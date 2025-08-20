Giá đôla Mỹ lập đỉnh nhiều tháng 20/08/2025 14:33

(PLO)- Tỉ giá trung tâm lập đỉnh mới, kéo theo giá đôla Mỹ trong hệ thống ngân hàng lẫn thị trường tự do đồng loạt tăng, áp lực tỉ giá USD/VND vẫn hiện hữu.

Ngày 20-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm ở mức 25.263 đồng/USD, tăng 8 đồng so với phiên trước và đánh dấu kỷ lục mới. Với biên độ ±5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết trong khoảng 24.000 – 26.526 đồng/USD.

Giá đôla Mỹ leo thang

Tỉ giá tham khảo tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước tăng lên 24.050 – 26.476 đồng/USD (mua vào – bán ra). Tại Vietcombank, giá niêm yết đạt 26.110 – 26.500 đồng/USD, tăng 10 đồng so với chiều hôm qua.

Từ đầu tháng 8 đến nay, USD tại ngân hàng này đã tăng 110 đồng, nếu tính từ đầu năm, giá mua tăng thêm 889 đồng và giá bán tăng 949 đồng, tương ứng tỉ lệ tăng từ 3,6 – 3,8%.

Trên thị trường tự do, giá đôla Mỹ giao dịch quanh mức 26.555 – 26.645 đồng/USD (mua – bán), tăng thêm 15 đồng mỗi chiều. Đáng chú ý, chênh lệch mua – bán giảm từ 100 đồng xuống còn 90 đồng, phản ánh nỗ lực hút USD từ người dân.

Diễn biến trên cho thấy áp lực tỉ giá ngày càng lớn, bất chấp dự báo Fed sẽ sớm hạ lãi suất. Nhu cầu USD trong nước tăng mạnh, trong khi cung ngoại tệ từ xuất khẩu, FDI và kiều hối có dấu hiệu chững lại.

Fed chuẩn bị hạ lãi suất nhưng VND vẫn chịu sức ép

Theo ông Heng Koon How, Giám đốc Chiến lược Thị trường của Ngân hàng UOB (Singapore), Fed nhiều khả năng sẽ nối lại việc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tháng 9 tới, sau khi số liệu việc làm Mỹ suy yếu rõ rệt. Trung bình 3 tháng qua, số việc làm mới chỉ còn 35.000/tháng, tiệm cận ngưỡng “đình trệ”.

Nếu Fed giảm lãi suất, lãi suất ngắn hạn USD sẽ hạ, nhưng lợi suất dài hạn có thể duy trì mức cao do lo ngại nợ công Mỹ. Điều này khiến đường cong lợi suất dốc hơn, gây áp lực giảm giá lên USD. Đồng thời, các xu hướng dài hạn như phi đô la hóa và tái cấu trúc thương mại toàn cầu cũng làm giảm nhu cầu nắm giữ USD và trái phiếu Mỹ.

Ngoài các yếu tố ngắn hạn này, đồng USD còn chịu áp lực giảm giá từ các xu hướng cấu trúc dài hạn.

Nhiều nền kinh tế nhận ra rằng mức thuế thương mại cao từ Mỹ sẽ còn kéo dài. Để giảm rủi ro, họ sẽ phải tái cấu trúc chuỗi cung ứng và hoạt động xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường sang các nền kinh tế khác, đồng thời đẩy mạnh thương mại nội khối với các nước láng giềng.

Sự thay đổi cơ cấu này có thể thúc đẩy quá trình phi đô la hóa và làm giảm việc tích trữ nguồn thu thương mại vào trái phiếu Mỹ, cả hai đều là yếu tố bất lợi cho đồng USD về dài hạn.

"Trong những tháng gần đây, một số đồng tiền châu Á đã tăng giá so với USD. Chẳng hạn, đô la Singapore (SGD) đã mạnh lên gần mức 1,3 SGD/USD và nhiều khả năng sẽ duy trì quanh vùng này. Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) dự kiến trì hoãn việc nới lỏng chính sách tiền tệ tới tháng 10 năm nay, hoặc thậm chí tháng 1-2026, khi có bằng chứng rõ ràng rằng làn sóng đẩy mạnh xuất khẩu trước thuế đã kết thúc"- ông Heng Koon How cho biết thêm.

Tuy nhiên, theo nhóm phân tích của Chứng khoán MBS, dù đồng bạc xanh có xu hướng giảm giá trên thị trường quốc tế, tỉ giá USD/VND trong nước vẫn chịu áp lực tăng. Nguyên nhân chính nằm ở chênh lệch lãi suất USD – VND tiếp tục giãn rộng, ngay cả khi Fed hạ lãi suất xuống 4%/năm.

Ngoài ra, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ tăng nhờ thuế suất 0%, trong khi xuất khẩu chung của Việt Nam có dấu hiệu chậm lại, làm thu hẹp đáng kể cán cân thương mại. Dòng vốn FDI tạm chững, chờ tín hiệu rõ ràng hơn về chính sách thương mại và thuế quan. Cùng lúc, chênh lệch giá vàng trong nước – thế giới nới rộng trong bối cảnh vàng tăng giá, càng làm gia tăng nhu cầu nắm giữ USD để đầu cơ, từ đó tạo thêm sức ép lên tỉ giá.

Với các yếu tố trên, MBS dự báo tỉ giá trung bình năm 2025 sẽ dao động 26.600 – 26.750 đồng/USD, tăng 4,5 – 5% so với đầu năm. Điều này cho thấy dù Fed hạ lãi suất, áp lực lên của tỉ giá USD/VND vẫn hiện hữu, phản ánh cả tác động bên ngoài lẫn những đặc điểm riêng của kinh tế Việt Nam.