Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2025 10/11/2025 15:43

(PLO)- Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2025 được kỳ vọng sẽ là diễn đàn công - tư để thảo luận về các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh hướng tới chuyển đổi xanh.

Chiều 10-11, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên năm 2025 do Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Diễn đàn có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: M.T

Với chủ đề "Doanh nghiệp đồng hành với Chính phủ chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", diễn đàn năm nay tập trung đưa ra các ý kiến về việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hướng tới chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số và vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp FDI trong thực hiện chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhắc lại, kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2025 tiếp tục duy trì ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt 7,8%, riêng quý III đạt 8%, thuộc nhóm cao nhất khu vực. Tổng vốn FDI đăng ký đạt hơn 31,5 tỷ USD, tăng 15,6%; vốn thực hiện đạt 21,3 tỷ USD, tăng 8,8%, khẳng định Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp 2025. Ảnh: M.T

Song, bên cạnh kết quả tích cực, nền kinh tế vẫn đối mặt với một số thách thức như thể chế, môi trường đầu tư, năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực. Nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ, kinh tế số, chuyển đổi xanh đang ngày càng cấp thiết.

Trước bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và xu hướng tăng trưởng xanh, Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững thông qua Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia, Kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội 10 năm.

"Với tiềm năng, địa thế địa chính trị, Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để bứt phá. Và trong tiến trình đó, cộng đồng doanh nghiệp được xác định là nhân tố đóng vai trò quan trọng. Vừa là đối tượng, vừa là chủ thể đồng hành tiên phong thực hiện các chủ trương chính sách", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng cho hay, những năm gần đây, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều hành động thiết thực như đổi mới sáng tạo, phát triển năng lượng sạch, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, giảm phát thải và thực hiện các tiêu chí ESG.

Việc diễn đàn năm nay lựa chọn chủ đề “Doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ trong chuyển đổi xanh thời kỳ số” thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong thu hút đầu tư chất lượng cao và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp FDI trong tiến trình chuyển đổi xanh – theo nguyên tắc phát triển bao trùm, hài hòa lợi ích và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Diễn đàn cũng là dịp để Chính phủ lắng nghe những ý kiến tâm huyết, trí tuệ và các góc nhìn đa chiều của doanh nghiệp; đồng thời là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp đề xuất giải pháp, cam kết và lộ trình thực hiện trách nhiệm trong thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững của Việt Nam.