Techcombank Sinh Lời Tự Động: khi tiền khách hàng an toàn sinh lời mỗi ngày? 18/09/2025 10:32

(PLO)- Techcombank Sinh Lời Tự Động đã tạo nên một cuộc cách mạng trong ngành ngân hàng Việt Nam khi là sản phẩm tiên phong tối ưu tài khoản thanh toán đồng thời tích hợp hệ thống bảo vệ đa tầng, mang lại sự an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Sản phẩm còn tích hợp với chương trình Techcombank Rewards, cho phép nhân đôi lợi nhuận với điểm U-point, mang lại giá trị gia tăng thiết thực.

Được phát triển dựa trên các mô hình sản phẩm đã thành công trở thành chuẩn mực tại các quốc gia trên thế giới như Singapore, Mỹ, Trung Quốc, Techcombank Sinh Lời Tự Động sở hữu những đặc tính vượt trội và phù hợp hơn với thị trường Việt Nam như: một ngày cũng sinh lời, linh Hoạt 24/7, lãi suất lên đến 4,4% và tính an toàn tuyệt đối được bảo đảm bởi các “lớp an ninh nghiêm ngặt”: pháp lý, uy tín thương hiệu, công nghệ.

Tuân theo chuẩn mực toàn cầu và quy định của Ngân hàng Nhà nước

Tại Việt Nam, Luật Bảo hiểm Tiền gửi (số 06/2012/QH13, có hiệu lực từ 1-1-2013) và Quyết định 32/2021/QĐ-TTg, quy định rõ người gửi tiền được hưởng quyền lợi bảo hiểm lên đến 125 triệu đồng mỗi cá nhân tại một tổ chức tín dụng, dưới sự quản lý của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Ngoài ra, NHNN còn yêu cầu các ngân hàng duy trì hệ số an toàn vốn (CAR) tối thiểu 8% và thực hiện kiểm toán định kỳ để đảm bảo tính tuân thủ. Các quy định này không chỉ giúp bảo vệ tài sản cho người dân mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và sự ổn định của hệ thống tài chính quốc gia.

Techcombank Sinh Lời Tự Động: khi tiền khách hàng an toàn sinh lời mỗi ngày?

Trên nền tảng pháp lý vững chắc đó, Techcombank đã tiên phong triển khai mô hình trả lãi cho dòng tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán của khách hàng từ năm 2024, và nâng cấp liên tục với các phiên bản vượt trội, với tên gọi Techcombank Sinh Lời Tự Động.

Khẳng định uy tín và vị thế Người tiên phong

Trong suốt 32 năm hoạt động, Techcombank đã nhận được sự tin tưởng của khách hàng, sự ghi nhận của các cơ quan quản lý. Những giải thưởng uy tín mà Techcombank đạt được từ trong nước đến quốc tế đã cho thấy hình ảnh rõ ràng về một ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam.

Techcombank nhiều năm duy trì nền tảng tài chính vững mạnh, tăng trưởng lợi nhuận tốt và chiến lược số hóa hiệu quả. Quý II-2025, ngân hàng cán mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản, lợi nhuận trước thuế cao nhất lịch sử; tỷ lệ CASA vượt 41%, NIM đạt 3,8% và CAR ở mức 15%, khẳng định hiệu quả vận hành và khả năng chống chịu rủi ro.

Không chỉ ghi dấu bằng những con số ấn tượng, Techcombank còn liên tiếp được các tổ chức uy tín vinh danh. Năm 2024, ngân hàng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đồng thời nhận ba giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” từ Euromoney, FinanceAsia và Global Finance; được The Asian Banker trao danh hiệu “Ngân hàng giao dịch tốt nhất” và “Ngân hàng quản lý tiền mặt tốt nhất”; Forbes xếp hạng “Ngân hàng số 1 Việt Nam”. Sản phẩm Techcombank Sinh Lời Tự Động cũng giành 3 giải thưởng quốc tế Stevie Awards, đưa Techcombank trở thành ngân hàng Việt duy nhất được vinh danh tại Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế lần thứ 22.

Hàng rào bảo vệ bằng công nghệ hiện đại

Tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại, Techcombank đã tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào Sinh Lời Tự Động tạo nên một hệ thống vận hành minh bạch, bảo mật và hiệu quả.

Ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank nhấn mạnh: “Để Techcombank Sinh Lời Tự Động thực sự hoạt động, cần đầu tư rất nhiều vào công nghệ, trí tuệ nhân tạo và sự kết nối giữa các sản phẩm và tính năng khác nhau. Techcombank đã có khoảng thời gian dài đầu tư mạnh mẽ vào AI, GenAI, nền tảng dữ liệu và đặc biệt là mô hình hệ sinh thái tài chính toàn diện. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cải tiến Techcombank Sinh Lời Tự Động theo những phản hồi của khách hàng để sản phẩm ngày càng vượt trội”.

Theo đó, các nền tảng công nghệ được sử dụng để phân tích hành vi tài chính của người dùng, từ đó tự động phân bổ số dư vào các kênh đầu tư an toàn, tối ưu hóa lợi nhuận mà không cần người dùng can thiệp. Bên cạnh đó, công nghệ số hóa và dữ liệu thông minh cũng giúp cho trải nghiệm của người dùng trở nên liền mạch, giúp cho TCB đạt được chỉ số hài lòng (CSAT) lên đến 91% trong quý I-2025.

Đồng thời, ứng dụng Techcombank Mobile đóng vai trò như một trung tâm điều khiển tài chính cá nhân, cho phép khách hàng theo dõi lợi nhuận hàng ngày, kiểm tra số dư và quản lý tài khoản mọi lúc, mọi nơi. Quan trọng nhất, Techcombank cam kết luôn đảm bảo khả năng thanh toán 24/7 trên số dư sinh lời, tiền trong tài khoản Sinh Lời Tự Động vẫn có thể được chuyển khoản, thanh toán, rút tiền bất cứ lúc nào và khách hàng vẫn được tính lãi suất cho khoảng thời gian duy trì số dư, ngay cả khi chỉ là một ngày.

Với sự đầu tư công nghệ và gia tăng trải nghiệm cho khách hàng, Techcombank liên tục được The Asset Triple A Digital Awards công nhận là “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam” và “Ứng dụng ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam” trong ba năm liên tiếp (2023-2025).