KOL trở thành lực lượng đặc biệt, thúc đẩy sáng tạo và lan tỏa giá trị Việt 18/08/2025 14:00

(PLO)- Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục A05, những người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL) đã và đang trở thành một lực lượng đặc biệt, góp phần định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng, thúc đẩy sáng tạo và quảng bá, lan tỏa bản sắc, giá trị Việt Nam ra thế giới.

Sáng ngày 18-8, tại Hà Nội, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc quy tụ của gần 300 KOL tiêu biểu, đại diện 34 tỉnh, thành phố cùng hơn 150 đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng công nghệ và cơ quan báo chí truyền thông.

Đây là lần đầu tiên cộng đồng KOL trên cả nước có một diễn đàn quy mô toàn quốc để cùng nhau thảo luận, kết nối và khẳng định trách nhiệm xã hội trong kỷ nguyên số.

KOL trở thành một lực lượng đặc biệt

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an), chia sẻ:

"Trong kỷ nguyên số, nơi biên giới quốc gia được mở rộng tới từng điểm truy cập Internet, những người có ảnh hưởng trên không gian mạng đã và đang trở thành một lực lượng đặc biệt, góp phần định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng, thúc đẩy sáng tạo và quảng bá, lan tỏa bản sắc, giá trị Việt Nam ra thế giới.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Họ không chỉ là những gương mặt đại diện cho xu hướng mới, mà còn là những “đại sứ số” góp phần quan trọng trong bối cảnh Việt Nam thực hiện “bộ tứ trụ cột” và kiến tạo kỷ nguyên mới của dân tộc.

Trong bối cảnh đất nước đang thực hiện những bước chuyển mình quan trọng, chiến lược, KOL chính là nguồn lực đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân xây dựng nền kinh tế số, văn hóa số, xã hội số giàu bản sắc và bền vững.

Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm tạo môi trường phát triển lành mạnh cho KOL, nơi những giá trị chân - thiện - mỹ được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Dù vậy, theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, ảnh hưởng càng lớn thì trách nhiệm càng cao, mỗi KOL cần ý thức sâu sắc tác động của từng phát ngôn, hình ảnh và hành động.

Với những ảnh hưởng lớn và trách nhiệm cao, mỗi KOL luôn cần được ý thức sâu sắc tác động của mình trong từng phát ngôn, hình ảnh và hành động; các cơ quan quản lý, các nền tảng công nghệ cũng cần chung tay định hướng, đồng hành, hỗ trợ cùng kiến tạo môi trường lành mạnh để KOL nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy sức ảnh hưởng tích cực, thúc đẩy kinh tế văn hoá xã hội và truyền thông quốc gia ngày càng phát triển' - Thiếu tướng Lê Xuân Minh.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý, các nền tảng công nghệ phải cùng chung tay định hướng, bảo vệ cộng đồng trước thông tin sai lệch, loại bỏ tác động tiêu cực, củng cố “lá chắn niềm tin” của xã hội.

Tạo môi trường số lành mạnh để KOL phát huy sức ảnh hưởng tích cực, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, truyền thông quốc gia ngày một phát triển.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Minh cũng cho biết, hội nghị được tổ chức tối giản, không hoa tươi.

"Đặc biệt, kinh phí đó hôm nay sẽ được dành để ủng hộ người bạn thân thiết, dành nhiều tình yêu thương nhất cho những người bạn ở đất nước Cuba. Chúc cho hội nghị thành công, góp phần khơi nguồn cảm hứng, sức mạnh đoàn kết để đưa Việt Nam bước cao, bước xa trong kỷ nguyên số" - Thiếu tướng Lê Xuân Minh nói.

Liên minh 'Niềm tin số' và Tín nhiệm người có ảnh hưởng

Hội nghị cũng ra mắt Liên minh Niềm tin số. Liên minh là nơi tập hợp các KOL/KOC uy tín, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và nền tảng nhằm lan tỏa giá trị tích cực, dẫn dắt niềm tin, xây dựng chuẩn mực.

Liên minh sẽ đóng vai trò cầu nối giữa các bên nhằm thúc đẩy sự minh bạch, chuyên nghiệp và có trách nhiệm trong các hoạt động trên không gian mạng.

Hội nghị cũng khởi động Chương trình Tín nhiệm người có ảnh hưởng, một sáng kiến nhằm thúc đẩy “ảnh hưởng trách nhiệm” thông qua các chiến dịch truyền thông, hình thành các tiêu chuẩn, quy tắc đạo đức của cộng đồng KOL và chương trình đánh giá, chứng nhận mức độ uy tín, minh bạch, niềm tin và trách nhiệm của KOL/KOC.

Chương trình góp phần hỗ trợ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhãn hàng trong việc lựa chọn đối tác truyền thông phù hợp, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng khỏi nội dung sai lệch, quảng cáo trá hình.

Hoa hậu Bảo Ngọc trình bày tham luận tại Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, khẳng định:

“Hội nghị đánh dấu bước khởi đầu cho mạng lưới hợp tác chiến lược giữa KOL, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng số và báo chí, hướng tới chuẩn mực ứng xử và môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Sự ra đời của Liên minh Niềm tin số sẽ quy tụ KOL uy tín, giúp công chúng nhận diện thông tin tích cực, bảo vệ niềm tin số và tăng cường sức mạnh mềm quốc gia”.

Hội nghị đã tập trung vào nhiều nội dung thiết thực nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội của KOL, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, thúc đẩy sáng tạo gắn liền với giá trị nhân văn, tăng cường hợp tác giữa cơ quan quản lý, nền tảng số và cộng đồng KOL.

MC Khánh Vy trình bày tham luận.

Nhiều nghệ sĩ, gương mặt có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng như Khánh Vy, Hoa hậu Bảo Ngọc… đã chia sẻ quan điểm và hành trình trải nghiệm, nhấn mạnh mong muốn đóng góp vào sự phát triển của xã hội số văn minh.

Ngoài ra, gần 20 tham luận từ các KOL, doanh nghiệp, nền tảng và cơ quan quản lý được đăng trong kỷ yếu số Hội nghị cũng phản ánh những góc nhìn đa dạng, gợi mở nhiều giải pháp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng KOL trong kỷ nguyên số.