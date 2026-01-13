VN-Index phá đỉnh lịch sử lần thứ ba liên tiếp 13/01/2026 16:19

(PLO)- Ngày 13-1-2026, VN-Index tiếp tục bứt phá và thiết lập đỉnh lịch sử mới khi đóng cửa tại gần 1.903 điểm, tăng 25,6 điểm so với phiên trước.

Đáng chú ý, tính theo giá đóng cửa, chỉ số đã ghi nhận phiên lập đỉnh thứ ba liên tiếp, cho thấy xu hướng tăng vẫn đang được duy trì với động lực khá rõ nét.

Đà tăng của thị trường phiên này được dẫn dắt rõ nét bởi bộ ba VHM, VRE và VIC, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh sang nhóm bất động sản. Hàng loạt cổ phiếu như DXG, PDR, KDH, NLG… đồng loạt tăng giá.

Song song với đó, nhóm ngân hàng và chứng khoán cũng phát tín hiệu đảo chiều đi lên sau giai đoạn tích lũy tạo đáy. Đáng chú ý, EIB tăng mạnh 6,82%, BID tăng 3,55%, VCB nhích 1,79%; ở nhóm chứng khoán, VIX tăng 6,78%, HCM tăng 5,59%, cho thấy dòng tiền đầu cơ lẫn đầu tư đều nhập cuộc.

Thị trường chứng khoán Việt tiếp tục lập kỷ lục mới. Ảnh minh họa

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía tích cực với 472 mã tăng, trong đó 44 mã tăng trần, trong khi chỉ có 362 mã giảm (11 mã giảm sàn) và 39 mã đi ngang.

Bên cạnh lực kéo từ các nhóm ngành dẫn dắt, thị trường còn nhận được sự hậu thuẫn đáng kể từ các cổ phiếu có vốn nhà nước trong lĩnh vực dầu khí như GAS, GVR, BSR và PLX, qua đó đóng góp tích cực vào đà tăng của VN-Index.

Đáng chú ý, thanh khoản trên sàn HoSE tiếp tục bứt phá trong phiên lập đỉnh của thị trường, với giá trị giao dịch xấp xỉ 42.300 tỉ đồng, mức cao nhất trong khoảng 3 tháng trở lại đây.

Riêng khối ngoại, sau 4 phiên liên tiếp mua ròng, đã quay lại trạng thái bán ròng khoảng 489 tỉ đồng trong phiên này. Tuy vậy, áp lực xả của nhà đầu tư nước ngoài chưa tạo ra tác động đáng kể lên xu hướng chung, khi dòng tiền nội vẫn đóng vai trò chủ đạo, hấp thụ tốt lượng cung và duy trì nhịp tăng của thị trường ở vùng đỉnh mới.