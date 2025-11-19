Hoa hậu Thùy Tiên nói lời sau cùng: 'Đây là bài học rất lớn cho bị cáo' 19/11/2025 16:13

Chiều 19-11, TAND TP.HCM tiếp tục phiên toà xét xử vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, các bị cáo nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án.

Nói lời sau cùng, hoa hậu Thuỳ Tiên gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất đối với khách hàng - những người đã luôn yêu thương, tin tưởng bị cáo. Vì sự quảng cáo của bị cáo mà đã sử dụng sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu Thùy Tiên) tại tòa. Ảnh: THUẬN VĂN

"HĐXX có hỏi bị cáo là nếu biết, bị cáo có làm hay không? Bị cáo hiểu được với pháp luật thì không có chữ nếu. Bị cáo hiểu rất rõ những sai lầm của mình" - hoa hậu Thùy Tiên nói.

Thùy Tiên nói thêm bản thân đi từ thiện là để giúp đỡ mọi người, không phải làm từ thiện để đỡ cho những cái sai của bản thân. Bị cáo này xin HĐXX xem xét giảm nhẹ cho các cổ đông Tập đoàn Chị Em Rọt, vì mọi người thực sự bắt đầu dự án này với mục đích tốt đẹp.

Nàng hậu cho rằng thời điểm khi chưa lùm xùm về kẹo Kera, mọi người đã cho triển khai ý tưởng tự làm ra trang trại riêng và sẽ giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số lân cận bằng việc dạy họ trồng và canh tác, trả lương cho họ. Với mong muốn có một dự án dự án kinh doanh như cách mọi người đã giúp người dân ở Angola (Châu Phi).

Thùy Tiên thừa nhận bản thân và các cổ đông Tập đoàn Chị Em Rọt đã có cách triển khai thiếu hiểu biết pháp luật, quá non nớt, quá vội vàng và đặc biệt là thiếu trách nhiệm. Đây là bài học rất lớn dành cho bị cáo cũng như là dành cho tất cả mọi người.

Cuối cùng, hoa hậu Thùy Tiên mong HĐXX xem xét khi lượng hình.

Phạm Quang Linh - Quang Linh Vlogs tại phiên tòa. Ảnh: THUẬN VĂN

Nói lời sau cùng, Quang Linh Vlogs cho biết đã nhận thức được mình là người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. Những lời nói của bị cáo không được kiểm chứng và phát ngôn sai sự thật, làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng và những người tin tưởng mình mua sản phẩm vì bị cáo.

"Bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến tất cả các khách hàng đã luôn tin tưởng, yêu thương bị cáo để mua sản phẩm. Bị cáo đã làm cho các khách hàng thất vọng. Bị cáo mong HĐXX có thể giảm mức án cho bị cáo để bị cáo sớm về với bố mẹ và làm người có ích cho xã hội" - Quang Linh nói.

Hằng Du Mục cũng gửi lời xin lỗi đến những khách hàng, người hâm mộ đã tin tưởng bị cáo.

"Thông qua phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo cũng hy vọng rằng những bạn KOL khác, với vai trò là những người có sức ảnh hưởng, trước khi quảng cáo một sản phẩm phải kiểm tra, xác thực thông tin, xác minh về độ chính xác của sản phẩm trước khi chia sẻ đến khách hàng. Để không lâm vào tình cảnh giống như bị cáo ngày hôm nay" - Hằng Du Mục nói.

Hằng Du Mục cho biết thêm, bản thân hiện tại đang là mẹ đơn thân và có hai con nhỏ. Trong 7 tháng tạm giam, bị cáo Hằng chỉ được gặp con duy nhất một lần. Trong 7 tháng qua, hai con của bị cáo phải thay đổi chỗ ở liên tục bởi vì bị quấy rối và phải nhờ đến sự hỗ trợ của cơ quan chức năng.

Nguyễn Thị Thái Hằng - Hằng Du Mục tại phiên tòa. Ảnh: THUẬN VĂN

"Hiện tại, bị cáo đang phải đối diện với việc bị tước bỏ quyền nuôi con. Con của bị cáo hiện tại đang quá nhỏ. Sau khi bị cáo bị tạm giam, con không còn sữa mẹ để uống... Mong HĐXX xem xét về hoàn cảnh của bị cáo" - Hằng Du Mục nói.

Bị cáo Hằng cho biết còn gần 1.000 em nhỏ mà mình đang nhận nuôi ở vùng cao, mong HĐXX và VKS cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất để bị cáo sớm trở về với xã hội, nuôi các con trở thành người có ích cho xã hội...