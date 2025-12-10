Toàn cảnh tọa đàm ‘Đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay: Thách thức và cơ hội’ 10/12/2025 19:40

(PLO)- Sáng 10-12, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay: Thách thức và cơ hội”. Sự kiện là diễn đàn mở để lãnh đạo các cơ sở đào tạo, các cơ quan tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp liên quan đến công tác đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực ngành luật chỉ ra những thách thức, cơ hội và kiến nghị giải pháp để công tác đào tạo luật trở nên hiệu quả, đạt chất lượng cao.

Tọa đàm với chủ đề “Đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay: Thách thức và cơ hội” được tổ chức trong bối cảnh công tác đào tạo cử nhân luật đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Vấn đề này đã thu hút nhiều sự quan tâm đến từ các chuyên gia, nhà quản lý cũng như các cơ sở đào tạo đang tham gia đào tạo luật hiện nay.



Tại tọa đàm, các diễn giả đã tham luận các chủ đề như: Đào tạo luật tại Việt Nam – Tiếp cận các chuẩn theo quy định hiện hành và một số kiến nghị; Đào tạo luật ở Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới: Đâu là hướng đi thích hợp?; Tính đa dạng trong nguồn nhân lực bổ sung cho đội ngũ luật sư Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh đó, các chuyên gia, nhà quản lý đến từ các cơ sở đào tạo... đã cùng bàn thảo thẳng thắn về những vấn đề hạn chế, thách thức trong công tác đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay. Những điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn hóa và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên luật và đề xuất các giải pháp hợp tác đa bên để nâng chất đào tạo trong thời gian tới.

﻿ ﻿﻿ ﻿ Tọa đàm có sự đồng hành tổ chức của Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam, các chuyên gia đến từ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Trọng tài thương mại TP.HCM, Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM, VKSND Tối cao, TAND TP.HCM, các công ty và chuyên gia về pháp lý… và đông đảo cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Đồng chủ trì toạ đàm gồm có ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Thường trực báo Pháp Luật TP.HCM (giữa), PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật - ĐH Huế, Trưởng Ban điều hành Mạng lưới Đào tạo Luật ở Việt Nam (bìa phải) và PGS.TS Bùi Anh Thủy - Trưởng Khoa Luật, Trường ĐH Văn Lang (bìa trái).

Phát biểu đề dẫn, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Thường trực báo Pháp Luật TP.HCM, chia sẻ chủ đề của toạ đàm không chỉ thiết thực với hệ thống giáo dục pháp luật, mà còn có ý nghĩa đặc biệt đối với quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam – nơi pháp luật phải trở thành chuẩn mực cao nhất, và đội ngũ làm công tác pháp lý phải thực sự chuyên nghiệp, bản lĩnh và hội nhập. "Chúng tôi tin rằng sự đóng góp trí tuệ của quý vị sẽ là nguồn tư liệu quan trọng để báo chí truyền tải, lan tỏa đến xã hội, đồng thời gửi tới các cơ quan quản lý giáo dục những thông tin đa chiều và xác đáng" - ông Hiển nhấn mạnh.

ThS.NCS Trần Cao Thành, Thư ký Ban điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam, trình bày tham luận: “Đào tạo Luật tại Việt Nam - Tiếp cận các chuẩn theo quy định hiện hành và một số kiến nghị”.

﻿ ﻿ PGS.TS Bùi Anh Thủy, Trưởng Khoa Luật, Trường ĐH Văn Lang, trình bày tham luận "Đào tạo luật ở Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới: Đâu là hướng đi thích hợp?".

ThS - LS Lê Quang Y (Phó Chủ nhiệm phụ trách Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai) tham luận nội dung "Nâng cao chất lượng đào tạo luật gắn với nhu cầu thực tiễn hành nghề luật sư tại Việt Nam".

Tại phiên thảo luận, TS Nguyễn Gia Viễn, Kiểm sát viên cao cấp, VKSND Tối cao, chia sẻ quan điểm: "Có trường có đào tạo luật đã truyền đạt tốt về mặt lý thuyết, nhưng đối với ngành tư pháp, đặc biệt là VKS và tòa án, nội dung mang tính thực hành cần được chú trọng nhiều hơn". TS Viễn nhấn mạnh không nên tham vọng đào tạo quá nhiều lĩnh vực cùng lúc, việc học là suốt đời nên chỉ cần tập trung vào những nội dung thật sự thiết yếu và có tính cơ hội.

PGS.TS Cao Nhất Linh, Phó Trưởng Khoa luật, Trường Đại học Cần Thơ, bày tỏ thắc mắc liệu đã có cuộc khảo sát nào thể hiện việc đào tạo luật tại các trường chuyên đào tạo luật và các trường đa ngành đào tạo luật.

PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật - ĐH Huế, Trưởng Ban điều hành Mạng lưới đào tạo luật Việt Nam, chủ trì nội dung thảo luận "Siết đào tạo ngành luật: Quy định rõ điều kiện mở ngành, giám sát chất lượng, hiệu quả đào tạo luật".

PGS.TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, cho rằng thực tế vẫn còn một số khó khăn mà các trường có đào tạo luật chưa thể khắc phục. Trên cơ sở thực tiễn đào tạo, ông cho rằng việc nâng cao chất lượng đào tạo luật là cần thiết, nhưng phương thức thực hiện mới là vấn đề quan trọng. Theo tinh thần nhà nước kiến tạo, nhà nước ban hành chuẩn đầu ra, tổ chức giám sát; cơ sở không đáp ứng sẽ chịu chế tài, chứ không nên chỉ xoay quanh việc có đào tạo chuyên ngành hay không.

TS Đặng Thị Thu Huyền, Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, đánh giá việc nâng cao chất lượng đào tạo luật là xu hướng tất yếu và phù hợp chủ trương chung. TS Huyền nhìn nhận, trong bối cảnh thách thức luôn đi kèm cơ hội, các trường phải nâng cao chất lượng, củng cố đội ngũ, cơ sở vật chất và chuẩn bị trước các yêu cầu mới.

PGS.TS Lê Minh Hùng, Trưởng Khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, nhìn nhận nhu cầu xã hội về ngành luật rất lớn và trải rộng ở mọi lĩnh vực đời sống nên không ai có thể "độc quyền" về luật. Nếu gom việc đào tạo luật về một vài đầu mối sẽ tạo áp lực khổng lồ và không đủ cung ứng cho nhu cầu xã hội.

Dưới góc độ thực tiễn nghề nghiệp, TS - LS Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng việc đào tạo luật ở Việt Nam liên quan trực tiếp đến đội ngũ luật sư. “Xã hội hóa đào tạo luật là xu thế tất yếu và phù hợp với kinh tế thị trường. Sau khi đất nước mở cửa, nhiều trường đại học đã mở khoa luật và điều đáng ghi nhận là những trường này vẫn rất nỗ lực, rất tâm huyết. Họ xứng đáng được động viên trong quá trình đào tạo luật” - TS - LS Hà Hải nhìn nhận.

TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chánh án TAND khu vực 7 - TP.HCM, đánh giá chủ đề tọa đàm mang tính thời sự. TS Nguyễn Huy Hoàng cho rằng nhà nước cần siết chất lượng nhưng vẫn nên để các trường đào tạo luật. Nếu chỉ để trường chuyên ngành đào tạo luật là không hợp lý. Bởi chất lượng, phương pháp đào tạo tại các trường đa ngành đã tiến bộ, trang bị phòng thực hành xét xử... thể hiện sự chăm sóc, đầu tư để sinh viên có một môi trường học tốt hơn.

TS Nguyễn Vinh Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trung tâm TP.HCM cho rằng cần tạo điều kiện cho sinh viên luật va chạm với nghề nhiều hơn. “Đào tạo luật hiện nay không chỉ phục vụ mỗi nghề luật mà phục vụ nhiều lĩnh vực xã hội. Sinh viên ra trường làm các công việc đa dạng, không chỉ hành nghề luật sư. Do đó, khi đánh giá đào tạo, cần nhìn vào nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng của người học” - TS Nguyễn Vinh Huy nhấn mạnh.

Tại tọa đàm, ThS - LS Vũ Duy Nam, Giám đốc Công ty Luật Kim Ngọc, đặt vấn đề: “Việc doanh nghiệp than phiền sinh viên không biết soạn thảo văn bản, liệu doanh nghiệp đã tạo cơ hội cho sinh viên thực hành chưa?".

PGS.TS Đoàn Ngọc Phúc, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Marketing, cho biết ngành luật là ngành đầu tiên Bộ GD&ĐT ban hành chuẩn theo Quyết định 678/2025 về chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực pháp luật trình độ đại học. Ông Phúc cho rằng muốn nâng chất đào tạo, phải nâng chất giảng viên tự trau dồi, bồi dưỡng ngoại ngữ; trang bị công cụ nghiên cứu hiện đại về nghiên cứu khoa học. Khi giảng viên mạnh, nghiên cứu mạnh, thì trường đa ngành hay trường chuyên luật đều có thể đào tạo chất lượng tương đương.

TS Nguyễn Thị Hoa Tâm, Phó Giám đốc Trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở II), thông tin về chương trình đào tạo tại đơn vị.

PGS.TS Bùi Kim Hiếu, Trưởng khoa Luật Trường Đại học Gia Định, nêu quan điểm mọi cơ sở đào tạo của ngành phải có trách nhiệm về chất lượng. Ông cho rằng phải xác định cơ chế của từng đơn vị đào tạo: "Chúng tôi định hướng sinh viên cách tiếp cận vấn đề còn lại là nghề tạo nghề. Hiện nay, các đơn vị sử dụng lao động sẽ ưu tiên tuyển sinh viên đáp ứng được nhu cầu công việc".

LS Trương Xuân Tám, Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Hỗ trợ luật sư, Liên đoàn luật sư Việt Nam, chia sẻ tại tọa đàm.

TS Nguyễn Quang Huy, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, chia sẻ thực tiễn từ đào tạo luật tại Nga.

Phát biểu đúc kết tọa đàm, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Thường trực báo Pháp Luật TP.HCM, khẳng định các ý kiến tại tọa đàm đã khắc họa rõ ràng bức tranh sống động của đào tạo ngành luật ở nước ta. Báo Pháp Luật TP.HCM cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các trường đại học, cơ quan tư pháp và giới nghề nghiệp để lan tỏa những ý kiến, giải pháp và kiến nghị đến cơ quan quản lý và cộng đồng xã hội.