Chùm ảnh hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs tại tòa 19/11/2025 08:45

(PLO)- Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs cùng hai bị cáo khác bị VKSND Tối cao truy tố ở khung hình phạt từ 1-5 năm tù.

Ngày 19-11, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) cùng hai đồng phạm khác bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử về tội lừa dối khách hàng.

Các bị cáo bị VKSND Tối cao truy tố theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt từ 1-5 năm tù.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên được xác định đã tham gia phát sóng trực tiếp 3 lần trên các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo các sản phẩm.

Phạm Quang Linh đã thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 6 lần trên các nền tảng mạng xã hội.

Nguyễn Thị Thái Hằng đã tham gia phát sóng trực tiếp 5 lần để quảng cáo bán kẹo Kera

Cáo trạng xác định Hằng Du Mục (Chủ tịch HĐQT Công ty Chị Em Rọt), Quang Linh Vlogs, Thùy Tiên (các cổ đông Công ty Chị Em Rọt), các bị cáo này còn đồng thời là các KOL, đã trực tiếp cùng Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội. Mục đích của việc này nhằm để bán kẹo Kera để thu lợi bất chính.

Lê Tuấn Linh và Nguyễn Thành Công đã ký kết hợp đồng gia công và đóng gói với Công ty Asia để sản xuất và đưa ra ý tưởng kinh doanh sản phẩm kẹo làm từ rau, củ, quả

Khoảng 7 giờ sáng các bị cáo được đưa đến tòa.

Chỉ những người được toà án triệu tập mới được tham dự phiên toà, nhà báo tác nghiệp phải đăng ký và được kiểm soát khi vào khu vực xét xử

Thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh, chủ toạ phiên toà