Nhà đầu tư tìm gì khi quay lại thị trường trái phiếu? 18/12/2025 14:54

(PLO)- F88 dự kiến chào bán tổng cộng 10 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng quy mô huy động tối đa 1.000 tỉ đồng, chia thành 3 đợt trong năm 2026 và bắt đầu mở bán từ ngày 10-1-2026.

Trong bối cảnh thị trường dần hồi phục, nhà đầu tư ngày càng thận trọng và ưu tiên trái phiếu của các doanh nghiệp minh bạch, có dòng tiền rõ ràng và lịch sử thanh toán tốt.

Sau giai đoạn biến động mạnh 2022–2023 với nhiều vụ vi phạm nghĩa vụ trả nợ, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bước sang 2024–2025 trong trạng thái phục hồi có chọn lọc. Hoạt động phát hành không còn tăng trưởng nóng mà gắn với yêu cầu cao hơn về năng lực tài chính và uy tín tổ chức phát hành.

Theo FiinGroup, những tháng cuối năm 2025 ghi nhận tín hiệu cải thiện thanh khoản, song dòng vốn chỉ tập trung vào các doanh nghiệp có phương án trả nợ minh bạch và sức khỏe tài chính vững vàng.

Nhà đầu tư thận trọng hơn khi quay lại thị trường

Một thay đổi rõ nét của thị trường trái phiếu hiện nay là sự dịch chuyển trong khẩu vị của nhà đầu tư. Thay vì chạy theo lãi suất cao như giai đoạn 2020–2021, yếu tố an toàn và khả năng trả nợ đang được đặt lên hàng đầu. Lịch sử thanh toán đúng hạn, dòng tiền ổn định, minh bạch thông tin và uy tín của doanh nghiệp phát hành trở thành các tiêu chí sàng lọc quan trọng.

Theo báo cáo quý III-2025 của VBMA, dù trái phiếu riêng lẻ vẫn chiếm tỷ trọng lớn, kênh phát hành ra công chúng đang tăng trưởng rõ rệt cả về số đợt và giá trị huy động, phản ánh xu hướng thị trường hướng tới minh bạch và bền vững hơn.

Tỷ trọng phát hành trái phiếu riêng lẻ và công chúng của các năm theo báo cáo thị trường trái phiếu Việt Nam quý III-2025 của VBMA.

Đáng chú ý, thị trường đang dần hình thành sự cân bằng hơn giữa trái phiếu riêng lẻ và trái phiếu phát hành ra công chúng. Nếu như trước đây, trái phiếu riêng lẻ gần như chiếm ưu thế tuyệt đối và chủ yếu phục vụ các nhà đầu tư chuyên nghiệp, thì hiện nay, các đợt phát hành đại chúng đang thu hút sự quan tâm trở lại nhờ yêu cầu pháp lý chặt chẽ hơn, mức độ minh bạch cao hơn và khả năng tiếp cận rộng rãi hơn với nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, sự quay trở lại này diễn ra trong tâm thế thận trọng, với quan điểm “chọn mặt gửi tiền” ngày càng rõ ràng.

Trái phiếu có lịch sử thanh toán tốt thu hút dòng tiền

Trong bối cảnh thị trường còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, những doanh nghiệp duy trì lịch sử thanh toán đầy đủ, không trễ hạn ngay cả trong giai đoạn khó khăn đang trở thành điểm đến ưu tiên của dòng vốn. Việc giữ vững kỷ luật tài chính được xem là thước đo quan trọng phản ánh năng lực quản trị rủi ro và khả năng thích ứng trước biến động kinh tế.

Thực tế cho thấy, dòng tiền trên thị trường trái phiếu đang dịch chuyển khỏi lĩnh vực bất động sản sang các ngành có vòng quay vốn nhanh hơn như tài chính tiêu dùng và dịch vụ tài chính thay thế, giúp giảm áp lực thanh khoản trong ngắn và trung hạn.

Trong xu hướng này, F88 là trường hợp đáng chú ý khi lần đầu chào bán trái phiếu ra công chúng, sau nhiều năm huy động qua kênh riêng lẻ. Doanh nghiệp dự kiến phát hành 10 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng quy mô tối đa 1.000 tỉ đồng, chia làm ba đợt trong năm 2026, mở bán từ ngày 10-1-2026.

F88 lần đầu phát hành trái phiếu ra công chúng.

Sức hút của trái phiếu F88 không chỉ đến từ lãi suất cố định 10%/năm, cao hơn mặt bằng chung, mà còn từ lịch sử thực hiện nghĩa vụ tài chính. Từ năm 2019 đến nay, doanh nghiệp đã phát hành gần 5.300 tỉ đồng trái phiếu riêng lẻ và tất toán gần 4.500 tỉ đồng khi đến hạn, duy trì tỷ lệ thanh toán 100%, kể cả trong giai đoạn thị trường trái phiếu gặp nhiều biến động năm 2023.

Khi thị trường dần hồi phục, trái phiếu doanh nghiệp không còn là cuộc đua lãi suất, mà trở thành bài toán đánh giá năng lực tài chính và mức độ minh bạch của đơn vị phát hành. Sự thận trọng của nhà đầu tư đang thúc đẩy quá trình sàng lọc, hướng dòng vốn về các doanh nghiệp có dòng tiền rõ ràng và uy tín thanh toán ổn định, góp phần xây dựng nền tảng bền vững hơn cho thị trường trong dài hạn.