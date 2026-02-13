Chưa tới Vía Thần Tài, người dân đã xếp hàng mua vàng từ sớm 13/02/2026 12:54

(PLO)- Giữa không khí sắm Tết rộn ràng, nhiều người đã tranh thủ mua vàng đón Vía Thần Tài sớm, nhất là khi giá vừa rơi xuống mức thấp nhất trong vòng một tuần qua.

Ngày 13-2, sau hai phiên đi ngang, giá vàng trong nước bất ngờ giảm mạnh, rơi xuống mức thấp nhất trong một tuần trở lại đây.

Vàng trong nước giảm mạnh theo thế giới

Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn cùng giảm 2 triệu đồng mỗi lượng cho cả vàng miếng SJC và và nhẫn trơn. Theo đó, giá vàng miếng SJC tại đây xuống còn 176 - 179 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn trơn được giao dịch với giá 175,5 - 178,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc Mi Hồng giá mua được giảm 800.000 đồng/lượng, giá bán giảm 1.000.000 đồng, đưa giá mua bán vàng nhẫn của thương hiệu này và vàng miếng SJC có cùng mức 176,5 - 179 triệu đồng/lượng.

Khách hàng xếp hàng chờ mua vàng tại Công ty SJC sáng ngày 13-2. Ảnh: T.L

Trên thị trường quốc tế, giá vàng vừa trải qua một phiên biến động rất mạnh theo dạng “rũ bỏ rồi hồi phục”. Có thời điểm, kim loại quý này lao dốc tới 180 USD/ounce, từ đỉnh 5.098 USD/ounce lùi sâu về vùng 4.920 USD/ounce. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện đã hỗ trợ giá vàng phục hồi dần về ngưỡng 4.978 USD/ounce.

Thị trường kim loại quý vừa trải qua một cú “sốc thanh khoản” điển hình, khi giá vàng lao dốc mạnh trong bối cảnh làn sóng bán tháo lan rộng trên nhiều lớp tài sản. Điều đáng chú ý là diễn biến này mang màu sắc kỹ thuật và cơ học nhiều hơn là sự thay đổi về yếu tố nền tảng.

Thị trường hiện chuyển sự chú ý sang báo cáo CPI tháng 1 của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Sáu, với mức tăng dự báo 2,5% so với cùng kỳ. Đây sẽ là biến số quan trọng định hình kỳ vọng lãi suất và từ đó tác động đến xu hướng ngắn hạn của vàng.

Trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều yếu tố khó lường và kỳ vọng lãi suất phụ thuộc lớn vào dữ liệu lạm phát, giá vàng có thể sẽ còn biến động mạnh. Những dao động này chủ yếu đến từ dòng tiền đầu tư và hoạt động mua bán ngắn hạn của giới đầu cơ, hơn là do thay đổi thực sự về cung và cầu trên thị trường vàng.

Có khách hàng may mắn lắm mới mua được 2 chỉ vàng nhẫn hoặc vàng Thần Tài. Ảnh: T.L

Chưa tới Thần Tài nhưng khách hàng đã tấp nập săn hàng

Khoảng 10h sáng nay, khu vực giao dịch tại trụ sở 418 - 420 Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) của Công ty Vàng bạc Đá quý SJC ghi nhận cảnh khách xếp hàng chờ mua vàng nhẫn và vàng Thần Tài khá đông. Ước tính có khoảng 100 khách hàng ngồi đợi đến lượt.

Tuy nhiên, lượng bán ra hạn chế khiến không phải ai cũng mua được số lượng như mong muốn. Người may mắn lắm mới mua được 2 chỉ, còn lại phần lớn chỉ mua được loại sản phẩm 5 phân hoặc 1 chỉ.

Theo thông báo, SJC sẽ bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 15-2 (tức 28 tháng Chạp). Riêng hoạt động mua bán vàng miếng và vàng nhẫn tại trụ sở chính chỉ phục vụ khách đến hết buổi sáng ngày mai (14-2), trong khung giờ 8h30 - 11h30. Toàn bộ giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn và vàng may mắn sẽ được triển khai trở lại đồng loạt từ ngày 23-2 (Mùng 7 Tết).

Đáng chú ý, nhằm phục vụ nhu cầu mua vàng dịp Vía Thần Tài 2026 (ngày mùng 10 Tết), doanh nghiệp này đã đưa ra thị trường bộ đôi vàng con giáp “Kim Mã Song Hành”, gồm hai phiên bản 5 phân và 1 chỉ. Trong bối cảnh nguồn cung nhỏ giọt và sức mua tăng cao trước kỳ nghỉ Tết, các sản phẩm trọng lượng nhỏ tiếp tục là lựa chọn phổ biến của người dân.