Giá USD 'chợ đen' chính thức rời mốc 27.000 đồng 19/12/2025 15:00

(PLO)- Từ vùng trên 28.000 đồng vào đầu tháng 11, giá đôla Mỹ trên thị trường tự do liên tục trượt dốc, “thổi bay” gần 1.000 đồng chỉ trong khoảng 1 tháng trở lại đây.

Đầu giờ chiều ngày 19-12, USD trên thị trường tự do được giao dịch quanh mức 26.930 đồng/USD ở chiều mua vào và 27.060 đồng/USD ở chiều bán ra. Trước đó, hồi đầu tuần, giá USD chợ đen phổ biến ở mức 27.200 - 27.330 đồng/USD. Như vậy, chỉ trong vòng 5 ngày, tỉ giá USD trên thị trường phi chính thức đã giảm tới 270 đồng. Xu hướng suy yếu của USD tự do vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, trong bối cảnh nguồn cung ngoại tệ, đặc biệt từ kiều hối, tiếp tục gia tăng.

Ở chiều ngược lại, tỉ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại biến động rất nhẹ. Tại Vietcombank, giá USD hiện được niêm yết ở mức 26.095–26.405 đồng/USD, giảm 3 đồng so với phiên trước, nhưng vẫn cao hơn khoảng 5 đồng so với đầu tuần. Eximbank giảm 20 đồng ở chiều mua và 5 đồng ở chiều bán, xuống còn 26.110 đồng/USD (mua) và 26.405 đồng/USD (bán)…

Tính chung cả tuần, diễn biến tỉ giá USD/VND ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa thị trường chính thức và phi chính thức. Trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại nhích nhẹ khoảng 5 đồng, thì trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh giảm mạnh tới 270 đồng. Đáng chú ý, lần đầu tiên sau nhiều tháng, giá mua vào USD trên thị trường chợ đen đã rơi xuống dưới mốc 27.000 đồng.

Giá USD thị trường tự do đang tiến gần về sát với thị trường chính thức. Ảnh minh họa

Trên thị trường liên ngân hàng, tỉ giá USD/VND giao dịch trong biên độ hẹp 26.325–26.345 đồng/USD trong ngày hôm qua và chốt phiên ở mức 26.335 đồng/USD, cho thấy trạng thái cung – cầu ngoại tệ ổn định.

Về lãi suất, thị trường liên ngân hàng bằng VND tiếp tục ghi nhận xu hướng hạ nhiệt rõ rệt ở các kỳ hạn ngắn. Lãi suất chào bình quân hiện ở mức 4,6%/năm đối với kỳ hạn qua đêm; 5,1%/năm với kỳ hạn 1 tuần; 7,2%/năm cho kỳ hạn 2 tuần và 7,1%/năm ở kỳ hạn 1 tháng.

So với tuần trước, lãi suất qua đêm và 1 tuần đã giảm mạnh từ vùng 7,4%/năm xuống còn khoảng 4,6–5%/năm, phản ánh áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng đang được giải tỏa đáng kể.

Trên thị trường liên ngân hàng bằng USD, lãi suất chào bình quân tiếp tục giảm nhẹ từ 0,01 đến 0,09 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất giao dịch hiện ở mức 3,69%/năm đối với kỳ hạn qua đêm; 3,74%/năm (1 tuần); 3,77%/năm (2 tuần) và 3,81%/năm (1 tháng), cho thấy thanh khoản USD vẫn duy trì trạng thái ổn định.

Ở thị trường quốc tế, lạm phát tại Mỹ đã hạ nhiệt nhẹ trong tháng 11, song nhiều chuyên gia cảnh báo không nên quá lạc quan với số liệu này do những hạn chế trong quá trình thu thập dữ liệu, liên quan đến giai đoạn Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài.

Theo báo cáo công bố hôm thứ Năm, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức 3% của tháng 9 và thấp hơn dự báo 3,1%. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ có thêm một báo cáo lạm phát nữa trước cuộc họp tháng 1, và số liệu này được đánh giá sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hướng chính sách tiền tệ thời gian tới. Hiện tại, nội bộ FED vẫn tồn tại quan điểm trái chiều về việc lạm phát hay rủi ro từ thị trường lao động mới là mối lo lớn hơn, trong bối cảnh tác động của thuế quan tiếp tục được theo dõi sát sao.

Tại châu Âu, Ngân hàng Trung ương Anh vừa quyết định hạ lãi suất cơ bản từ 4%/năm xuống 3,75%/năm, mức thấp nhất trong gần ba năm, nối tiếp chuỗi cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 8/2024 sau khi tạm dừng vào tháng 11.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 2%/năm, mức đã được duy trì từ tháng 6. Kinh tế khu vực đồng euro được đánh giá duy trì tốt hơn dự kiến, lạm phát đã tiệm cận mục tiêu 2%, tạo điều kiện để ECB kết thúc chu kỳ nới lỏng tiền tệ. Giới phân tích dự báo ECB sẽ giữ lãi suất ổn định trong suốt năm 2026, trong khi thị trường vẫn kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm ít nhất một lần nữa.

Ngày 19-12, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nâng lãi suất tham chiếu ngắn hạn thêm 25 điểm cơ bản lên 0,75%/năm, mức cao nhất kể từ năm 1995, đúng như dự báo. Dù vậy, BOJ nhấn mạnh lãi suất thực vẫn ở vùng âm và chính sách tiền tệ nới lỏng tiếp tục được duy trì để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Áp lực lạm phát vẫn hiện hữu khi CPI tăng 2,9% trong tháng trước, vượt mục tiêu 2% suốt 44 tháng liên tiếp, trong bối cảnh tiền lương thực tế đã giảm 10 tháng liền.