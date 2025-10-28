Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững mạnh 28/10/2025 18:47

Tại hội nghị Nhà đầu tư 2025 tổ chức tại TP.HCM hôm nay (28-10), ông Don Lam, Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital cho biết, trong bối cảnh toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn, Việt Nam đang có vị thế tốt hơn nhiều quốc gia khác để tiếp tục tăng trưởng cả trong ngắn hạn và dài hạn. Có được điều này là nhờ tầm nhìn và hành động quyết đoán của Chính phủ.

Với khu vực kinh tế tư nhân đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng kinh tế và khai phá tiềm năng của đất nước, cơ hội dành cho nhà đầu tư đang trở nên cực kỳ hấp dẫn.

Bà Vũ Ngọc Linh, Giám đốc Bộ phận phân tích và nghiên cứu thị trường Tập đoàn VinaCapital cho biết, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam từ đầu năm đến nay rất ấn tượng, việc đạt được mức tăng trưởng này đến từ một số nguyên nhân chính.

Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: BTC

Thứ nhất là do xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng rất mạnh. Trong 9 tháng đầu năm 2025, mức tăng là 28%, dự báo cả năm nay mức tăng trưởng vẫn đạt 2 con số. Đặc biệt tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường Mỹ vẫn khá tốt.

Nguyên nhân thứ hai giúp Việt Nam đạt được mức tăng trưởng GDP ấn tượng là do sự hồi phục của thị trường du lịch, cụ thể là du lịch quốc tế phát triển mạnh. Đây là một trong những nhân tố giúp cho việc tiêu dùng bán lẻ của Việt Nam tăng mạnh.

Cuối cùng, việc đầu tư cơ sở hạ tầng mạnh mẽ là một trong những động lực then chốt, đóng góp vào tăng trưởng GDP của Việt Nam.

"Bên cạnh những yếu tố nền tảng hiện tại, chúng tôi muốn nhấn mạnh ba điểm quan trọng dự kiến sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong thời gian tới. Đó là những cải cách giúp tăng thêm hai điểm phần trăm vào tiềm năng tăng trưởng GDP của Việt Nam.

Tiêu dùng nội địa được kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh mẽ hơn trong năm sau. Đồng thời, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng vẫn sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới. Cụ thể, Chính phủ đang có những bước đi để đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng với mục tiêu đưa tỉ trọng đầu tư hạ tầng lên 10% GDP trong 5 năm tới" - bà Linh nói.