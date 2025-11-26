Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số là lựa chọn chiến lược 26/11/2025 10:57

(PLO)- Sáng 26-11, tại TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, nhấn mạnh các quan điểm về chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Sự kiện do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trực tiếp, UBND TP.HCM chủ trì. Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM phối hợp các bộ, ngành và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức.

Ba quan điểm nhất quán của Việt Nam

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng khẳng định ba quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: Thuận Văn

Thứ nhất, mọi sự phát triển lấy con người, nhân dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực. Việt Nam không đánh đổi tiến bộ, công bằng, môi trường và an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

Thứ hai, Việt Nam là bạn tốt, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa.

Về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Đồng thời, sẵn sàng mở cửa thị trường, hoàn thiện hành lang pháp lý để thu hút dòng vốn, công nghệ xanh, công nghệ số từ đối tác quốc tế.

Thứ ba, nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ đổi mới sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp. Theo đó, phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với quốc tế, sức mạnh Nhà nước với khu vực tư nhân.

Thể chế thông thoáng - hạ tầng thông suốt - quản trị thông minh

Để hiện thực hóa các quan điểm trên, Thủ tướng cho biết Việt Nam tập trung triển khai các giải pháp trên tinh thần: thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, cách làm thông dụng và hợp tác cùng nhau.

Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, mở đường cho phát triển; doanh nghiệp đóng vai trò tiên phong. Mục tiêu cuối cùng là mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. Ảnh: Thuận Văn

Thông qua hoàn thiện hành lang pháp lý, khuyến khích dự án chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Việt Nam tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Thể chế được xác định là lợi thế cạnh tranh quốc gia, góp phần giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Kết hợp hài hòa nội lực và ngoại lực

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực với tinh thần: nội lực là cơ bản, lâu dài và quyết định; ngoại lực là quan trọng và mang tính đột phá.

Nguồn lực bên trong gồm ba yếu tố cốt lõi: con người, thiên nhiên và truyền thống lịch sử - văn hóa. Nguồn lực bên ngoài bao gồm thể chế, vốn đầu tư, tài chính, khoa học công nghệ, quản trị thông minh và sự hỗ trợ quốc tế.

Không thể chỉ dựa vào nội lực hoặc trông chờ vào ngoại lực, mà phải kết hợp hài hòa, hiệu quả hai nguồn lực này. Cần bảo đảm sự bình đẳng trong tiếp cận thông qua cơ chế, chính sách phù hợp, từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp quốc gia.