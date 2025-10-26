Ngân hàng Nhà nước tăng cường kiểm soát thị trường đôla Mỹ 'chợ đen' 26/10/2025 13:02

​(PLO)- Giá đôla Mỹ "chợ đen" tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các bộ, ngành phối hợp kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm để ổn định thị trường ngoại hối.

Sáng 26-10, giá đôla Mỹ trên thị trường tự do tiếp tục tăng mạnh, lên 27.550 đồng mua vào và 27.700 đồng bán ra, cao nhất từ đầu năm. Mỗi USD hiện đã đắt thêm 300-320 đồng so với cuối tuần trước, cho thấy thị trường ngoại tệ tự do vẫn chưa hạ nhiệt.

​Trong khi đó, tỉ giá trung tâm của VND so với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố liên tục điều chỉnh giảm từ tháng 9 đến nay, giảm tổng cộng 200 đồng so với mức trần vào cuối tháng 8.

​Tương tự, tại các ngân hàng thương mại giá đồng bạc xanh cũng liên tục hạ nhiệt. Chốt phiên cuối tuần, giá USD tại các ngân hàng thương mại dừng lại quanh ngưỡng 26.082 - 26.352 đồng/USD, giảm 34 đồng ở chiều mua và giảm 4 đồng ở chiều bán ra so với một tuần trước.

Giá đôla Mỹ "chợ đen" đang được bán cao hơn ngân hàng thương mại đến 1.340 đồng.

﻿Ảnh minh họa

Với diễn biến trái ngược giữa hai thị trường, mỗi đồng USD "chợ đen" đang cao hơn gần 1.340 đồng so với giá niêm yết chính thức, khoảng cách chưa từng có, cho thấy độ vênh ngày càng lớn giữa hai thị trường.

​Trước thực trạng này, ngày 24-10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ, đề nghị tăng cường phối hợp trong quản lý, giám sát và xử lý các vi phạm về hoạt động ngoại hối.

​NHNN cho biết, thời gian gần đây, trước diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, tỉ giá giữa VND so với USD trên thị trường không chính thức có dấu hiệu biến động và xuất hiện sự chênh lệch với tỉ giá giao dịch trong hệ thống ngân hàng.

​Để chủ động các biện pháp ổn định thị trường ngoại hối, hạn chế tối đa rủi ro cho hoạt động của hệ thống ngân hàng, NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về quản lý ngoại hối đối với hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.

​Nhằm tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước, NHNN đề nghị Bộ Công an, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động ngoại hối của các tổ chức, cá nhân. Qua đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mua bán ngoại tệ trái phép, hoạt động vi phạm trên thị trường ngoại hối không chính thức.

​Các cơ quan chức năng cũng được đề nghị phối hợp cung cấp thông tin về các vụ việc, trường hợp vi phạm về quản lý ngoại hối để NHNN có cơ sở triển khai biện pháp quản lý phù hợp, góp phần đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống ngân hàng và ổn định thị trường tiền tệ.