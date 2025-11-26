(PLO)- Sáng 26-11, Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 chính thức khai mạc tại TP.HCM. Diễn đàn do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TP.HCM chủ trì với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và 70 đoàn quốc tế.
Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 chính thức khai mạc với chủ đề với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số". Sự kiện do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo trực tiếp, UBND TP.HCM chủ trì, phối hợp tổ chức cùng Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM, các cơ quan, bộ ngành và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).
Diễn đàn thu hút khoảng 30 cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện lãnh đạo quốc gia cùng các chuyên gia, nhà khoa học cùng 70 đoàn đến từ các trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn lớn từ các tổ chức quốc tế như: Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và 10 Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) toàn cầu. Hơn 500 doanh nghiệp trong nước thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo cũng góp mặt tại sự kiện.
Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, tham luận chủ đề "Hành trình chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số: điển hình của Việt Nam và TP.HCM".
Bên cạnh phiên khai mạc, diễn đàn còn tổ chức 3 phiên thảo luận song song. Trong ảnh: Phiên thảo luận 1: chủ đề "Sản xuất thông minh và Chuỗi cung ứng toàn cầu".
Phiên thảo luận 2 với chủ đề "Logistics và cảng biển thông minh gắn với mục tiêu chuyển đổi kép".