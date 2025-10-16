Định nghĩa chi tiết thao túng thị trường chứng khoán 16/10/2025 16:33

(PLO)-Thao túng thị trường chứng khoán đã được giải thích một cách khá chi tiết.

Sáng nay (16-10), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Dự án JICA tổ chức “Hội nghị phổ biến nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành” khu vực miền Nam.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch UBCKNN, cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) nhằm bảo đảm các quy định mới của Luật Chứng khoán được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất và hiệu quả

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/5/2025 của quy định việc đăng ký công ty đại chúng, hủy tư cách công ty đại chúng, báo cáo về vốn điều lệ đã góp được kiểm toán.

Tại hội nghị, UBCKNN đã giới thiệu tổng quan các quy định sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán tại Luật số 56/2024/QH15 và văn bản quy định chi tiết thi hành.

Riêng về thao túng thị trường chứng khoán, UBCKNN cho biết, bổ sung khoản 49 vào sau khoản 48 Điều 4; sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Theo đó, quy định thao túng thị trường chứng khoán là việc thực hiện một trong các hành vi sau đây: Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác, hoặc thông đồng liên tục mua, bán chứng khoán để tạo ra cung, cầu giả tạo.​

Đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch. Hành vi này còn bao gồm việc thông đồng giao dịch mua, bán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu.​

Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm thao túng giá.

Giao dịch bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán.

Đưa ra ý kiến trực tiếp hoặc gián tiếp qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán. Hành vi này nhằm ảnh hưởng đến giá sau khi đã giao dịch và nắm giữ vị thế đối với chứng khoán đó. ​

Sử dụng các phương thức, hành vi giao dịch khác hoặc tung tin đồn sai sự thật để tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán.