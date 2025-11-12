Toàn cảnh tọa đàm 'Luật Quảng cáo 2025: Những điểm mới cho doanh nghiệp, KOL và các nền tảng số' 12/11/2025 16:26

(PLO)- Sáng 12-11, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Tọa đàm 'Luật Quảng cáo 2025: Những điểm mới cho doanh nghiệp, KOL và các nền tảng số'. Sự kiện là diễn đàn nối các bên liên quan cùng phân tích, đánh giá, đề xuất sáng kiến trước những tác động của luật đối với doanh nghiệp, mạng xã hội và thị trường quảng cáo trực tuyến.

Tọa đàm 'Luật Quảng cáo 2025: Những điểm mới cho doanh nghiệp, KOL và các nền tảng số' được tổ chức trong bối cảnh Quốc hội đã thông qua Luật Quảng cáo sửa đổi năm 2025 (số 75/2025/QH15), có hiệu lực từ 1-1-2026.

Tọa đàm là diễn đàn nối cơ quan quản lý - chuyên gia - doanh nghiệp cùng giải thích rõ các điểm mới trong Luật Quảng cáo 2025 và các nghị định hướng dẫn thi hành. Qua đó, làm rõ nghĩa vụ pháp lý của KOL/KOC/influencer, bao gồm quy định về minh bạch tài trợ, trách nhiệm liên đới và nghĩa vụ thuế.

Đồng thời, tọa đàm cũng phân tích tác động của luật đối với doanh nghiệp, mạng xã hội và thị trường quảng cáo trực tuyến. Đề xuất các kiến nghị chính sách nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo môi trường quảng cáo phát triển lành mạnh, văn minh và hiệu quả.

Tọa đàm có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia hàng đầu về thị trường quảng cáo, các doanh nghiệp, các công ty truyền thông cùng nhà sáng tạo nội dung đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM.

Đồng chủ trì phần thảo luận tọa đàm có bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Cục phó Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch); ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM (bìa phải) và ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, mong muốn tọa đàm sẽ tạo không gian đối thoại đa chiều giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hành lang pháp lý, đồng thời thúc đẩy một môi trường quảng cáo lành mạnh, sáng tạo và tuân thủ pháp luật.

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Quyền Trưởng Phòng Thông tin điện tử, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, trình bày tham luận tại tọa đàm về những điểm mới trong Luật Quảng cáo 2025 và định hướng nội dung chi tiết khi triển khai các văn bản thi hành.

Bà Nguyễn Thị Diễm Nhi, Phó Phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương TP.HCM, đưa ra phương án quản lý quảng cáo trong khi chờ thực thi Luật mới, thông qua tham luận "Công tác quản lý và phối hợp nhằm đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp, người tiêu dùng trong hoạt động về khuyến mãi, quảng cáo".

﻿ ﻿ Các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp thảo luận các vấn đề xoay quanh Luật Quảng cáo 2025: nhận diện nghĩa vụ pháp lý mới, hành lang pháp lý và chế tài thực thi... Một số nội dung khác là đạo đức nghề nghiệp và văn hóa quảng cáo thời đại số, chính sách áp dụng, hỗ trợ... cũng được bàn thảo.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chia sẻ một số lưu ý với doanh nghiệp, KOL, các nền tảng số về việc quảng cáo trong thời gian tới, đặc biệt là đặc thù trên môi trường số (Livestream có quảng cáo, video ngắn của KOL) để đảm bảo tính minh bạch trong công tác quản lý.

Ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM, thông tin một số nội dung về những điểm mới mà doanh nghiệp và KOL. KOC phải tuân thủ và đảm bảo việc quảng cáo trên môi trường số tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Ông Khuất Quang Hưng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại và Truyền thông, Công ty Nestle Việt Nam, chia sẻ một số nhận định về sự tác động của Luật Quảng cáo 2025 đến doanh nghiệp.

Đại diện Tiktiok Việt Nam đưa ra một số đề xuất để đơn vị cùng các đối tác, doanh nghiệp, cơ quan quản lý...về việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử cho người sáng tạo nội dung quảng cáo, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo.

Ông Nguyễn Hữu Hiếu, Trưởng phòng Pháp lý và Tuân thủ, Công ty La Vie, chia sẻ một số khó khăn khi doanh nghiệp triển khai các chiến dịch quảng cáo khi Luật Quảng cáo 2025 được áp dụng.

Luật sư Đào Quang Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và phát triển doanh nghiệp (ICL), chia sẻ quan điểm về khái niệm "người chuyển tài sản quảng cáo", KOL cần làm gì để tránh rủi ro pháp lý theo quy định hiện hành.

Ông Võ Quang Phúc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển thương mại Mekong Việt Nam, chia sẻ vấn đề lựa chọn KOL của Mekong Việt Nam (tiêu chuẩn đạo đức, minh bạch).

Bà Nguyễn Thị Kim Ánh, Phó Trưởng phòng Pháp chế VCCI - HCM, chia sẻ về vướng mắc lớn nhất của doanh nghiệp khi áp dụng Luật Quảng cáo 2025, đặc biệt là trách nhiệm liên đới với các KOL.

Tiến sĩ Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam, nhận định những tác động của Luật Quảng cáo 2025 đến thị trường quảng cáo số, nghĩa vụ của các nền tảng xuyên biên giới trong việc quản lý KOL, trách nhiệm KOL trong văn hóa quảng cáo thời đại số.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, CEO MVV Group, đánh giá sự thay đổi truyền thông và một số khuyến nghị với doanh nghiệp trước những thay đổi của Luật Quảng cáo 2025.

Ông Nguyễn Thanh Đảo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, chia sẻ về cách đơn vị và một số doanh nghiệp tiếp nhận, định hướng truyền thông khi Luật Quảng cáo 2025 được áp dụng.

Ông Nguyễn Viết Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng TP.HCM, nói về cách người tiêu dùng bảo vệ bản thân trước những biến đổi của ngành quảng cáo, sự thay đổi của truyền thông số theo quy định mới.