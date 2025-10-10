Tích lũy điểm U-Point cùng Techcombank: Điểm thưởng đổi quà, săn deal hấp dẫn mỗi ngày 10/10/2025 15:46

(PLO)- Tích điểm mọi lúc, mọi nơi, đổi quà ngay với điểm tích lũy, hệ sinh thái đối tác đa dạng với hơn 9.000 điểm trên toàn quốc, cá nhân hóa theo hạng hội viên và mang đến trải nghiệm liền mạch... Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank đã trở thành chương trình được ưa thích khi không ngừng mang tới những giá trị cộng thêm vượt trội và trải nghiệm khác biệt cho người dùng.

Chỉ từ 1 điểm U-Point đến đặc quyền cá nhân hóa chỉ dành cho khách hàng Techcombank

Với phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm”, Techcombank không ngừng mang đến những lợi ích và nối dài những trải nghiệm cũng như đặc quyền dành riêng cho khách hàng. Với chủ đề “Gắn kết thêm giá trị, trải nghiệm thêm rực màu”, chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank sẽ tiếp tục nối dài những giá trị, ưu đãi được cá nhân hóa.

Theo đó, với cơ chế điểm tích lũy U-Point – Techcombank tặng riêng cho khách hàng thân thiết, người dùng có thể quy đổi điểm thưởng thành nhiều phần quà hấp dẫn như tiền hoặc các ưu đãi phục vụ nhu cầu hàng ngày như mua sắm, du lịch, ăn uống, dịch vụ cao cấp…

Điểm U-Points hiện tại được tích lũy trên Techcombank Mobile thông qua các giao dịch với thẻ thanh toán/thẻ tín dụng và sắp tới sẽ còn mở rộng thông qua các giao dịch khác với ngân hàng, khi khách hàng mở mới hoặc sử dụng các sản phẩm khác từ Techcombank. Khách hàng càng chi tiêu qua thẻ, điểm tích lũy càng nhiều. Chương trình điểm thưởng còn được tích điểm theo phân hạng hội viên Techcombank: càng lên hạng, tích điểm dựa trên giá trị mỗi giao dịch càng cao, tích tới 25% giá trị giao dịch. Đặc biệt, khách hàng có thể tối ưu lợi nhuận cùng Techcombank Sinh Lời Tự Động khi chọn tính năng đổi 1 đồng tiền lời = 2 điểm U-Points.

“Thông qua chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank, chúng tôi muốn gia tăng những đặc quyền được cá nhân hóa dành cho từng khách hàng và góp phần gắn kết cùng người thân, bạn bè. Mỗi điểm thưởng được tích lũy hay những “deal” giá trị chỉ từ 1 điểm U-point sẽ nối dài thêm những giá trị và đặc quyền chỉ dành cho khách hàng của Techcombank. Với hệ sinh thái tài chính hàng đầu Việt Nam do Techcombank dẫn dắt cùng các đối tác lớn uy tín, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển chương trình này trở thành một trong những kênh quan trọng để gia tăng ưu đãi trải nghiệm giúp khách hàng gắn kết cùng người thân và gia đình”, Bà Nguyễn Vân Linh – Phó Giám đốc Khối Bán lẻ, Techcombank chia sẻ.

“Trải nghiệm thêm rực màu” cùng U-Point mọi lúc mọi nơi

Điểm U-Point còn có tính ứng dụng thực tế và gần gũi trong cuộc sống của khách hàng với hệ thống đối tác rộng rãi. Hơn 200 đối tác, 500 thương hiệu và có mặt tại 9.000 địa điểm toàn quốc bao gồm các thương hiệu lớn trong lĩnh vực ăn uống, mua sắm, du lịch, giáo dục, y tế có thể kể đến như Shopee, Phúc Long, Pharmacity... chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank đã thực sự mang đến những trải nghiệm khác biệt cho người dùng cùng các tiện ích tài chính khác trên ngân hàng số hàng đầu Việt Nam.

Ngoài ra, khách hàng Techcombank còn được trải nghiệm liền mạch khi liên kết tài khoản chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank và ví OneU để tận hưởng kho quà tặng cực lớn và nhiều dịch vụ tiện ích như dùng điểm để mua vé ca nhạc, sự kiện giải trí, trả cước xe bằng U-Point … Toàn bộ quá trình từ tích điểm, theo dõi số điểm, săn deal Flashsale, đổi ưu đãi, sử dụng voucher, tất cả đều gói gọn trong cùng một giao diện đơn giản, dễ thao tác.

Bên cạnh đó, tại giao diện chương trình khách hàng thân thiết với chuyên mục Flash deal – nơi khách hàng có thể dùng U-Point để đổi lấy những voucher hấp dẫn từ các thương hiệu đối tác như Grab, Shopee, Phúc Long, Katinat... Cụ thể, chỉ từ 1 điểm đã có thể đổi các deal hot, giảm đến 50% tại hàng chục thương hiệu ăn uống/ mua sắm nổi tiếng. Chương trình flash sale được diễn ra vào thứ 4 hàng tuần trên app OneU, săn deal hot dành riêng cho nhóm Bạn Bè diễn ra vào ngày 15 và 30 hàng tháng, deal dành cho Gia Đình sẽ diễn ra vào ngày 14 và ngày 28 hàng tháng. Bên cạnh đó, khách hàng có thể tặng điểm U-Point cho người thân, bạn bè của mình như một cách san sẻ ưu đãi, cùng nhau hưởng những quyền lợi của chương trình này một cách tối ưu nhất. Khách hàng có thể sử dụng điểm U-point để thanh toán trực tiếp một phần giá trị giao dịch thanh toán tại các địa điểm có sử dụng giải pháp nhận thanh toán QR cho cửa hàng.

Ngoài ra, hội viên Lotusmiles có thể đổi điểm U-Point được tích lũy thông qua Khách hàng Thân thiết Techcombank sang dặm Bông Sen Vàng trên OneU, với 297 điểm U-Point tương đương với 1 dặm thưởng trên Lotusmiles.

Với hơn 12 triệu khách hàng đã sử dụng và hơn 870 triệu điểm thưởng U-Point đã chuyển thành hàng triệu phần quà ý nghĩa, chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank sẽ tiếp tục mở rộng những ưu đãi, để khách hàng “gắn kết thêm giá trị, trải nghiệm thêm rực màu”, tận hưởng cuộc sống cùng người thân một cách tốt nhất.