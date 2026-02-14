Đã có người trúng 1 ký vàng, mùa vàng mới đang bắt đầu cùng Vikki Digital Bank 14/02/2026 15:26

(PLO)- Không khí tại buổi lễ trao thưởng chương trình “Tiết kiệm Vikki – Trúng vàng ký” của Vikki Digital Bank trở nên rộn ràng và đầy cảm xúc khi chủ nhân của giải thưởng đặc biệt 1 ký vàng SJC chính thức lộ diện.

Khoảnh khắc nhận giải của khách hàng may mắn đã khép lại một mùa tiết kiệm sôi động, đồng thời mở ra hành trình mới với chương trình “Tiết kiệm Vikki – Trúng Ngựa Vàng Ký” vừa được khởi động ngay tại sự kiện.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng, với sự tham dự của đại diện ngân hàng, khách hàng trúng thưởng và đông đảo cán bộ nhân viên. Bên cạnh giải đặc biệt 1 ký vàng, Vikki Digital Bank cũng trao 10 giải thưởng tiếp theo là các phần vàng giá trị, ghi nhận sự đồng hành của nhiều khách hàng may mắn trong suốt chương trình.

Những khách hàng trúng vàng may mắn nhất đã được trao tận tay giải thưởng từ Vikki.

Khoảnh khắc chủ nhân giải đặc biệt bước lên sân khấu nhận vàng đã thu hút nhiều ánh nhìn. Chia sẻ tại buổi lễ, khách hàng cho biết ban đầu chỉ gửi tiết kiệm để tích lũy an toàn, không nghĩ mình sẽ trúng giải lớn. “Tôi thật sự bất ngờ và xúc động. Gửi tiết kiệm mà vừa có lãi, vừa có cơ hội trúng vàng như thế này thì quá tuyệt vời. Đây sẽ là một kỷ niệm rất đáng nhớ của gia đình tôi”, vị khách hàng nói.

Theo đại diện Vikki Digital Bank, chương trình “Tiết kiệm Vikki – Trúng vàng ký” được thiết kế với cơ chế quay số minh bạch, công khai và phát sóng trực tiếp. Khách hàng gửi tiết kiệm không chỉ hưởng lãi suất cạnh tranh mà còn có cơ hội trúng thưởng mỗi ngày, mỗi tuần và giải đặc biệt cuối kỳ. Chính yếu tố minh bạch và lợi ích kép này đã giúp chương trình nhanh chóng lan tỏa và thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường.

Người phụ nữ xúc động khi trúng 10 lượng vàng SJC ngay trong dịp năm mới sắp tới.

Ngay sau lễ trao thưởng, Vikki Digital Bank chính thức công bố mùa mới mang tên “Tiết kiệm Vikki – Trúng Ngựa Vàng Ký”. Chương trình tiếp tục giữ tinh thần “gửi tiền sinh lời – nhận quà mỗi ngày”, đồng thời mở rộng cơ cấu giải thưởng và cơ hội trúng vàng cho khách hàng trên toàn quốc.

Không khí tại sự kiện vì thế mang hai sắc thái rõ rệt: một bên là niềm vui của những khách hàng vừa nhận giải thưởng vàng, bên kia là sự háo hức của mùa tiết kiệm mới đang bắt đầu. Nhiều khách hàng tham dự cho biết họ sẽ tiếp tục gửi tiền trong chương trình mới, bởi cơ hội trúng thưởng hấp dẫn cùng trải nghiệm ngân hàng số tiện lợi.

Được định vị là “ngân hàng số của bạn, của mọi nhà”, Vikki Digital Bank đang tập trung vào các sản phẩm tiết kiệm linh hoạt, dễ tiếp cận trên nền tảng số và tại hệ thống điểm hẹn Vikki trên toàn quốc. Với các chương trình ưu đãi thiết thực, cơ hội trúng thưởng giá trị cùng nền tảng công nghệ hiện đại, ngân hàng này đang từng bước trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều khách hàng trong hành trình tích lũy tài chính.

Chủ nhân của vàng ký đã xuất hiện, nhưng với mùa “Ngựa Vàng Ký” vừa khởi động, cơ hội chạm tay vào vàng vẫn đang rộng mở cho hàng triệu khách hàng mới. Một mùa tiết kiệm sôi động khác đang bắt đầu – và những câu chuyện may mắn tiếp theo có thể đang chờ được gọi tên.