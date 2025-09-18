Giá đôla Mỹ trong nước đồng loạt giảm 18/09/2025 14:55

(PLO)- Giá đôla Mỹ tại các ngân hàng trong nước đồng loạt hạ nhiệt, bất chấp việc đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế tăng trở lại sau quyết định hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Ngày 18-9, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá trung tâm giảm 12 đồng, còn 25.186 đồng/USD.

Diễn biến trái chiều trong và ngoài nước

Cùng với đó, giá đôla Mỹ tại các ngân hàng thương mại cũng nhanh chóng hạ nhiệt. Đầu giờ chiều, Vietcombank giảm 12 đồng ở chiều bán ra xuống 26.445 đồng/USD, nhưng tăng nhẹ 8 đồng ở chiều mua, lên 26.155 đồng/USD. Eximbank cũng hạ 10 đồng ở chiều mua và 12 đồng ở chiều bán, niêm yết 26.140 – 26.445 đồng/USD.

So với mức đỉnh ngày 23-8 (25.298 đồng/USD), tỉ giá trung tâm đã giảm 112 đồng. Trong cùng giai đoạn, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng giảm khoảng 120 đồng. Trên thị trường tự do, đôla Mỹ còn rơi nhanh hơn, từ 27.030 đồng/USD đầu tháng 9 xuống quanh 26.420 – 26.520 đồng/USD, có lúc chỉ còn 26.430 đồng, tức giảm 500 – 600 đồng chỉ trong hơn 10 ngày.

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index tăng 0,2% lên 97,22 điểm sau quyết định Fed hạ lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm xuống 4% – 4,25%. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm Fed nới lỏng chính sách, phản ánh sự dịch chuyển từ ưu tiên kiểm soát lạm phát sang cân đối rủi ro tăng trưởng. Dù vậy, Fed vẫn khẳng định tiếp tục thu hẹp bảng cân đối kế toán và theo dõi chặt chẽ diễn biến kinh tế để sẵn sàng hành động nếu xuất hiện rủi ro mới.

Giá đôla Mỹ trên thị trường tự do giảm mạnh. Ảnh minh họa

Đằng sau biến động giá đôla Mỹ

Theo Công ty chứng khoán Rồng Việt, từ đầu 2022 đến nay, tỉ giá VND/USD biến động mạnh, đặc biệt từ nửa cuối 2023 đến nay khi tỉ giá thị trường liên tục vượt xa tỉ giá trung tâm. Đến tháng 9-2025, giá đôla Mỹ tại ngân hàng tiến sát 26.500 đồng/USD, tăng khoảng 2.000 đồng so với đầu 2022.

Trái lại, chỉ số USD-Index (DXY) giảm dần về quanh 100 điểm, thấp hơn nhiều so với đỉnh trên 115 điểm năm 2022. Đây là hệ quả của chu kỳ nới lỏng tiền tệ toàn cầu trong khi nhu cầu ngoại tệ trong nước vẫn cao, tạo áp lực cho tỉ giá USD/VND. Khoảng cách ngày càng rộng giữa tỉ giá trung tâm và thị trường đặt Ngân hàng Nhà nước trước bài toán cân bằng giữa kiềm chế lạm phát, hỗ trợ xuất khẩu và ổn định vĩ mô.

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ Ngân hàng UOB, nhận định: “Tỉ giá USD/VND đã tăng khoảng 4% từ đầu năm đến nay, phù hợp trong bối cảnh chênh lệch lãi suất VND – USD không còn đủ lớn để giữ chân nhà đầu tư ngoại. Với độ mở kinh tế cao, việc quản lý tỉ giá trong biên độ 5 – 6%/năm là hợp lý”.

Ông Quang nhấn mạnh, dù tỉ giá biến động, Việt Nam vẫn duy trì cân đối lớn tích cực như thặng dư thương mại, dòng vốn FDI và kiều hối. Để củng cố nền tảng dài hạn, cần tiếp tục cải cách thể chế, nâng hạng thị trường chứng khoán, phát triển bền vững thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đồng thời xử lý các rào cản thương mại quốc tế. Những bước đi này sẽ giúp gia tăng nguồn cung ngoại tệ và ổn định tỉ giá bền vững hơn.

Dự báo của UOB cho thấy, sau khi tăng 3,5% từ đầu năm, tỉ giá USD/VND sẽ duy trì quanh 26.300 đồng/USD trong quý IV/2025, trước khi có thể hạ nhiệt dần trong giai đoạn sau.