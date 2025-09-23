Techcombank hợp tác chiến lược với DUE phát triển nguồn nhân lực cho trung tâm tài chính quốc tế 23/09/2025 12:46

(PLO)- Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng (DUE) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực quản lý, điều hành và công nghệ, phục vụ việc xây dựng và vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng trong tương lai, theo Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội về việc thành lập các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Sự kiện có sự góp mặt của lãnh đạo Sở Tài chính Đà Nẵng, Ban Giám hiệu trường DUE, cùng đại diện ban lãnh đạo Techcombank, đánh dấu sự hợp tác giữa các đơn vị công-tư, cùng chung tay thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố và cả nước.

Thỏa thuận hợp tác tập trung vào hai nội dung chính: triển khai các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và hoạt động câu lạc bộ Fintech. Cụ thể, hai bên phối hợp xây dựng chương trình tập huấn chuyên sâu dành cho đội ngũ cán bộ quản lý TP. Đà Nẵng nhằm nâng cao năng lực điều hành và thực thi chính sách, phục vụ cho việc vận hành hiệu quả Trung tâm Tài chính Quốc tế. Song song đó, Techcombank cam kết hỗ trợ hoạt động của Câu lạc bộ Fintech (FinDify) của trường thông qua việc cử chuyên gia chia sẻ kiến thức thực tiễn, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại ngân hàng, tài trợ giải thưởng cho các cuộc thi học thuật chuyên ngành.

Sáng kiến này góp phần nuôi dưỡng hệ sinh thái Fintech trẻ, xây dựng nguồn lực phục vụ cho nền kinh tế số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính – công nghệ nói chung và Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng nói riêng trong tương lai.

Tháng 6-2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 222/2025/QH15 về việc thành lập các Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu nhằm định hướng, điều phối và đảm bảo vận hành thống nhất giữa các trung tâm.

Trong đó, TP. Hồ Chí Minh được xác định là đầu mối, còn Đà Nẵng đảm nhiệm vai trò bổ trợ chuyên biệt, tương hỗ theo mô hình “đa trung tâm, một đầu tàu”. Để hiện thực hóa vai trò này, Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng cần được vận hành bởi đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn cao, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng với các chuẩn mực quốc tế về quản trị, pháp lý và công nghệ tài chính.

Bên cạnh đó, các câu lạc bộ Fintech trong trường đại học là nơi sinh viên được tăng cường tiếp cận với các dự án thực tiễn, cập nhật xu hướng ngành và kết nối với doanh nghiệp. Tại DUE, Câu lạc bộ FinDify ra mắt vào tháng 5-2025 với mục tiêu xây dựng cộng đồng học thuật mở về Fintech, hỗ trợ nghiên cứu – sáng tạo – khởi nghiệp, qua đó hình thành lực lượng nhân tài có năng lực đa chiều về tài chính, dữ liệu và công nghệ.

Sự hợp tác này không chỉ là mang tính chiến lược trong phát triển nguồn nhân lực mà còn là sự kết nối giữa tri thức – công nghệ – vốn giữa chính quyền địa phương, nhà trường và khối tư nhân. Việc gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của Trung tâm Tài chính Quốc tế phù hợp với định hướng phát triển kinh tế quốc gia và góp phần nâng tầm thị trường tài chính Việt Nam.

Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.

PGS.TS. Lê Văn Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng phát biểu tại lễ ký kết: “Chúng tôi tự hào được lựa chọn để góp phần xây dựng trung tâm tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng. Thỏa thuận hợp tác cùng Techcombank- một trong những ngân hàng dẫn đầu tại Việt Nam - giúp chúng tôi rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn, đồng thời tạo điều kiện cho học viên tiếp cận nhanh nhất cùng môi trường thực tế. Với các hoạt động cụ thể như chương trình chuyên sâu cho đội ngũ quản lý thành phố và phát triển hệ sinh thái học thuật – nghiên cứu – đổi mới của CLB FinDify, sẽ tạo nền tảng bền vững để DUE đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện định hướng của Chính phủ trong việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững cho khu vực và quốc gia”.

Bà Nguyễn Thị Lộc, Giám đốc Điều hành Miền Nam, Techcombank khẳng định: “Techcombank vinh dự đồng hành cùng Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng để phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ Đà Nẵng trong hành trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế. Với kinh nghiệm 32 năm tiên phong trong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nhân tài, chúng tôi cam kết mang lại những giá trị thực tiễn, kinh nghiệm, chuyên môn để cùng môi trường học tập hiện đại của nhà trường chuẩn bị nguồn lực vững chắc cho Trung tâm. Trong dài hạn, Techcombank sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong các sáng kiến, dự án, phù hợp với thế mạnh của ngân hàng và mục tiêu chiến lược của Đà Nẵng”.

Đại diện Techcombank trao học bổng cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng.

Việc hợp tác cùng trường DUE trong phát triển nguồn nhân lực là một trong những bước đi nhằm cụ thể hóa tầm nhìn về một “Việt Nam mới” mà Techcombank đã cam kết tại Techcombank Investment Summit 2025: tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên để kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo và hội nhập sâu rộng. Đây cũng là minh chứng sống động cho tinh thần đồng hành kiên định cùng Chính phủ và địa phương trong mọi hoạt động, từ gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại cho người dân, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp đến tham gia ngay giai đoạn đầu của các dự án quốc gia như: đồng sáng lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) tại TP.HCM, hỗ trợ triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm tại Long An, Bắc Ninh, Bình Phước… và chuẩn bị nguồn nhân lực cho Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng.