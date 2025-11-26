Chùm ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 26/11/2025 15:24

(PLO)- Sáng 26-11, Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 chính thức khai mạc tại TP.HCM. Diễn đàn do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TP.HCM chủ trì với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và 70 đoàn quốc tế.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 chính thức khai mạc với chủ đề với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số". Sự kiện do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo trực tiếp, UBND TP.HCM chủ trì, phối hợp tổ chức cùng Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM, các cơ quan, bộ ngành và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Diễn đàn thu hút khoảng 30 cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện lãnh đạo quốc gia cùng các chuyên gia, nhà khoa học cùng 70 đoàn đến từ các trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn lớn từ các tổ chức quốc tế như: Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và 10 Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) toàn cầu. Hơn 500 doanh nghiệp trong nước thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo cũng góp mặt tại sự kiện.

Phiên khai mạc chính thức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Thisky Hall (TP.HCM).

Từ phải sang: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV Nguyễn Văn Nên; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại phiên khai mạc.

Từ phải sang: Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi tại diễn đàn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025. Ông nhấn mạnh TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP mong muốn đi đầu về chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh, thu hút đầu tư công nghệ cao. Với tinh thần hợp tác phát triển, TP kỳ vọng Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 sẽ mở ra các cơ hội hợp tác mạnh mẽ, tạo động lực để TP.HCM và Việt Nam bứt phá trong chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ba quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh để hiện thực hóa các quan điểm trên, Thủ tướng cho biết Việt Nam tập trung triển khai các giải pháp trên tinh thần: thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, cách làm thông dụng và hợp tác cùng nhau.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đọc Thư chúc mừng của Thủ tướng Nhật Bản.

Ông Hem Vanndy, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học kỹ thuật và Đổi mới, Vương quốc Campuchia, phát biểu chúc mừng Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025.

Ông Chang Lih Kang, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới, Liên Bang Malaysia, phát biểu chào mừng diễn đàn.

Ông Long Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc, phát biểu chào mừng diễn đàn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời quốc tế.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tham gia báo cáo tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 về chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số".

Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc công nghệ, Diễn đàn Kinh tế Thế giới, trình bày tham luận "Hướng tới nền kinh tế thông minh: Cơ hội và Thách thức".

Ông Brand Cheng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Foxconn Industrial Internet, trình bày vấn đề "Sản xuất thông minh và Chuỗi cung ứng toàn cầu".

Giáo sư Young Sup Joo, Giáo sư danh dự Đại học Quốc gia Seoul, Nguyên Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp Hàn Quốc, tham luận nội dung "Quản trị siêu đô thị và trách nhiệm của các bên liên quan".

﻿ Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, tham luận chủ đề "Hành trình chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số: điển hình của Việt Nam và TP.HCM".

﻿ ﻿﻿ ﻿﻿﻿ ﻿﻿﻿ Bên cạnh phiên khai mạc, diễn đàn còn tổ chức 3 phiên thảo luận song song. Trong ảnh : Phiên thảo luận 1: chủ đề "Sản xuất thông minh và Chuỗi cung ứng toàn cầu".

Phiên thảo luận 2 với chủ đề "Logistics và cảng biển thông minh gắn với mục tiêu chuyển đổi kép".

Phiên thảo luận 3 với chủ đề "Chính quyền thông minh trong kỷ nguyên số".