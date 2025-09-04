Giá đôla Mỹ 'chợ đen' tăng nóng, áp sát mốc 27.000 đồng 04/09/2025 15:56

(PLO)-Chiều 4-9, giá đôla Mỹ trên thị trường tự do tiếp tục tăng mạnh áp sát mốc 27.000 đồng/USD, đây là mức cao kỷ lục.

Thị trường ngoại hối trong nước tiếp tục nóng lên. Đầu giờ chiều 4-9, giá đôla Mỹ trên thị trường tự do bật lên 26.830 – 26.930 đồng/USD, tăng thêm 30 đồng so với chiều 3-9, đưa tỉ giá "chợ đen" lên mốc cao nhất từ trước đến nay.

"Chợ đen" bứt phá, ngân hàng neo giá kịch trần

Ở kênh chính thức, Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm VND/USD ở mức 25.248 đồng, nhích thêm 2 đồng so với phiên trước. So với mốc đỉnh ngày 23-8, tỉ giá trung tâm hiện đã giảm 50 đồng, song vẫn duy trì vùng cao.

Các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt điều chỉnh. Vietcombank, Eximbank… cùng niêm yết giá mua – bán USD ở 26.160 – 26.510 đồng/USD, tăng thêm 2 đồng so với cuối ngày 3-9. Mức giá bán này tiếp tục neo ở trần biên độ do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Giới kinh doanh ngoại tệ cho rằng, giá vàng tăng nóng, lãi suất tiết kiệm tiền gửi lại duy trì ở mức thấp, cùng tâm lý lo ngại biến động thị trường tài chính quốc tế khiến nhà đầu tư, doanh nghiệp có xu hướng găm giữ ngoại tệ, điều này càng đẩy tỉ giá tự do lên cao.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY đo sức mạnh đồng bạc xanh đang ở mức 98,24 điểm, nhích 0,08% so với phiên trước.

Giá đôla Mỹ tiệm cận vùng 27.000 đồng. Ảnh minh họa

Chính sách tiền tệ toàn cầu xoay trục

Từ cuối năm 2024, Fed duy trì lãi suất điều hành 4,25 – 4,5%/năm qua 5 kỳ họp liên tiếp nhằm kiềm chế lạm phát.

Tuy nhiên, bước sang tháng 9-2025, áp lực giảm tốc kinh tế cùng rủi ro việc làm đang khiến Fed có khả năng chuyển hướng sang hạ lãi suất. Bài phát biểu tại Jackson Hole của Chủ tịch Fed Jerome Powell càng củng cố dự đoán rằng cơ quan này có thể cắt giảm lãi suất ngay trong cuộc họp ngày 17-9 tới.

Bức tranh lao động Mỹ cũng cho thấy nhiều dấu hiệu suy yếu. Cơ quan Thống kê Lao động Mỹ cho biết tháng 7 vừa qua, nền kinh tế chỉ tạo ra 7,18 triệu cơ hội việc làm, thấp hơn tháng 6 và dưới dự báo 7,38 triệu. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3-2021. Dù tỉ lệ thất nghiệp ổn định ở 4,2%, sự sụt giảm trong nhu cầu tuyển dụng đang tạo sức ép lớn lên chính sách điều hành của Fed.

Tại châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sau 8 lần giảm lãi suất liên tiếp đã quyết định giữ nguyên mức 2,0%, chờ thêm dữ liệu kinh tế mới. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cũng vừa cắt giảm lãi suất cơ bản cho vay kỳ hạn 1 năm xuống 3,0% và kỳ hạn 5 năm còn 3,5%, đồng thời hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc để bơm thêm khoảng 1.000 tỉ nhân dân tệ hỗ trợ nền kinh tế.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vẫn duy trì lãi suất điều hành ở mức 0,5%/năm – cao nhất 17 năm và là lần thứ tư liên tiếp không thay đổi chính sách. BoJ cho biết lạm phát cơ bản của Nhật vẫn dưới mục tiêu 2%, do đó cơ quan này sẽ kiên nhẫn chờ đợi và theo dõi rủi ro thương mại toàn cầu trước khi có động thái mới.

Diễn biến quốc tế với xu hướng thận trọng của các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt khả năng Fed hạ lãi suất, đang tác động mạnh đến tâm lý thị trường trong nước.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng trong ngắn hạn, sự chênh lệch cung cầu ngoại tệ, nhu cầu tích trữ và yếu tố kỳ vọng mới là nguyên nhân chính khiến giá đôla Mỹ trên thị trường tự do tiếp tục “nóng” lên, tiệm cận mốc 27.000 đồng/USD.