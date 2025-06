OCB triển khai 'siêu' ưu đãi mừng sinh nhật tuổi 29 09/06/2025 10:12

(PLO)- Mới đây, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã tung chương trình “Cùng OCB Rinh quà thịnh vượng” chào tuổi 29. Với ưu đãi lần này, hàng ngàn quà tặng sẽ được trao đến khách hàng thông qua kết quả các lượt quay may mắn hoặc rút thăm trực tiếp. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 4 tỷ đồng.

Cụ thể, từ ngày 9-6 đến hết ngày 25-7, khi gửi tiết kiệm tại quầy với kỳ hạn 6 tháng trở lên và số tiền tối thiểu 300 triệu đồng, khách hàng sẽ có cơ hội tham gia ngay rút thăm may mắn với phần thưởng là voucher Got It trị giá từ 100 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng.

Bên cạnh đó, OCB còn mang đến khách hàng chương trình “Đập hộp khui quà” trên ứng dụng OCB OMNI cùng hàng triệu giải thưởng hấp dẫn. Để nhận được những lượt “đập hộp”, khách hàng chỉ cần thực hiện các giao dịch bằng thẻ tín dụng OCB, mở mới tài khoản thanh toán hoặc gửi tiết kiệm trực tuyến.

Chương trình mang đến hàng ngàn quà tặng dành cho khách hàng nhân dịp OCB 29 tuổi.

Cụ thể, với ứng dụng ngân hàng số OMNI, khách hàng đều được nhận lượt “đập hộp” mỗi lần đăng nhập vào ứng dụng, chuyển tiền tối thiểu 100 nghìn đồng, nạp tiền điện thoại hoặc 3G/4G, đăng ký thanh toán hóa đơn và liên kết Apple Pay/Google Pay. Với thẻ tín dụng OCB, khi chi tiêu từ 100 nghìn trở lên, chủ thẻ sẽ được nhận ngay một lượt tham gia. Đặc biệt, đối với thẻ mở mới, mỗi giao dịch từ 100 nghìn trở lên, chủ thẻ sẽ nhận được nhân đôi lượt tham gia.

Ngoài ra, khi mở mới tài khoản thanh toán, khách hàng sẽ được nhận ngay 2 lượt tham gia và khi duy trì từ 3 triệu đồng mỗi ngày trong tài khoản, khách hàng sẽ được nhận thêm 1 lượt tham gia, tối đa 15 lượt tham gia xuyên suốt chương trình.

Đối với chương trình tiết kiệm trực tuyến, khi mở số tiết kiệm từ 10 triệu đồng kỳ hạn tối thiểu 1 tháng, sẽ được nhận ngay 1 lượt tham gia. Đặc biệt, số tiền gửi càng nhiều khách hàng sẽ nhận càng nhiều lượt tham gia. Chương trình diễn ra từ 9-6 đến hết ngày 12-7.

Tổng giá trị giải thưởng chương trình “Cùng OCB Rinh quà thịnh vượng” lên đến 4 tỷ đồng.

Đặc biệt, OCB cũng mang đến chương trình quay số may mắn hàng tháng từ ngày 9-6 đến 31-8, dành cho khách hàng phát sinh giao dịch tại OCB trong thời gian này. Với mỗi giao dịch thỏa điều kiện, khách hàng sẽ nhận được mã số dự thưởng để tham gia chương trình với cơ hội trúng sổ tiết kiệm đến 29 triệu đồng.

"Với hàng loạt những chương trình chào mừng sinh nhật tuổi 29, chúng tôi mong muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến khách hàng đã đồng hành, gắn bó cùng OCB trong suốt hành trình vừa qua", đại diện lãnh đạo OCB cho biết.

Việc tung chương trình ưu đãi lớn nhân dịp sinh nhật tuổi 29 bên cạnh ý nghĩa tri ân khách hàng, đây còn là dịp để OCB đưa những sản phẩm tiện lợi, an toàn, đáp ứng nhu cầu của mọi phân khúc và các trải nghiệm dịch vụ tài chính chất lượng cao đến gần hơn với khách hàng.