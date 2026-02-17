Giá vàng trong nước đắt hơn thế giới 25 triệu đồng/lượng 17/02/2026 13:04

(PLO)- Thị trường trong nước lại bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán giá đắt hơn thế giới tới 25 triệu đồng mỗi lượng.

Sau nhịp tăng nóng đầu năm, thị trường vàng toàn cầu đang bước vào giai đoạn thử thách khi mốc 5.000 USD/ounce không còn dễ dàng giữ vững.

Trong khi đó, thị trường trong nước tạm “đứng yên” theo kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán nhưng lại nổi bật bởi khoảng cách giá cao kỷ lục so với thế giới.

Giá vàng trong nước nghỉ Tết 'an toàn'

Sáng 17-2, giá vàng thế giới dao động quanh mốc 4.950 USD/ounce, thấp hơn 40 USD/ounce so chốt phiên gần nhất. Quy đổi theo tỉ giá, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 156 triệu đồng/lượng chưa bao gồm thuế phí.

Trước khi bước vào chuỗi ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, giá vàng miếng tại Công ty SJC dừng lại ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn 9999 “kết năm” ở mức 177,5 – 180,5 triệu đồng/lượng.

Khi giá vàng quá đắt đỏ, nhiều khách hàng lựa chọn mua vàng 9999 loại 0,1 chỉ. Ảnh: T.L

Như vậy, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá thế giới hiện nới rộng lên khoảng 25 triệu đồng mỗi lượng, mức chênh lệch lớn nhất từng ghi nhận. Cho thấy thị trường nội địa đang neo giá cao hơn đáng kể so với diễn biến quốc tế.

Trên thế giới, giá vàng bước vào tuần mới với nhịp giao dịch khá trầm lắng, không thể giữ vững mốc 5.000 USD/ounce khi nhiều thị trường lớn đồng loạt nghỉ lễ.

Trong phiên sáng hôm qua, vàng từng vọt lên khoảng 5.032 USD/ounce nhưng lực mua nhanh chóng suy yếu. Việc thị trường Trung Quốc đóng cửa nghỉ Tết Nguyên Đán khiến thanh khoản sụt giảm đáng kể, hạn chế động lực bứt phá của kim loại quý.

Nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng thế giới vẫn chưa thực sự ổn định. Thị trường còn đang tìm mức giá hợp lý, vì vậy những phiên tăng giảm mạnh có thể vẫn tiếp tục xuất hiện.

Nhiều ý kiến cho rằng mỗi khi giá giảm, lực mua có thể sớm quay lại. Bởi những yếu tố đang hỗ trợ vàng trong dài hạn vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu.

Giới phân tích nhận định thị trường vàng năm 2026 sẽ đối mặt với mức biến động cao và khó dự báo xu hướng. Ảnh minh họa

Thị trường vàng 2026: Biến động không còn là ngoại lệ

Ở góc nhìn dài hạn hơn, ông Daniel Hynes, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại ngân hàng ANZ (Úc) vẫn giữ quan điểm tích cực. Sau khi dữ liệu lạm phát thấp hơn kỳ vọng, thị trường bắt đầu tính đến khả năng Fed có thêm một đợt giảm lãi suất vào cuối năm.

Trọng tâm là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ. Ngân hàng này dự báo hai đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 25 điểm cơ bản vào tháng 3 và tháng 6. Lạm phát hạ nhiệt cũng mở ra khả năng có thêm một đợt giảm vào cuối năm.

Khi lãi suất giảm, gửi tiết kiệm hay mua trái phiếu không còn hấp dẫn. Vì vậy, việc nắm giữ vàng, tài sản dù không sinh lãi cũng trở nên “dễ chấp nhận” hơn, khiến nhiều người chọn vàng như một nơi giữ tiền an toàn.

Song, ANZ nhấn mạnh câu chuyện không chỉ nằm ở chính sách tiền tệ, mà bất ổn địa chính trị và thương mại đang dần được thị trường định giá.

Trong báo cáo cập nhật thị trường vàng mới nhất, bộ phận phân tích hàng hóa của ANZ đã nâng mạnh mục tiêu giá vàng quý II năm nay lên 5.800 USD/ounce, cao hơn đáng kể so với dự báo trước đó là 5.400 USD/ounce, cho thấy quan điểm lạc quan được củng cố.

Bất chấp những biến động gần đây khiến thị trường đặt câu hỏi liệu vàng đã tạo đỉnh hay chưa. ANZ cho rằng đà tăng hiện tại chưa hội đủ điều kiện để đảo chiều trong ngắn hạn. Đợt điều chỉnh mạnh từ vùng đỉnh gần 5.600 USD/ounce hồi tháng trước từng làm dấy lên lo ngại về một chu kỳ thoái trào tương tự các giai đoạn 1980 hoặc 2011.

Tuy nhiên, theo ANZ, bối cảnh hiện nay khác biệt đáng kể và chưa xuất hiện những tín hiệu mang tính bước ngoặt như các chu kỳ trước.

Ngân hàng này nhấn mạnh, việc phân bổ chiến lược vào vàng vẫn hợp lý ít nhất cho đến khi các rủi ro địa chính trị hạ nhiệt. Vấn đề tài khóa của Mỹ được xử lý và niềm tin vào chính sách tiền tệ được củng cố những yếu tố khó có thể sớm đạt được trong ngắn hạn.

Ở góc độ cung cầu, ANZ dự báo các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mua vàng với quy mô lớn trong năm nay. Tuy vậy, động lực chính của thị trường nhiều khả năng đến từ phía nhà đầu tư, đặc biệt là dòng tiền chảy vào các quỹ ETF nắm giữ vàng, kênh đang ngày càng thu hút sự quan tâm trong bối cảnh biến động gia tăng.