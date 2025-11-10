Doanh nghiệp là đối tác tin cậy cùng Chính phủ chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số 10/11/2025 19:44

(PLO)- Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để bứt phá, khi chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trở thành trụ cột chiến lược; trong tiến trình ấy, doanh nghiệp là nhân tố quan trọng.

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2025 (VBF 2025) chiều 10-11, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhấn mạnh cộng đồng doanh nghiệp cam kết là đối tác tin cậy, chủ động mang đến nguồn lực, công nghệ và chuyên môn để cùng Chính phủ giải quyết các bài toán lớn của quốc gia.

"Chúng tôi đánh giá cao tầm nhìn chiến lược và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ trong việc thúc đẩy hai trụ cột tăng trưởng này. Cam kết Net Zero 2050 và các chiến lược kinh tế số quốc gia đã tạo ra một lộ trình rõ ràng" - ông Hồ Sỹ Hùng nói.

Cần hoàn thiện cơ chế cho chuyển đổi xanh

Lãnh đạo VCCI cho biết, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tập trung vào bốn nhóm vấn đề lớn.

‎Thứ nhất, đột phá về hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng thực thi. Đây là yêu cầu cấp bách, thể hiện tinh thần của Nghị quyết 66 về công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Các kiến nghị đã gửi tới Chính phủ nhấn mạnh việc giải quyết dứt điểm vướng mắc về thuế, hoàn thuế VAT, hải quan và đất đai.

Thứ hai, đại diện VCCI đề nghị hoàn thiện cơ chế cho chuyển đổi xanh để thực hiện Quy hoạch điện VIII và Nghị quyết 70. Theo đó, cần tháo gỡ rào cản về tính khả thi tài chính (bankability) của các dự án điện quy mô lớn như điện gió ngoài khơi, LNG. Đồng thời, tài chính xanh và thị trường tín chỉ carbon phải sớm đi vào thực chất.

Ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI nêu lên kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: VGP

Thứ ba, đại diện cộng đồng DN đề nghị phát triển hạ tầng mềm cho kỷ nguyên số, theo tinh thần Nghị quyết 57.

Thứ tư, cần khơi thông dòng vốn cho khu vực kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68. Mọi chuyển đổi đều cần vốn, trong đó, việc nâng hạng thị trường chứng khoán, tạo điều kiện cho doanh nghiệp FDI niêm yết và phát triển sản phẩm tài chính đa dạng là nhiệm vụ quan trọng.

Cũng tại diễn đàn, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham) đưa ra nhiều kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam.

Cụ thể, Kocham cho biết một số doanh nghiệp sản xuất đang triển khai sản xuất các sản phẩm chuyên dụng phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, các sản phẩm này được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu, nên doanh nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại Việt Nam.

Hệ quả là các doanh nghiệp không thể xin cấp biển số tạm thời để vận chuyển hàng hóa ra cảng, dẫn đến việc toàn bộ tiến độ xuất khẩu bị chậm trễ, phát sinh thêm chi phí.

Từ đó, Kocham đề xuất Chính phủ xây dựng cơ chế ngoại lệ cho sản phẩm chuyên dụng xuất khẩu chưa có CQ tại Việt Nam để cấp biển số tạm thời, tránh chậm trễ giao hàng.

Về đầu tư dài hạn, Kocham kiến nghị ban hành chính sách rõ ràng để gia hạn hoạt động cho doanh nghiệp hết hạn hợp đồng thuê đất/giấy phép đầu tư tại khu công nghiệp, ưu tiên các dự án đồng hành lâu năm hoặc có kế hoạch đầu tư bền vững.

Cuối cùng, Kocham hy vọng Việt Nam triển khai mạnh mẽ chính sách ESG, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn công bố và tăng cường tiếp cận tài chính xanh và xem đây là yếu tố then chốt để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon và thu hút dòng vốn chất lượng cao.

Kỳ vọng Mỹ và Việt Nam sớm ký kết Hiệp định Thuế song phương

Còn ông Mark Gillin, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Vietnam) khẳng định, việc Chính phủ ban hành nhiều nghị quyết quan trọng như Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 là nền tảng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng tính minh bạch và khẳng định vai trò khu vực tư nhân trong tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, đại diện Amcham nhấn mạnh thành công của cải cách phụ thuộc vào khâu thực thi. Do đó, Chính phủ Việt Nam cần có hướng dẫn cụ thể, rút ngắn khoảng cách giữa trung ương và địa phương, đồng thời bảo đảm tính nhất quán trong quản trị.

"Đối thoại có cấu trúc, kết quả đo lường rõ ràng và hành động cụ thể được xem là chìa khóa giúp các cải cách đi vào thực chất" - ông Mark Gillin nói.

Ngoài ra, đại diện này cho rằng mặc dù Việt Nam đã duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trong những năm gần đây, các gói hỗ trợ như hoãn thuế, giảm phí và cải thiện hạ tầng đã giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của đầu tư.

Thời gian tới, ưu tiên cần đặt vào việc hiện đại hóa hệ thống thuế phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đơn giản, minh bạch và dự đoán trước được. Các đạo luật mới về Thuế TNDN, Thuế TNCN và Quản lý thuế mang lại cơ hội cải cách quan trọng.

"Niềm tin của nhà đầu tư sẽ được củng cố nếu việc thực thi chính sách thuế ổn định và nhất quán trong dài hạn. Việc cập nhật các chính sách đã lỗi thời cũng sẽ cải thiện môi trường đầu tư" - đại diện Amcham nói và hy vọng Mỹ và Việt Nam sớm ký kết Hiệp định Thuế song phương để đảm bảo các công ty và nhân viên Mỹ không bị bất lợi so với các đối tác khác của Việt Nam.

Trước những kiến nghị tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng khi có vướng mắc các bên cần ngồi lại với nhau đối thoại để giải quyết.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành cần xem xét, trả lời kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp, trong đó đặc biệt là thủ tục hải quan cần thủ tục thông thoáng, quản trị thông minh; hoàn thiện thể chế liên quan phát triển nguồn điện LNG, điện gió ngoài khơi…

Thủ tướng tin tưởng diễn đàn sẽ củng cố niềm tin, hiểu nhau hơn, trao đổi, giải quyết các khó khăn.