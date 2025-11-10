Thị trường chứng khoán đã có hàng chục doanh nghiệp đạt giá trị tỉ USD 10/11/2025 13:58

Trong báo cáo mới phát hành, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) cho biết, trong tháng 10 ghi nhận khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 1.067 triệu cổ phiếu/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 33.549 tỉ đồng/ngày (gần 1,3 tỉ USD).

Các chỉ số ngành trên HOSE ghi nhận 6 chỉ số ngành tăng điểm so với tháng 9-2025, trong đó tiêu biểu là chỉ số ngành công nghệ thông tin (VNIT), ngành hàng tiêu dùng không thiết yếu (VNCOND) và ngành công nghiệp (VNIND) với mức tăng lần lượt là 10,89%, 7,22% và 3,46%.

Tính đến hết tháng 10, giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt hơn 7,25 triệu tỉ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước và tương đương 63,02% GDP năm 2024, chiếm hơn 94,18% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

HOSE hiện có 50 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỉ USD, trong đó có 3 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỉ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM).