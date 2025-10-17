Việt Nam được nâng hạng chứng khoán: Nhà đầu tư cá nhân có được hưởng lợi? 17/10/2025 10:46

(PLO)- Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được tổ chức FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, số lượng tài khoản nhà đầu tư cũng vượt 11 triệu.

Sáng nay (17-10), tại hội nghị “Ngành quỹ trong tiến trình phát triển thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam”, ông Nguyễn Văn Thắng- Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Tổ chức xếp hạng FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Việc nâng hạng này đã góp phần nâng vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới, khẳng định con đường phát triển đúng đắn, năng lực hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào hệ thống tài chính quốc tế.

"Thị trường được nâng hạng sẽ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế. Đây cũng là cơ hội để thay đổi về chất cho thị trường chứng khoán, trong đó có sự thay đổi về cấu trúc cơ sở nhà đầu tư, tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức, thúc đẩy sự phát triển ngành quỹ đầu tư trở nên chuyên nghiệp hơn, tăng trưởng và bền vững" - ông Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính thông tin, trong bức tranh toàn cảnh kinh tế vĩ mô với nhiều điểm sáng, thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua đã có những đóng góp đáng ghi nhận cho tăng trưởng kinh tế, dần trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng.

Tính chung 9 tháng năm 2025, tổng mức vốn huy động trên thị trường chứng khoán đạt khoảng 394,3 ngàn tỉ đồng.

Thị trường chứng khoán hoạt động sôi động với mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 78,5% GDP; dư nợ thị trường trái phiếu đạt 22,3% GDP.

Từ đầu năm đến nay, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu tăng gần 39% so với bình quân năm trước; trên thị trường trái phiếu tăng 27,7%.

Số lượng tài khoản của nhà đầu tư tính đến hết tháng 9 đạt hơn 11 triệu tài khoản, tăng 19% so với cuối năm 2024, trong đó hơn 18,8 ngàn tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước và gần 48 ngàn tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài.