Toàn cảnh Tọa đàm Tháo gỡ vướng mắc hóa đơn điện tử, hướng tới 2 triệu doanh nghiệp 20/08/2025 15:11

Tọa đàm "Tháo gỡ vướng mắc hóa đơn điện tử, hướng tới 2 triệu doanh nghiệp" được tổ chức trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu đạt 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị và ngành thuế đang có những bước đi quyết liệt để hiện đại hóa công tác quản lý.

Theo lộ trình, từ ngày 1-1-2026, hình thức thuế khoán sẽ được bãi bỏ, các hộ kinh doanh sẽ chuyển hoàn toàn sang phương pháp kê khai, xuất hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế.

Tọa đàm với vai trò là diễn đàn đối thoại thẳng thắn và đa chiều, tập trung vào các mục tiêu then chốt gồm: Làm rõ lộ trình chuyển đổi sang hóa đơn điện tử đến năm 2026 và các chính sách thuế, khuyến khích khi hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc tháo gỡ các rào cản về tâm lý, chi phí, công nghệ và quy trình cũng được bàn bạc thông qua đối thoại trực tiếp giữa hộ kinh doanh, cơ quan thuế và các chuyên gia.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM nhấn mạnh: "Tọa đàm được tổ chức là để thiết lập một diễn đàn đối thoại thẳng thắn và cầu thị, nơi cơ quan quản lý có thể lắng nghe trọn vẹn những tâm tư, chuyên gia hiến kế những giải pháp đột phá và chính các hộ kinh doanh có thể nói lên tiếng nói của mình".

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM cùng ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM điều hành phiên tham luận tại tọa đàm.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TP.HCM đã làm rõ khung chính sách của Nhà nước qua tham luận “Chính sách thuế cho hộ kinh doanh, lộ trình hiện đại hóa quản lý thuế đến 2026 và các chính sách hỗ trợ”.

Luật sư Đỗ Ngọc Anh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Phát triển Doanh nghiệp chia sẻ về động lực phát triển từ Nghị quyết 68.

Ông Nguyễn Gia Bảo Long, Giám đốc phát triển kinh doanh Haravan chia sẻ thông tin qua tham luận “Giải pháp công nghệ và hỗ trợ thực tiễn cho hộ kinh doanh”.

Ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, chia sẻ về các giải pháp căn cơ để khuyến khích hộ kinh doanh từng bước nâng cấp lên mô hình doanh nghiệp mà không tạo áp lực về thủ tục, chi phí, thuế.

Các đại biểu, tiểu thương trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Thuế TP.HCM (phải) các nội dung liên quan đến truy thu thuế, hóa đơn điện tử trong hoạt động của hộ kinh doanh, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thái Bình cùng ông Nguyễn Tiến Dũng điều hành phiên thảo luận của tọa đàm.

Ths Nguyễn Văn Được – Hội Tư vấn & Đại lý thuế TP.HCM, Tổng Giám đốc Công ty TNHH kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín chia sẻ các vấn đề về thực trạng tâm lý ngại công nghệ hay lo lắng bị truy thu thuế của tiểu thương; cách truyền thông chính sách thuế...

Luật sư Trần Xoa, Giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang, đánh giá tính khả thi của việc phân nhóm hộ kinh doanh để áp dụng các chính sách thuế linh hoạt thay vì bỏ áp dụng hình thức thuế khoán, chuyển hoàn toàn sang phương pháp kê khai và xuất hóa đơn điện tử có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Ông Nguyễn Quốc An, Phó Giám đốc Ban Khách hàng Tổ chức – Doanh nghiệp VNPT, thông tin về các giải pháp mà đơn vị đã và đang giúp các chủ hộ kinh doanh lớn tuổi vượt qua rào cản công nghệ. Đồng thời, ông cũng chia sẻ về ứng dụng VNPT hộ kinh doanh trên smartphone giải quyết bài toán chi phí và sự phức tạp liên quan đến hóa đơn điện tử.

Ông Võ Quang Phúc, Tổng Giám đốc Mekong Việt Nam đặt câu hỏi: "Ngành Thuế có hướng dẫn cụ thể nào để doanh nghiệp xử lý các trường hợp này, chẳng hạn như có cơ chế cho phép ghi chú “khách hàng không cung cấp thông tin” trên hóa đơn để hợp thức hóa hàng hóa bán ra không?".

Bà Nguyễn Thái Trang (trái), bà Trần Thị Thu Thùy (tiểu thương chợ An Đông TP.HCM) nêu vấn đề khó khăn, vướng mắc khi áp dụng hóa đơn điện tử, các lo ngại về chi phí, thủ tục hay việc khách hàng không chịu cung cấp thông tin đến lãnh đạo các cơ quan chức năng.

Luật sư Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (HUBA) nêu ý kiến tại phiên thỏa luận.