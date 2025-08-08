Kêu gọi các KOL, KOC, TikToker cùng thổi bùng ngọn lửa yêu nước 08/08/2025 11:28

Sáng 8-8 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp TikTok Việt Nam tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025–2029, đồng thời phát động Chiến dịch truyền thông Tôi yêu Tổ quốc tôi.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa, đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, bày tỏ TikTok với sức lan tỏa mạnh mẽ và khả năng định hình xu hướng, không chỉ là một nền tảng giải trí, mà đang ngày càng trở thành công cụ truyền thông quan trọng, có khả năng truyền tải những giá trị tích cực, nhân văn và truyền cảm hứng đến hàng triệu người dùng trẻ.

"Khi các nền tảng công nghệ như TikTok cùng với tổ chức Hội của thanh niên Việt Nam cùng lan tỏa những nội dung tử tế, những câu chuyện đẹp của thanh niên, chúng ta sẽ chứng kiến sự hình thành một thế hệ mới: Thế hệ thanh niên Việt Nam số hóa – có trách nhiệm – giàu khát vọng cống hiến”- anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Bí thư Trung ương Đoàn cũng tin rằng, yêu nước không chỉ là cảm xúc, mà là hành động cụ thể, từ những khoảnh khắc giản dị đời thường đến những đóng góp lớn lao cho cộng đồng.

Các bạn trẻ thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Ảnh: ĐĂNG HẢI

"Với hashtag #ToiyeuToquocToi, chúng tôi mong mỗi bạn trẻ sẽ “flex” tình yêu Tổ quốc theo cách riêng bằng một video sáng tạo, câu chuyện truyền cảm hứng, một hành động tử tế. Để từ đó, từng dòng cảm xúc, từng phút giây chia sẻ sẽ vẽ nên một Việt Nam tự hào, hội nhập và tỏa sáng trên không gian số”- anh Nguyễn Tường Lâm chia sẻ.

Bí thư Trung ương Đoàn cũng kêu gọi đến các KOL, KOC, TikToker – những người có ảnh hưởng tích cực trên mạng xã hội hãy cùng nhau thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong giới trẻ; hãy để sáng tạo trở thành động lực, để tinh thần trách nhiệm trở thành xu hướng, để mỗi nội dung làm ra góp phần làm đẹp thêm hình ảnh thanh niên Việt Nam….

Theo Thỏa thuận hợp tác, TikTok Việt Nam đồng hành với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hỗ trợ, trang bị kỹ năng sống cho thanh niên, trong đó có kỹ năng xử lý thông tin, phòng chống thông tin xấu độc...