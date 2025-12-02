Châu Á trỗi dậy trên bản đồ thương hiệu: Techcombank trong xu hướng dịch chuyển toàn cầu 02/12/2025 18:46

(PLO)- Các thương hiệu châu Á, đặc biệt trong ngành tài chính – ngân hàng, đang ngày càng gia tăng sức ảnh hưởng nhờ sự kết hợp giữa bản sắc văn hóa, công nghệ và dữ liệu.

Việt Nam cũng nằm trong quỹ đạo này khi nhiều doanh nghiệp bắt đầu được ghi nhận tại các sân chơi khu vực, phản ánh mức độ hội nhập sâu rộng hơn và nỗ lực nâng tầm thương hiệu quốc gia. Trong bối cảnh đó, Techcombank liên tục ghi dấu ấn tại các sự kiện tầm cỡ khu vực và quốc tế, khẳng định vị thế là một trong những đại diện tiêu biểu của Việt Nam với năng lực và sự chủ động trong đầu tư vào thương hiệu và trải nghiệm khách hàng.

Văn hóa bản địa và chuyển đổi số dẫn dắt “đấu trường” thương hiệu

Dịch chuyển sức mạnh thương hiệu từ phương Tây sang châu Á đang diễn ra nhanh hơn dự báo của nhiều tổ chức tư vấn toàn cầu. Báo cáo ASEAN 500 mới nhất của Brand Finance ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể của nhiều tập đoàn tài chính – ngân hàng tại các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Việt Nam... nhờ quá trình chuyển đổi số, khai thác bản sắc văn hóa và mở rộng hoạt động trong khu vực.

Theo Brand Finance, bản sắc văn hóa bản địa ngày càng trở thành yếu tố giúp các thương hiệu châu Á tạo khác biệt trên thị trường. Nhiều doanh nghiệp trong khu vực đã ứng dụng xu hướng này theo các cách riêng, từ việc nhấn mạnh tinh thần đổi mới, nâng cao dịch vụ theo triết lý Á Đông đến phát triển hệ sinh thái sản phẩm dựa trên sự thấu hiểu văn hóa và hành vi tiêu dùng địa phương.

Trong bối cảnh đó, Techcombank – đại diện tiêu biểu của ngành ngân hàng Việt Nam – tiếp tục xuất hiện tại nhiều diễn đàn khu vực, gần nhất là Brand Finance Asia Brand Gala 2025 diễn ra đầu tháng 11. Sự tham dự này cho thấy mức độ hiện diện ngày càng rõ nét của thương hiệu Việt trên các sân chơi khu vực. Tại sự kiện, đại diện Techcombank chia sẻ về xu hướng khai thác giá trị văn hóa để nâng cao trải nghiệm thương hiệu, phản ánh cách tiếp cận mới của nhiều doanh nghiệp Việt trong quá trình phát triển thương hiệu.

Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu Techcombank năm 2025 vượt 1,6 tỷ USD và tăng 7 bậc trong bảng xếp hạng ASEAN 500, từ vị trí 49 lên 42. Ngân hàng cũng nằm trong nhóm năm thương hiệu Việt Nam có giá trị cao nhất. Techcombank tiếp tục dẫn đầu ngành ngân hàng Việt Nam về chỉ số sức mạnh thương hiệu (Brand Strength Index – BSI) với 83,7 điểm, thuộc nhóm “rất mạnh” theo đánh giá của Brand Finance. Chỉ số Sức khỏe thương hiệu (BEI) của NielsenIQ cũng ghi nhận Techcombank ở vị trí cao trong ngành.

Các chỉ số này phản ánh mức độ gắn kết khách hàng và cho thấy sự ổn định của thương hiệu trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Thương hiệu Việt bứt phá nhờ bản sắc văn hóa và sức mạnh công nghệ

Chiến lược định vị thương hiệu của Techcombank diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu nâng thứ hạng thương hiệu quốc gia. Khi các ngân hàng châu Á đẩy mạnh công nghệ, dữ liệu và khai thác bản sắc văn hóa để thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu, các ngân hàng Việt Nam cũng đi theo xu hướng này với tốc độ nhanh hơn.

Techcombank tham gia phiên trao đổi tại diễn đàn Thương hiệu châu Á 2025.

Theo chuyên gia, giá trị thương hiệu bền vững không chỉ dựa trên tài chính mà còn ở trải nghiệm, cảm xúc khách hàng và khả năng thể hiện bản sắc văn hóa doanh nghiệp. Techcombank lựa chọn xây dựng câu chuyện thương hiệu quanh các giá trị như tự tin, bền bỉ và tinh thần cầu tiến, đồng thời đưa các giá trị này vào hoạt động thực tế.

Giải Marathon Quốc tế Techcombank là ví dụ tiêu biểu, được xem như “tài sản thương hiệu” thể hiện tinh thần vượt lên chính mình. Chiến dịch “My Own Greatness” cũng cho thấy hướng tiếp cận mới khi đặt người dùng làm trung tâm, ứng dụng AI để cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Trong chiến lược quốc gia về thương hiệu đến năm 2030, Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào giá trị bền vững và bản sắc văn hóa. Sự xuất hiện của Techcombank tại các diễn đàn khu vực như Brand Finance cho thấy doanh nghiệp Việt đang chủ động nâng tầm vị thế, góp phần củng cố hình ảnh thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.