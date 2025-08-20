Toàn cảnh Tọa đàm Tháo gỡ vướng mắc hóa đơn điện tử, hướng tới 2 triệu doanh nghiệp

(PLO)- Sáng 20-8, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Tọa đàm "Tháo gỡ vướng mắc hóa đơn điện tử, hướng tới 2 triệu doanh nghiệp".
Tọa đàm "Tháo gỡ vướng mắc hóa đơn điện tử, hướng tới 2 triệu doanh nghiệp" được tổ chức trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu đạt 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị và ngành thuế đang có những bước đi quyết liệt để hiện đại hóa công tác quản lý.
Theo lộ trình, từ ngày 1-1-2026, hình thức thuế khoán sẽ được bãi bỏ, các hộ kinh doanh sẽ chuyển hoàn toàn sang phương pháp kê khai, xuất hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế.
Tọa đàm với vai trò là diễn đàn đối thoại thẳng thắn và đa chiều, tập trung vào các mục tiêu then chốt gồm:Làm rõ lộ trình chuyển đổi sang hóa đơn điện tử đến năm 2026 và các chính sách thuế, khuyến khích khi hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc tháo gỡ các rào cản về tâm lý, chi phí, công nghệ và quy trình cũng được bàn bạc thông qua đối thoại trực tiếp giữa hộ kinh doanh, cơ quan thuế và các chuyên gia.
Bà Nguyễn Thái Trang (trái), bà Trần Thị Thu Thùy (tiểu thương chợ An Đông TP.HCM) nêu vấn đề khó khăn, vướng mắc khi áp dụng hóa đơn điện tử, các lo ngại về chi phí, thủ tục hay việc khách hàng không chịu cung cấp thông tin đến lãnh đạo các cơ quan chức năng.