Thị trường khai Xuân hưng phấn, VN-Index hướng về mốc 1.920 điểm 23/02/2026

(PLO)- Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường chứng khoán tăng mạnh mẽ trong phiên khai Xuân ngày 23-2 khi chỉ số VN-Index tăng vọt hơn 36 điểm.

Chốt phiên, VN-Index bứt phá 36,05 điểm (+1,98%) lên 1.860,14 điểm, xác lập nhịp tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 2. Tương tự, trên sàn HNX-Index đồng thuận tăng 4,77 điểm lên 261,83 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức cao với 853 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch hơn 25.484 tỉ đồng, cho thấy dòng tiền của nhà đầu tư nhập cuộc tích cực.

Dòng tiền lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều nhóm ngành, trong đó riêng nhóm dầu khí ghi nhận 100% mã tăng giá. Bên cạnh đó, các nhóm chứng khoán, ngân hàng, bất động sản cũng ghi nhận đà tăng mạnh.

Trong bối cảnh dòng vốn nội diễn biến khá hưng phấn thì khối ngoại quay lại bán ròng 1,36 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 1.215,7 tỉ đồng, đảo chiều so với phiên 13-2 khi mua ròng 18,3 triệu đơn vị, giá trị 218,13 tỉ đồng.

Dòng tiền của nhà đầu tư trong nước hào hứng nhập cuộc trong phiên khai Xuân trên thị trường chứng khoán Việt. Ảnh minh họa

Theo nhóm chuyên gia chứng khoán MBS, xét theo yếu tố mùa vụ trong 10 năm gần đây, tháng 2 ghi nhận xác suất tăng điểm lên tới 80%, mức sinh lời bình quân trên 2%. Dù hiện tại VN-Index đang giảm nhẹ 0,27% trong tháng, thị trường vẫn còn một tuần giao dịch sau kỳ nghỉ lễ, qua đó duy trì cơ hội quay lại quỹ đạo tăng truyền thống khi các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy sự cải thiện rõ rệt.

Trước kỳ nghỉ, chỉ số đã tăng gần 4%, một tín hiệu củng cố xu hướng trung hạn. Độ rộng thị trường cũng mở rộng tích cực khi khoảng 75% nhóm ngành ghi nhận mức tăng, phản ánh sự lan tỏa của dòng tiền thay vì chỉ tập trung ở một vài trụ cột.

Về mặt kỹ thuật, vùng hỗ trợ đáng chú ý nằm trong khoảng 1.780–1.800 điểm, trong khi ngưỡng kháng cự gần nhất là khu vực đỉnh cũ quanh 1.920 điểm.

Theo MBS, dòng tiền nên ưu tiên các nhóm ngành có câu chuyện cơ bản và động lực tăng trưởng rõ nét như hàng hóa, xuất khẩu, cảng biển, bán lẻ, dịch vụ tài chính, sản xuất và phân phối điện… Trong đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VN30) và vốn hóa trung bình (midcap) được đánh giá có lợi thế về thanh khoản và mức độ thu hút dòng tiền. Đồng thời, cần theo dõi sát các mã đang nhận được sự hỗ trợ từ dòng vốn ngoại để tận dụng hiệu ứng cộng hưởng trong ngắn hạn.