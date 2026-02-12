Khi quỹ đầu tư trở thành “cầu nối” giúp SME tiếp cận vốn ngân hàng 12/02/2026 11:43

Với chiến lược tập trung ưu tiên đồng hành, phát triển các ngành theo định hướng của Chính Phủ, cụ thể là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đặc biệt là doanh nghiệp start-up, ngân hàng Phương Đông (OCB) đã cho ra mắt sản phẩm vay Growth SME, mở ra một cách tiếp cận vốn mới dựa trên nền tảng kiểm soát rủi ro, tính minh bạch và sự tín nhiệm từ các quỹ đầu tư.

So với các sản phẩm tín dụng khác trên thị trường, Growth SME mang điểm khác biệt cốt lõi nằm ở cách tiếp cận vốn dựa trên “lớp thẩm định kép”.

Sản phẩm “Growth SME” của OCB mang đến cách tiếp cận vốn mới một cách linh hoạt dành riêng cho doanh nghiệp SME.

Theo đó, doanh nghiệp tham gia Growth SME phải là doanh nghiệp được Quỹ P.E đầu tư, đồng nghĩa với việc đã vượt qua các tiêu chí khắt khe về quản trị, tài chính, chiến lược tăng trưởng và công nghệ.

Trên nền tảng này, OCB phối hợp cùng ngân hàng Aozora – cổ đông chiến lược từ Nhật Bản - tiếp tục thực hiện thẩm định độc lập, đồng thời cấu trúc khoản tín dụng phù hợp với đặc thù từng doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước cũng như các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế.

Nhờ tận dụng “lớp tín nhiệm sẵn có” từ Quỹ đầu tư, Growth SME cho phép ngân hàng cấp tín dụng không yêu cầu tài sản bảo đảm, nhưng vẫn duy trì kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Doanh nghiệp có thể tiếp cận hạn mức tín dụng lên đến 30 tỷ đồng, phục vụ các nhu cầu bổ sung vốn lưu động, tài trợ thương mại hoặc phát hành bảo lãnh, với phương thức cấp tín dụng linh hoạt theo từng lần hoặc theo hạn mức.

Đây được xem là phương thức giúp mở ra một cách tiếp cận vốn mới giúp ngân hàng mở rộng danh mục khách hàng và tự tin hơn khi cung ứng vốn cho doanh nghiệp bởi thực tế hiện nay các quỹ đầu tư, đặc biệt là quỹ Private Equity (P.E) và Venture Capital (VC) ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc sàng lọc và nuôi dưỡng hệ sinh thái doanh nghiệp SME và start-up.

Trước khi rót vốn, các quỹ này thường thực hiện quy trình thẩm định nghiêm ngặt, đánh giá toàn diện từ mô hình kinh doanh, năng lực quản trị, cấu trúc tài chính, dòng tiền, công nghệ, triển vọng tăng trưởng cho đến chiến lược phát triển dài hạn.

Việc được quỹ đầu tư đồng hành không chỉ mang ý nghĩa bổ sung nguồn lực tài chính, mà còn là “bảo chứng” về tính minh bạch, kỷ luật vận hành và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.

“Chúng tôi không chỉ cấp vốn, mà cùng doanh nghiệp và Quỹ đầu tư chuyển hóa niềm tin của thị trường thông qua năng lực quản trị và dòng vốn hiệu quả, điều này sẽ tạo nên khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp SME một cách bền vững.

Đơn cử như với Growth SME, đây không chỉ là một sản phẩm tín dụng mới, mà còn mở rộng cách tiếp cận đối với khái niệm “tín chấp” trong hoạt động ngân hàng. Ở đó, tín chấp là kết quả của sự kết nối giữa ngân hàng - Quỹ đầu tư - doanh nghiệp, dựa trên nền tảng quản trị minh bạch và tăng trưởng có kiểm soát.

Đây cũng là cách OCB từng bước khẳng định vai trò ngân hàng đồng hành, góp phần thúc đẩy khu vực SME phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới”. Đại diện lãnh đạo OCB nhấn mạnh.