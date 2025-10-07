Ngành ngân hàng với sản phẩm Sinh Lời Tự Động, đâu là sản phẩm tối ưu cho khách hàng? 07/10/2025 16:20

(PLO)- Với sản phẩm Sinh Lời Tự Động đầu tiên trên thị trường, không thể phủ nhận vai trò tiên phong của Techcombank trong việc kiến tạo nên các giải pháp mang tính cách mạng trải nghiệm người dùng, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, cải thiện thanh khoản toàn ngành.

Từ “tính năng cộng thêm” đến chuẩn mực mới cho tài khoản thanh toán

Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa – chuyên gia kinh tế, tài chính và ngân hàng – từng nhận định: “Xu thế của tín dụng trong tương lai là sinh lời tự động. Chỉ trong vài năm tới, người dân sẽ chỉ cần để tiền trong ví – và ví đó tự sinh lời. Xu thế này đang tạo ra hiệu ứng cực kỳ mạnh, đóng góp rất lớn cho nền kinh tế – đưa thị trường tài chính Việt Nam bắt kịp xu hướng toàn cầu”.

Thực tế đúng như ông dự đoán. Chỉ sau hơn một năm, Sinh Lời Tự Động đã từ một khái niệm mới trở thành tính năng quen thuộc với người dùng ngân hàng tại Việt Nam và việc khách hàng hưởng lãi suất tối ưu trên số dư nhàn rỗi đã trở thành tất yếu.

Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa (phải) cho rằng Sinh Lời Tự Động là xu thế đưa thị trường tài chính Việt Nam bắt kịp xu hướng toàn cầu, đóng góp rất lớn cho nền kinh tế.

Khi các ngân hàng nhập cuộc: đâu là sự khác biệt?

Sức hút của sản phẩm Sinh Lời Tự Động đã khiến nhiều ngân hàng tham gia cuộc đua phát triển các giải pháp tương tự, mỗi đơn vị triển khai theo thế mạnh và định hướng riêng.

Các sản phẩm trên thị trường hiện nay có sự khác nhau về cơ chế hoạt động – từ yêu cầu số dư tối thiểu, thời gian nắm giữ, cho đến cách tính lãi và chi trả lợi nhuận. Dù đa dạng, điểm chung là đều hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn vốn và mang lại lợi ích cho khách hàng, song người dùng vẫn cần tìm hiểu kỹ về tính linh hoạt và mức độ minh bạch của từng sản phẩm trước khi sử dụng.

Theo các chuyên gia, ba yếu tố quan trọng cần cân nhắc gồm: uy tín thương hiệu và nền tảng công nghệ, tính linh hoạt trong thanh toán và sinh lời, và sự minh bạch về cơ chế, cách quản lý số dư và chi trả lợi nhuận.

Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa nhận định: “Các sản phẩm Sinh Lời Tự Động chỉ thực sự hiệu quả khi có nền tảng công nghệ mạnh và ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu, giúp ngân hàng tối ưu hệ sinh thái khách hàng”.

Tại Techcombank, cơ chế vận hành được công khai rõ ràng: “Sau khi kích hoạt Sinh Lời Tự Động, hệ thống sẽ tự động phân bổ tiền nhàn rỗi trên tài khoản thanh toán vào các sản phẩm sinh lời an toàn như Tiền gửi không kỳ hạn, Chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc... Lợi nhuận được tích lũy mỗi ngày và trả định kỳ vào tài khoản tháng kế tiếp”.

Techcombank Sinh Lời Tự Động hiện là một trong các sản phẩm trả lợi nhuận tối ưu nhất cho tài khoản thanh toán của khách hàng, mức lãi suất lên đến 4,4%/năm.

Thách thức và lợi thế của “Người tiên phong”

Việc tiên phong tạo ra sản phẩm mới mang lại nhiều lợi ích cho các bên đã đặt Techcombank vào vị thế bị cạnh tranh quyết liệt bởi các sản phẩm ra đời sau. Tuy nhiên, ông Jens Lottner – Tổng Giám đốc ngân hàng này từng chia sẻ: “Cần rất nhiều công nghệ, trí tuệ nhân tạo, sự kết nối giữa các sản phẩm khác nhau để Sinh Lời Tự Động thực sự hoạt động. Đây chính là điểm khác biệt không thể thay thế của chúng tôi”.

Sự tự tin của ngân hàng này cũng hoàn toàn có cơ sở. Nền tảng công nghệ của Techcombank Sinh Lời Tự Động đã vượt qua bài kiểm chứng theo tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất, minh chứng là ba giải thưởng danh giá tại IBA Stevie Awards 2025, gồm giải Vàng cho Sản phẩm thiết kế lấy khách hàng làm trọng tâm, hai giải Đồng cho Ứng dụng AI xuất sắc và Dịch vụ tài chính xuất sắc.

Stevie Awards được ví như “Oscar của giới kinh doanh quốc tế”, là một trong những giải thưởng danh giá nhất dành cho doanh nghiệp toàn cầu. Những giải thưởng này không chỉ là minh chứng cho năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt và khẳng định ngành tài chính Việt Nam đã bắt kịp thế giới trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ - trong đó có AI, mà còn khẳng định cam kết của Techcombank trong việc tối ưu hóa trải nghiệm cho khách hàng.

Nhờ đi đầu, Techcombank đã tích lũy được phản hồi từ hàng triệu khách hàng, nâng cấp các phiên bản mới – tạo khác biệt nhờ tính thanh khoản với khả năng vừa chi tiêu vừa sinh lời, tối ưu hóa lợi nhuận cho toàn bộ số dư mà không chia ngăn hay ngưỡng, giúp cho tiền của khách hàng dù một đồng cũng sinh lời và một ngày cũng sinh lời.

Cùng với lợi ích cao hơn 88 lần so tài khoản thông thường, Techcombank Sinh Lời Tự Động còn cho phép khách hàng rút tiền bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến lãi suất đã tích lũy, lợi nhuận được theo dõi dễ dàng minh bạch trên ứng dụng ngân hàng số.

Với nhiều khách hàng của Techcombank, Sinh Lời Tự Động chính là tài khoản thế hệ mới, thay thế hoàn toàn hình thức trước đây cũng như trở thành ngân hàng giao dịch chính được ưa chuộng. Từ lợi thế về công nghệ và là “Người tiên phong” dẫn dắt xu hướng Sinh Lời Tự Động, Techcombank không ngừng tiến tới phiên bản vượt trội hơn.

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank cho biết, ngân hàng tiếp tục đầu tư, nâng cấp để gia tăng các giá trị và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Trong thời gian tới, Techcombank Sinh Lời Tự Động sẽ được bổ sung thêm các lớp bảo vệ nhằm nâng cao độ an toàn của tài khoản, giúp khách hàng an tâm hơn khi sử dụng sản phẩm.

Tối ưu hóa lợi ích ngay tại điểm chạm thường xuyên nhất giữa ngân hàng và người dùng, Sinh Lời Tự Động không chỉ thay đổi cách người dùng quản lý tài chính cá nhân, còn mở ra một kênh huy động vốn hiệu quả, giúp dòng tiền nhàn rỗi được kích hoạt, tái hòa nhập vào hệ thống tài chính để hỗ trợ tín dụng, sản xuất và tiêu dùng. Chính vì thế mà sản phẩm đột phá này của Techcombank mới sở hữu được sức hấp dẫn và khả năng lan tỏa đến mức có thể định hình chuẩn mực mới cho ngành ngân hàng hiện đại.