VKSND Tối cao truy tố theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt từ 1-5 năm tù.